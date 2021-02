La Justicia sobreseyó a los dos concejales de Tornquist que producían cannabis medicinal

La jueza de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, Marisa Promé, entendió que los concejales Federico Labarthe y Cristian Raising, ambos de Juntos por el Cambio de Tornquist, perseguían un fin solidario con la producción de aceite de cannabis, que luego entregaban a vecinos, y los sobreseyó del cargo de tenencia de estupefacientes.

El 11 de marzo del 2020, el fiscal Mauricio Del Cero encabezó un operativo en Tornquist, en el cual secuestraron plantas en la sede del INTA, y en la casa de un matrimonio mayor, que también fueron declarados inocentes.

En aquella ocasión, los ediles fueron detenidos, lo que provocó la indignación de buena parte del pueblo, y hasta de sus oponentes políticos del Frente de Todos. Incluso el intendente Sergio Bordoni fue investigado y Gendarmería sacó fotos frente a su domicilio. Por esos hechos, cuestionaron al funcionario judicial por el despliegue de fuerzas que consideraron innecesario.

La jueza consideró insuficientes los elementos de cargo para probar el ilícito, y advirtió que "el único fin es el uso medicinal, sin afectación alguna al bien jurídico protegido por la norma".

Además, en su fallo, expresó que en los análisis de los mensajes de texto, sólo se encontraron conversaciones sobre semillas, sembrado, plantación y fabricación de aceite CBD y que “no se observa venta de estupefacientes”.

Raising dialogó con INFOCIELO y dijo sentirse “muy contento, porque si bien estábamos convencidos de que no habíamos hecho nada malo ni cometido ningún delito, hasta que no está el papel son días difíciles”. “El fallo da muchos argumentos por los cuales considera que no se cuadra en ningún delito, y fue vital el aporte de los vecinos como testigos”, agregó.

El edil explicó que pertenecen a una asociación que trabaja en la temática, y que por esa época brindaban asesoramiento e información, además de trabajar en el tema de la Universidad Nacional del Sur.

“Por suerte eso quedó plasmado y la jueza lo utilizó para dar el sobreseimiento. Esto nos da más fuerzas para continuar, porque sabemos que todavía falta muchísimo y la idea es seguir sumando. La provincia está pronto a sancionar una ley y en ese camino vamos a estar acompañando”, aseguró. Respecto al origen de la denuncia, si bien aún lo desconoce, sospecha de una "intencionalidad política" para salpicar al intendente y "mancharlo".

Precisamente Bordoni, también en conversación con este medio, sostuvo que la detención había sido "injusta" y que "nada tenían que ver con el narcotráfico" sino que "estaban ayudando a gente que padece enfermedades".

"Más que contento porque son personas de bien, tanto los concejales como el matrimonio y por suerte la Justicia actuó rápido. Ojalá estos hechos no se vuelvan a repetir", anheló. "Esto no ayuda para nada a una justicia sana y fue inoportuno. Llegaron a hablar de narcotráfico apoyado por mí", concluyó Bordoni.