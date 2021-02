Para el abogado de la familia de Facundo Astudillo, los nuevos allanamientos permitirán demostrar la desaparición forzada

El caso de la muerte de Facundo Astudillo Castro sigue sin resolverse para la familia del joven que estuvo más de 3 meses desaparecido hasta que hallaron su cuerpo. "Son decisiones que nos parecen muy acertadas para el esclarecimiento de la causa”.

"Son decisiones que nos parecen muy acertadas para el esclarecimiento de la causa. Es un paso procesal enorme que sirve para estar mucho más cerca de la verdad real y objetiva", expresó el abogado de la familia, Luciano Peretto.

“Que se habilite un nuevo allanamiento y secuestro de teléfonos nos brinda nuevas herramientas para seguir avanzando en el objetivo de probar que hubo una desaparición forzada", continuó.

El joven desapareció el 30 de abril del 2020 cuando se dirigía desde Villarino a Bahía Blanca. Fue retenido por la Policía de la Provincia por violación a la cuarentena pero no hay certezas sobre que sucedió ente el 30 de abril y la aparición del cuerpo, el 15 de agosto.

Según indicó el abogado a LU2, en el primer y único allanamiento que hubo en Origone, que "nosotros lo pedimos tres veces más, no se usó luminol para buscar pruebas y material biométrico que pudiera corresponder con Facundo en lugares donde se encontraron elementos personales".

Las conclusiones de la autipsia dicen que el deceso se habría registrado sin intervención de terceros. La familia no cree que fuera así.

"El informe de antropología forense dice que Facundo murió de manera violenta por asfixia por sumersión y de lo que quedó del cuerpo no se puede evidenciar la participación de terceros, ahora esto no quiere decir que se ahogó solo. En ese lugar, lo dicen todos los baquianos, no mueren empantanadas las personas. ¿Por qué Facundo elegiría caminar por allí y no por las vías?", cuestionó Peretto.