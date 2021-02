Salud capacita a los equipos hospitalarios para la implementación de la guía de interrupción voluntaria del embarazo

La Dirección de Equidad de Género en Salud de la cartera sanitaria de la Provincia, comenzó a exponer en los hospitales bonaerenses la Guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El objetivo es orientar las prácticas de los equipos intervinientes en el proceso, para la atención y el cuidado de las personas gestantes en esa situación.

La presentación del documento se realizó en el hospital provincial “Eva Perón” de San Martín. Mientras que, anteriormente, se desarrolló de manera virtual para el “San Roque” de Gonnet en articulación con la Región Sanitaria XI y para el personal del Materno Infantil “Argentina Diego” de Azul.

“Con la nueva ley nacional 27.610 se suma otra lógica de acceso; que es la de la voluntad. La norma expresa el derecho a las personas a tomar esa decisión, es decir que se focaliza en su autonomía. Todo el resto de la prestación es igual, hacemos consentimiento informado para la realización de las prácticas, en la misma Guía hay un modelo del mismo, y la cobertura de la prestación se hace como cualquiera otra, en el marco de la gratuitad y la calidad con la mejor evidencia científica disponible”, explicó Carlota Ramírez, la directora de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud bonaerense.

En su muestra, la directora detalló que “aproximadamente un 90% de las solicitudes de interrupción que llegan al sector público son de mujeres de menos de 12 semanas de gestación, es decir que; si nosotros logramos generar dispositivos eficaces de acceso vamos a recibir el 90% de lo que llega de manera ambulatoria”.

Durante el encuentro en el hospital “Eva Perón”, también se habló sobre la violencia obstétrica y la necesidad de trabajar en la trasformación de las prácticas de la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Al finalizar, se generó un momento de intercambio con los trabajadores para escuchas las distintas experiencias.

De acuerdo a lo que informa la Guía, la consecuencia más dramática de los abortos inseguros es, sin duda, que numerosas personas mueren en el intento de terminar un embarazo no deseado, no intencional o forzado cuando no acceden a una práctica segura dentro del sistema de salud. En provincia de Buenos Aires, entre los años 2008 y 2019, se podrían haber evitado al menos 235 muertes identificadas como muertes por aborto.

“Asimismo -precisó Ramírez- hay una modificación al Código Penal porque lo que establece la ley es que los abortos realizados por consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive no tienen ninguna penalidad, por eso tampoco hay sanciones para los médicos que realicen abortos; siempre y cuando haya consentimiento”.

La Guía IVE fue presentada hace menos de un mes por el Ministro de Salud, Daniel Gollan, la titular del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, y la directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña. Dicha exposición se realizó en menos de 72 horas después de publicada la ley en el boletín oficial, y ya se está capacitando al personal de los hospitales bonaerenses sobre los detalles de la misma.

OBLIGACIONES Y BENEFICIOS

Los establecimientos de salud tendrán la obligación de brindar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en un plazo de 10 días corridos desde que la práctica sea requerida por la persona gestante. Para poder garantizar la práctica en ese plazo, desde la cartera sanitaria bonaerense se trabaja en conjunto con otros Ministerios y Municipios, para generar la capacidad técnica para la resolución y la formalización de las redes de derivación en los casos necesarios.

Justamente, uno de los puntos resaltados por la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Carlota Ramírez, para la implementación de la Guía IVE es que “la ley establece los límites que tiene la objeción de conciencia, la cual está limitada a los profesionales de salud que intervienen en forma directa en el procedimiento de interrupción del embarazo”.

En ese aspecto, la funcionaria precisó que “es un cambio en relación a este poder, porque ahora no tenemos que certificar que hay un causal, sino que hay que sostener la autonomía de las personas y, en ese sentido, creemos que es una contribución también a una sociedad más igualitaria y democrática, porque restituye su soberanía”.

Cabe recordar que la nueva ley establece un régimen legal mixto de plazos y causales. Hasta la semana 14 de gestación las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando así lo requieran. Luego de ese período, será sólo cuando el embarazo sea producto de una violación; o se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona gestante.