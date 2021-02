Paulatino retorno a la presencialidad en actividades académicas

Febrero marcó el regreso a gabinetes y laboratorios en varios Departamentos. Siguiendo todos los cuidados, se están realizando actividades prácticas para concluir el ciclo 2020. Las autoridades recomiendan a los alumnos consultar los medios oficiales por novedades respecto a los cursados.

Desde comienzos de este mes varios departamentos están llevando adelante actividades presenciales en laboratorios y trabajos de campo con el fin de cerrar los aprendizajes del ciclo 2020. Se trata de aquellas asignaturas que necesariamente deben llevar a cabo este tipo de prácticas. En todos los casos se realizan siguiendo todos los protocolos de cuidado, cantidad de gente, distancia e higiene habituales desde la llegada de la pandemia de Coronavirus.

Según indicó el vicerrector, doctor Javier Orozco a Radio Universidad, “en la medida que las autoridades sanitarias lo permitan, regresaremos a las aulas, a los institutos de investigación y a los laboratorios. La comunidad universitaria tiene vocación de presencialidad, hay laboratorios, trabajos de campo y actividades experimentales en la Universidad o en el terreno que ya se están llevando a cabo”.

“Cada Departamento está organizando con mucho cuidado estas actividades, pero hay que rescatar que hay buenos consensos entre las autoridades y los representantes de los sectores docente y no docente para ir avanzando en una presencialidad cada vez más activa”, agregó.

Sin embargo, remarcó que “la sociedad y sobre todo los ingresantes, deben comprender que no es una decisión que dependa exclusivamente de la UNS, sino que debemos seguir la normativa nacional y provincial, que a su vez depende de la evolución de la situación sanitaria. Nuestra voluntad es hacerlo, pero si a veces no podemos brindar precisiones, es porque no las tenemos", señaló el funcionario. “Como en todo este año que pasó, es importante tener paciencia porque el contexto puede cambiar en pocos días. Por eso le recomendamos a los estudiantes que sigan atentos a los medios de comunicación, ya que cualquier resolución al respecto se informará por la página web, las redes sociales oficiales y la radio universitaria, además de hacerse llegar a todos los medios de la ciudad y la región”, precisó.

Por otra parte, el vicerrector valoró que “tenemos un número de inscripción que está igualando o superando años anteriores. Esto significa que los y las estudiantes no perdieron sus aspiraciones vocacionales, que siguen apostando a la Universidad y viendo a la UNS como una opción para construir su futuro. Es muy bueno para nosotros y para la sociedad en general, y todos están desarrollando el curso de inmersión en la Universidad de manera virtual”.

“Esta pandemia demostró que la educación es mucho más que enseñar y aprender cosas… es un ordenador social, es un vínculo con los pares, son relaciones sociales, y eso es sumamente importante. Además de los contenidos, tenemos la mente puesta en todo eso cuando pensamos en la necesidad de un regreso paulatino a la presencialidad”, expreso.

Evaluando el 2020, Orozco confirmó que "el desempeño académico el año pasado fue muy bueno. Se han dictado más de mil cursos, se graduaron centenares de estudiantes y fue un esfuerzo muy grande de toda la comunidad universitaria. Pero eso se refleja en los números: no sólo no perdimos alumnos activos, sino que estamos en números record, porque tenemos a la fecha 30 mil alumnos activos”.