"Soy médico de cabecera del PAMI, tengo 66 años, hipertenso, soy peronista y todavía no me vacunaron"

Esas fueron las palabras del ex Intendente Rodolfo Lópes, al referirse al programa de vacunación contra el Covid que se lleva adelante en nuestra ciudad. "Yo me inscribí y estoy esperando como cualquier hijo de vecino. Nosotros no estamos vacunados y estamos laburando”, remarcó a CAFEXMEDIO. "Estoy en una línea roja muy peligrosa. No me victimizo, simplemente uno lo hace vocacionalmente y yo seguiré haciéndolo", enfatizó.

"Yo estoy en el listado, me he inscripto como se inscribió todo el mundo. Yo pregunté si PAMI iba a tener alguna vacunación para con los médicos de cabecera, porque entendía que por ahí hubiera sido quizá más práctico habernos juntado a los médicos de cabecera de PAMI, que no seremos más que 20 o 30 porque viejos como yo, que ya estoy por encima de los 60, no somos muchos. Me parece bien, por ejemplo, lo que hizo PAMI en los geriátricos de no solamente vacunar a los pacientes sino vacunar a todo el personal del geriátrico y no entiendo por qué no vacunaron a los médicos de cabecera", sostuvo Lópes.

El ex Jefe Comunal dijo que la "Directora le explicó que no estaba en el sistema y tenía que esperar" para recibir la dosis.

"Yo estoy esperando como cualquier otro. Uno que está en la asistencia y está en el contacto, por supuesto que uno trata de guardar todas las seguridades y mantener los protocolos. Yo tuve que cerrar en una oportunidad el consultorio porque atendí dos pacientes, estuve más de 15 minutos con cada uno de los pacientes, era un matrimonio que tenía el coronavirus, lo diagnosticamos, cerré el consultorio por 12 días, hasta que, bueno, sanitizamos todo y nosotros también nos pusimos en

cuarentena, en el caso de la secretaria y en el caso particular mío, esperando no habernos contagiado", sostuvo.

El médico bahiense aseguró que "estamos con un riesgo importante" y mencionó que "a mí se me murieron 15 pacientes".

"Son pacientes que si bien tenían otras patologías pero podían vivir tranquilamente con tratamiento sin ningún inconveniente, no eran pacientes que estaban para morirse ya y desgraciadamente los hemos perdido. La sociedad tiene que tomar conciencia de esto, es realmente serio el problema y hay que ponerse las pilas. Según dijo el ministro de salud de la provincia, han llegado más cantidad de vacunas y, seguramente, van a acelerar la vacunación, pero, yo estoy esperando como cualquier hijo de vecino. Yo no soy médico que no trabaja y se vacuna, nosotros no estamos vacunados y estamos laburando”, agregó.

SE CAE DE MADURO QUE SI VOS ESTÁS EN CONTACTO PERMANENTE CON LAS PERSONAS MAYORES, QUE SON LOS DE MAYOR RIESGO, DEBEN TENERLO EN CARPETA, ESO ES UN DESCONOCIMIENTO PLENO DE LO QUE SIGNIFICA UN SISTEMA DE VACUNACIÓN.

“Cuando vos dejás todo librado a la máquina y al algoritmo la máquina es boba, no discierne, no es inteligente. Hay muchas cosas que tienen que ver con los criterios personales. Cuando vos te inscribís no están todos los ítems para poner. Yo realmente soy, porque yo no solamente que soy médico de cabecera y atiendo, yo soy un tipo que tiene 66 años, soy hipertenso, gordito, yo estoy en una línea roja muy peligrosa. Yo no me victimizo, simplemente uno lo hace vocacionalmente y yo seguiré haciéndolo".

A MÍ ME PASA LO MISMO. YO SOY UN PACIENTE DE EXTREMO RIESGO. HACE 11 MESES Y 15 DÍAS QUE NO SALGO DE MI CASA, SALVO DOS VECES QUE FUI AL MÉDICO, Y VEO QUE HAY GENTE QUE SE VACUNÓ POR EL SISTEMA PERO LO QUE PASA QUE HAY GENTE QUE SE VACUNÓ POR FUERA DEL SISTEMA. YO ENTIENDO LO QUE VOS DECÍS RESPECTO DEL SISTEMA. AYER ME DECÍAN VACUNARON A VARIOS PSICÓLOGOS Y PSICÓLOGAS DE BAHÍA BLANCA DE 30 AÑOS DE EDAD Y PUSIERON QUE ERAN PERSONAL DE SALUD, ¿Y CUÁL ES EL PERSONAL DE SALUD?, Y, PERO ATIENDEN EN LOS HOSPITALES, SÍ, PERO NO ATIENDEN EN EL ÁREA COVID DE LOS HOSPITALES, ATIENDEN EN OTRO ÁMBITO, Y, ADEMÁS, TIENEN 30 AÑOS, ENTONCES, YO NO PUEDO ENTENDER ESA CIRCUNSTANCIA, PERO, ADEMÁS, HA HABIDO LLAMADOS TELEFÓNICOS, PORQUE LO RECONOCIÓ LA PROPIA GHIGLIANI QUE A ELLA LA LLAMARON DEL PENNA PARA QUE SE VAYA A VACUNAR CUANDO LA DRA. GHIGLIANI NO EJERCE DE MEDICINA, CAPAZ QUE TIENE OTRAS CUESTIONES COLATERALES, NO CUESTIONO ESO, PERO LA LLAMARON A ELLA. ¿POR QUÉ NO LO LLAMARON A RODOLFO LOPES?

“Sí, es raro que la hayan llamado del Penna porque ella no perteneció nunca al Penna. La tendrían que haber llamado del Municipal que ella pertenece al sistema municipal de salud. Las ventajas siempre existieron, adelantarse en la cola también. Yo lamento que estas cosas hayan tenido una campaña excelente que está haciendo el gobernador y el ministro de salud de la provincia con respecto a esto porque realmente cuesta mucho".

Lópes mencionó que "no están todas las dosis, que se están recibiendo de a poco y en la medida de eso hay que ir repartiendo y, por ahí, el reparto también no ha sido equitativo porque por ahí le han dado a localidades periféricas de la región nuestra, que son mucho menores en cantidad de habitantes, la misma cantidad que llegaba a Bahía Blanca".

"No es lo mismo 450 dosis en Bahía Blanca que 450 dosis en Dorrego, por ejemplo. Proporcionalmente tiene que ver con esas necesidades, por eso hay localidades de la región o Monte Hermoso, que han recibido tantas dosis que han logrado, por supuesto, inmunizar gran parte de su población. Tenemos que seguir pensando que hay que vacunarse, cuidarse, que hasta el mes de julio o agosto que más o menos tendremos un número importante de pobladores inmunizados, ahí vamos a empezar a ver la diferencia pero hay que seguir cuidándose, la situación sigue siendo peligrosa, estamos en la puerta de la posibilidad de un nuevo brote en otoño", reiteró.

"Tenemos que mantener todas las medidas alertas y vigilantes para cuidarnos y, por supuesto, como le digo a cada uno de mis pacientes, hay que vacunarse. Es una obligación ciudadana vacunarse porque cuando uno se vacuna está cuidando al de al lado, no es una cuestión que sea propia de cada uno, una cuestión egoísta, es una cuestión que cuando uno se vacuna está protegiendo al de al lado. Creo que esto es fundamental”, añadió.

YO EN ESO COINCIDO Y, TE AGREGO ALGO MÁS, QUE TAMPOCO SE FIJEN CUÁL ES LA VACUNA QUE VIENE, LA VACUNA QUE TENÉS PONÉTELA. NO IMPORTA CUÁL ES.

“Las vacunas son todas válidas porque están validadas. Los organismos que han generado la vacuna son todos organismos reconocidos mundial e internacionalmente. Cuando me dicen, o sea, toda esa lucha que se dio de las vacunas norteamericanas y las vacunas rusas tiene que ver con cuestiones que a nosotros nos exceden y que tienen que ver con lo comercial y lo geopolítico. Son tan buenas las vacunas norteamericanas como la vacuna rusa, los rusos son los que más experiencia en vacuna tienen en el planeta, viene trabajando en vacunas desde hace mucho tiempo”.

EN BAHÍA BLANCA, COMO HA SIDO EN MUCHOS OTROS LADOS, PERO VOY A HABLAR DE ALGO QUE VOS CONOCÉS PORQUE FUISTE INTENDENTE, HAY UN SISTEMA VACUNATORIO QUE VIENE DE MUCHÍSIMOS AÑOS QUE ES UN EJEMPLO Y QUE TIENE UNA EXPERIENCIA, YO DIRÍA, EXTRAORDINARIA EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA VACUNACIÓN, SIN EMBARGO REGIÓN SANITARIA LOCAL PREFIRIÓ HACER SU PROPIO VACUNATORIO Y NO UTILIZAR EL SISTEMA VACUNATORIO DEL MUNICIPIO. ¿ESTÁS DE ACUERDO CON ESO O HUBIESES UTILIZADO VOS EL SISTEMA VACUNATORIO

MUNICIPAL?

“Esta vacuna en especial tiene una logística donde se necesitan una cantidad de freezers, de elementos para contener la vacuna, para mantener la vacuna que no es lo que ocurre con el resto de las vacunas que utilizan en el calendario vacunatorio oficial y yo supongo que esto ha sido por ello. No hay mejor lugar que las unidades sanitarias distribuidas en todo el ejido de Bahía Blanca para llegar a toda la población".

Para finalizar, Lópes expresó que, en el último de los casos, si la vacunación es mucho más masiva, no creo que esté mal el criterio de vacunar en algún gimnasio, en algún lugar donde la gente se pueda sentar tranquila, esté separada y se pueda ir vacunando de a poquito".

"Tiene que ver con una cuestión de logística de frío más que nada. Creo que el valor y el estandarte de la atención primaria es el sistema de vacunación y creo que esto debemos seguir defendiéndolo más allá de los partidos políticos y de quien esté gobernando. Yo casualmente me comuniqué ayer con el director de Región Sanitaria y le pedí que averigües a ver si estoy bien registrado, nada más", sentenció.