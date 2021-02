La premiada “Los crímenes de Alicia”, de bahiense Guillermo Martínez, llega al Reino Unido

La novela del autor argentino, que obtuvo el premio Nadal, llegó a las librerías británicas con traducción del exdirector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Los crímenes de Alicia, novela que le dio al autor argentino Guillermo Martínez el premio Nadal de Novela en 2019, llegó a las librerías británicas con traducción de Alberto Manguel, exdirector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

El policial, con el título de The Oxford Brotherhood (Little Brown), que está disponible en en ebook y en papel, está ambientada en Oxford, y tiene al profesor Seldom y a un joven estudiante argentino en el centro de una trama de intriga que gira en en torno a los diarios de Lewis Carroll, el creador de Alicia en el país de las maravillas, cuyas controversiales páginas convierten a un claustro académico y pueblo pacífico en un escenario plagado de rivalidades, sospechas y, por supuesto, muertes.

La pieza puede considerarse una segunda parte de Crímenes imperceptibles, la novela con la que Martínez ganó el Premio Planeta Argentina en 2003 y fue llevada al cine por el español Álex de la Iglesia con el título de Los crímenes de Oxford (The Oxford Murders). Este libro tuvo más de veinte reediciones en el Reino Unido, con más de 130 mil ejemplares vendidos.

En una entrevista con Infobae Cultura tras el lanzamiento del libro, Martínez comentó sobre el origen de la idea: “El disparador fue el encargo de un prologo de un libro sobre Carroll que iba a salir, Lógica sin pena. Me di cuenta que sabía realmente muy poco de su vida, entonces empecé a leer algunas biografías y me encontré con un detalle que me pareció fascinante: Carroll escribió en vida 13 cuadernos, a modo de diario intimo, que luego de su muerte permanecieron al cuidado de sus familiares y de los que fueron arrancadas varias páginas, en particular una página que es crucial, que corresponde a una discusión de Carroll con la madre de Alice Liddell y de las hermanas Liddell. Luego de esa pelea, a él le impiden seguir viendo a las chicas”.

La novela transcurre en Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el país de las maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir los cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra llegar con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad. Una serie de crímenes se desencadena con el propósito aparente de impedir, una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz.

Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en 1962 y desde 1985 reside en Buenos Aires, donde se doctoró en Ciencias Matemáticas. Posteriormente residió dos años en Oxford. En 1982 obtuvo el Premio del Fondo Nacional de las Artes con el libro de cuentos Infierno grande. A su primera novela, Acerca de Roderer, traducida a varios idiomas, la siguieron La mujer del maestro y el ensayo Borges y la matemática, y con Gustavo Piñeiro, Gödel para todos, entre otras.