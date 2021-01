Cosa de "locos"... Hernan Montenegro estará en MasterChef Celebrity

El ex jugador de basquet nacido en nuestra ciudad, es el participante número 14 del reality y aún restan confirmar dos famosos más.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity va tomando forma y tras la confirmación de Sol Pérez, ahora Hernan Montenegro se suma al staff de los cocineros que demostraran sus artes culinarias en el reality de Telefe.

Montenegro tiene una historia muy extensa en relación al deporte, fue el primer basquetbolsita argentino en ser elegido en el draft de la NBA (N° 57 de tercera ronda, en 1988, por Philadelphia 76ers) y jugó en la selección argentina durante muchos años.

El perfil de "El Loco" parece asemejarse al de "El Turco Garcia" en la primera temporada de MasterChef, ya que ambos fueron deportistas de elite que terminaron cayendo en el mundo de las drogas.

En declaraciones a Infobae "El Loco" Montenegro contó como ingresó en el mundo de las drogas en la década del 80, "Era 1983. Ignorado y aburrido, me empecé a juntar con gente de la música y me fui a la mierda. Yo nunca había tomado una cerveza ni probado drogas, y de repente estaba tomando rayas de cocaína".

Además Montenegro contó hace algunas semanas cómo intentó quitarse la vida a raíz de ls depresión, "Tuvieron que ver con mis depresiones. La primera vez fue hace como 25 años, todavía jugaba... Me la puse toda de merca, pero Dios me ayudó y mi cuerpo aguantó. Y la otra vez no salió la bala. Estaba retirado, ya no soportaba la vida. No era la salida, lo sé, pero lo sentí así".

Aún restan confirmar dos famosos del reality de Telefé aunque ya estaría cerrada la participación de Osvaldo Laport, con lo que faltaría tan sólo uno.