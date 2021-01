Operativo especial para recibir el micro con 27 jóvenes bahienses con Covid, que fueron de viaje de egresados a Bariloche

En el marco de los protocolos sanitarios correspondientes, arribarán entre hoy y la mañana del sábado 9 micros con aproximadamente 350 jóvenes que realizaron su viaje de egresados a la ciudad de Bariloche.

Según se informó, "uno de los colectivos llega con 27 personas con resultado positivo de Covid19, situación que conlleva un procedimiento especial para su recibimiento".

Todos los micros entrarán a la terminal de ómnibus y serán recepcionados por personal de Defensa Civil y Policía Ecológica, que va a coordinar el descenso de los pasajeros, de a uno por vez, saliendo por fuera de la terminal hasta ser retirado por el vehículo familiar.

Se recomienda que solo concurra el conductor y espere al pasajero en el auto, cuando este llegue se sentará en el asiento trasero del lado derecho. Luego el traslado hasta el domicilio deberá hacerse con las ventanillas abiertas y con permanente uso de tapaboca cubriendo nariz y boca.

Para el aislamiento domiciliario, deben tenerse en cuenta las siguientes normas:

Deben cumplir con las pautas de aislamiento en su domicilio hasta tener el alta

epidemiológica todos los convivientes, por lo tanto, no puede ingresar ni salir ninguna

persona del hogar.

El aislamiento debe cumplirse estrictamente, independientemente de su condición laboral.

* Las pautas de aislamiento domiciliario son las siguientes:

1) Recurrir a un tercero para realizar compras o mandados. También útil recurrir a los servicios de delivery o cadetería.

2) Siempre que se recibe un pedido, es necesario lavarse las manos antes y después de pedirlo. Recibirlo usando tapaboca o barbijo.

3) Lavarse las manos con agua y jabón durante 40 a 60 segundos con frecuencia y cubriendo con espuma toda la superficie de las manos incluyendo palmas, dorso, dedos, espacio interdigital, muñecas y uñas. Hacerlo también luego de ir al baño, antes de cocinar, antes de consumir los alimentos, luego de sacar la basura o tocar animales.

4) Lavar todas las superficies: mesas, mesadas y baño. Es importante luego de la limpieza utilizar un trapo con agua y lavandina siguiendo la dilución que indica el envase de lavandina. En el caso de no poder usar lavandina, utilizar alcohol diluido en agua: 7 partes de alcohol cada 3 partes de agua.

5) Lavar los alimentos envasados antes de guardarlos: utilizar un trapo con agua y lavandina siguiendo la dilución que indica el envase de lavandina.

6) Toser y estornudar utilizando el pliegue del codo para taparse.

7) Ventilar los ambientes de la casa periódicamente.

* En caso de convivir con un contacto estrecho de un caso sospechoso de COVID-19:

1) No compartir los utensilios y lavarlos siempre luego de su uso

2) No compartir mate

3) Lavar la ropa en forma separada

4) Evitar el contacto físico y mantener distancia de 2 mts siempre que sea posible con todos los convivientes del hogar.

* Manejo de residuos en el hogar:

1) Los residuos de quién estuvo en contacto con un caso sospechoso se deben eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un tacho de basura separado al resto, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

2) La bolsa de plástico (BOLSA 1) se debe cerrar adecuadamente y ser introducida en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), donde además se depositarán los guantes y barbijos utilizados.

3) La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositarán en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente.

4) Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.