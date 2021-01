Clínicas y Hospitales privados de Bahía y la región en crisis financiera: "El punto de inflexión será el pago de sueldos en febrero"

Mediante una nota dirigida a las autoridades nacionales y provinciales, el sector privado de la salud de Bahía Blanca y la región reclamó apoyo y colaboración ante la difícil situación económica que atraviesan.

En la misiva, firmada por representantes de los hospitales privados bahienses y las clínicas y sanatorios de la región, se pone de manifiesto que "no contar con ningún sistema de soporte provocará una caída en dominó de la mayoría de las clínicas y sanatorios del interior y de toda la red prestacional de la provincia de Buenos Aires".

Alertaron que "el punto de inflexión será el mes de febrero para pagar los sueldos. Y la pandemia continúa".

Reconocen que en el 2020 contaron con "la ayuda invalorable del Estado Nacional a través de los ATP, el cual no sólo es insuficiente, sino que es de difícil encuadre para su obtención en las instituciones sanatoriales".

El escrito completo

Al Estado Nacional

Sr. Gobernador necesitamos su intervención

Los establecimientos de Salud de Bahía Blanca y la zona, y la Federación de Clínicas, Sanatorios y otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), nos vemos obligados a informar la insostenible y acuciante situación que atraviesa el sector con un resultado económico financiero desesperante, un panorama desalentador atento a los bajos porcentajes de actualización de aranceles, los que vienen desfasados con los costos desde hace mucho tiempo. Cuando se reconocen aumentos de los aranceles ya pasaron meses soportando el incremento constante en el nivel general de precios, que es mayor en el caso de los medicamentos y material descartable.

La Pandemia agravó exponencialmente la ya delicada situación expuesta previamente, con el incremento indiscriminado del gasto, que cada establecimiento debió afrontar para atender los pacientes de COVID, más otras patologías no relacionadas a esta Pandemia, contando con un personal agotado y acotado. Como ya es sabido, las instituciones de Salud prestan servicio los 365 días del año, las 24 horas en condiciones adversas.

En esta situación de emergencia, hemos contribuido a mantener más allá de lo posible los servicios esenciales que proveemos a la comunidad, pero ahora necesitamos de vuestra comprensión y esfuerzo para que el mismo pueda seguir siendo sustentable, sin dejar de reconocer el plan de Sustentabilidad otorgado por lo meses abril. Mayo y junio/20 por la Provincia a través del IOMA

Todo este año hemos contado con la ayuda invalorable del estado Nacional a través de los ATP. El cual fuera reemplazado por el REPRO II el cual no solo es insuficiente, sino que es de difícil encuadre para su obtención en las Instituciones Sanatoriales. El no contar con ningún sistema de soporte provocará una caída en dominó de la mayoría de las clínicas y sanatorios del interior y de toda la red prestacional de la Provincia de Bs. As.. El punto de inflexión será el mes de febrero para pagar los sueldos. Y la Pandemia continúa.

Por lo expuesto solicitamos pueda interceder para una urgente ayuda financiera a través del ATP u otra herramienta similar y de fácil acceso, para lograr no solo subsistir, sino que nuestras instituciones puedan ser sustentables en pos de los trabajadores y de la comunidad y poder así prescindir en el futuro de la ayuda estatal.

Hospital de la Asociación Médica

Hospital Español

Hospital Italiano

Hospital Privado del Sur

Hospital Dr. Raúl Matera

Sanatorio Policlínico de Cnel. Dorrego

Clínica Privada Cnel. Suárez

Clínica Y Mat. Priv. González Chaves

Clínica Hispano de Tres Arroyos

Clínica Privada Pigue

Sanatorio Pringles

Asociación Médica de Bahía Blanca

Federación de Clínicas y Sanatorios de la Prov. De Bs. As.