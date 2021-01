"El balance del trabajo realizado por la Justicia, en pandemia, es más que positivo"

Esas fueron las palabras de Gustavo Barbieri, Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala I del Departamento Judicial Bahía Blanca, al referirse la adaptación que han tenido que realizar para seguir trabajando desde marzo. "Tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. Nosotros veníamos trabajando con el formato papel, los expedientes cosidos y hoy ya estamos trabajando en forma electrónica. Muchas de estas cosas vinieron para quedarse", indicó a CAFEXMEDIO.

“Esta pandemia nos mandó de un día para el otro a quedarnos a todos en nuestras casas, a tratar de ser responsables, a tener cuidado, porque, justamente, las relaciones personales, entre las que también entran las laborales, podían traer riesgos a nosotros y a nuestros seres queridos", sostuvo Barbieri.

El magistrado local expresó que "desde marzo vemos, con datos objetivos, como la administración de justicia de la provincia de Buenos Aires pudo adaptarse a una situación tan compleja en la cual el intercambio personal es importante".

"El aprender a utilizar las nuevas tecnologías, el aplicarlas, ya la administración de justicia venía trabajando. No te olvides que nosotros todavía en algunos sentidos veníamos trabajando con el formato papel, los expedientes cosidos y hoy ya estamos trabajando en forma electrónica", añadió.

"Yo formo parte de un tribunal colegiado y, en este momento, somos dos jueces, cinco secretarios, otros tantos empleados y encontramos a cada uno la forma de trabajar. En un momento trabajábamos todos juntos, después nos obligaron a formar equipos porque, desde un primer momento, tuvimos que adaptarnos porque es un trabajo muy esencial, nadie puede parar no solo el inicio de causas penales sino también, en particular, el fuero de familia. Hoy todos los fueros están trabajando ya con normalidad pero esos dos fueros, el Penal y el de la Familia, fueron los que de alguna manera tuvieron que adaptarse en forma más violenta", afirmó.

LÓGICAMENTE SE HAN RETRASADO JUICIOS, PRINCIPALMENTE JUICIOS ORALES, SE HAN POSTERGADO COMO CONSECUENCIA DE NO QUERER O NO PERMITIR QUE HAYA AGLOMERACIÓN DE GENTE PRINCIPALMENTE CUANDO HAY JUICIOS QUE DEMANDAN MUCHA CANTIDAD DE TESTIGOS Y SE HAN PASADO PARA EL AÑO PRÓXIMO. AHORA, PARA UN JUEZ DEBE SER ABSOLUTAMENTE RARO O DISTINTO TOMAR UNA DECLARACIÓN A TRAVÉS DE UNA COMPUTADORA, DIGAMOS, DE LAS REDES SOCIALES.

“Yo tengo una cuestión valorativa positiva en cómo la justicia ha podido responder porque, inclusive, hasta en un primer momento la Corte hasta determinó, por ejemplo, en causas tan importantes como violencia de género o cuestiones similares, la postergación de medidas cautelares que ya estaban dictadas. Se buscó la manera rápida de que el Poder Judicial pudiera responder a la emergencia".

Barbieri mencionó que "fue muy difícil porque hay juicios orales que ya se están haciendo, el lugar más complejo es el de los juicios por jurado porque eso obligaría a traer a otros casi 50 ciudadanos para iniciarlo y, después, tenés que elegir a 18 que se terminan quedando pero requiere un movimiento mucho más complejo".

"Ahora, los juicios comunes, muchos están celebrando porque ustedes ven el contenido de sentencias, muchos se empezaron a hacer por juicio abreviado o buscando otras salidas alternativas porque también eso hubo que propugnarlo de alguna manera más y los juicios orales se comenzaron a hacer", agregó.

"La semana pasada tuvimos una reunión algunos problemas que a veces han tenido las salas de juicios orales porque muchas no tienen ventilación suficiente porque dan a medianeras, especialmente, en el edificio de Estomba 34. No tienen ventilación directa hacia el exterior y eso complica. Una de las cosas que se está estudiando es la colocación de mamparas separando a algunas personas, que ya se ha hecho, se hicieron juicios orales en los cuales hasta con tribunales colegiados con tres jueces, los jueces sentados en distintas partes de la sala de juicio oral, alguna de las partes conectada en forma remota, los abogados, tanto la defensoría oficial, la fiscalía, los defensores particulares, también han colaborado, algunos participando inclusive en forma no presencial", mencionó.

El funcionario judicial comentó que "hay toda una adaptación pero los números son bastante positivos".

"Se ha dado una buena respuesta, a veces con presupuestos, inclusive, escasos, obviamente, todo lo que podamos destacar y reconocer siempre que uno termina hablando de las cuestiones de salud no hay ninguna duda de que tanto médicos, enfermeras y todo el personal de salud, tiene el podio absoluto en estas cuestiones, es decir, cualquiera que venga viene atrás de ellos. Cualquier ciudadano común, cualquier profesional del derecho, puede ingresar en la página de la Corte, www.scba.gov.ar y consultar esto que estoy diciendo, ver la cantidad de reuniones virtuales que se hicieron", subrayó.

ENTRE ABRIL Y NOVIEMBRE SE EFECTUARON MÁS DE 19.000.000 DE TRÁMITES JUDICIALES, DICE EL INFORME. EN LO QUE HACE A TRÁMITES JUDICIALES ES UN 74% DE LO QUE SE HABÍA EFECTUADO PARA EL MISMO MES DEL AÑO PASADO, PERO, DICE QUE HUBO MÁS DE 12.000.000 DE NOTIFICACIONES Y PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS.

“Fue un cambio de paradigma. Vos imaginate que antes tanto una contestación de una demanda, ni hablar de una notificación a un imputado en sede penal, tenía que ir un patrullero hasta la puerta de la casa de una persona o tenían que ir los oficiales de la oficina de mandamiento y notificaciones, lo mismo los abogados, llevarle en formato papel, entregarlo, un montón de cuestiones sobre los domicilios constituidos, los domicilios legales y los domicilios reales".

Barbieri explicó que "ahora el abogado tiene la obligación, tiene que informar su domicilio electrónico, está pactado con la Corte y se hace directamente la notificación, es decir, yo saqué una resolución recién y a los tres minutos está notificada vía internet, por ese domicilio electrónico, al fiscal, al defensor y al abogado particular".

ESO TIENE LA MISMA VALIDEZ QUE UNA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

“Por supuesto. Quiero destacar en esta situación el rol que ha cumplido el personal policial y el personal del servicio penitenciario quienes han puesto realmente a disposición muchas veces teléfonos celulares personales, datos personales, se ha usado internet de las casas de cada uno, se han comprado computadoras en forma personal. No solo fue la inversión que hizo el Estado provincial y, por intermedio de la Corte, sino también mucho del que hemos hecho en forma personal, muchos de los funcionarios y magistrados".

Además, enfatizó que "la seccional policial, con muchas carencias que muchas veces tienen, ha prestado excelente colaboración y poniendo a veces hasta sus elementos personales para que pudiéramos hacer las audiencias porque ayer yo celebré una audiencia, por ejemplo, por WhatsApp, con el personal policial".

"Muchas de estas cosas vinieron para quedarse. Había audiencias que, por ejemplo, vos tenías que trasladar a una persona privada de la libertad desde Carmen de Patagones hasta Bahía Blanca, ida y vuelta, son más de 550 kilómetros, poner un patrullero a disposición con dos personal policiales, ponerlos en riesgo, tanto al personal policial como al imputado a quien uno trajera y, algunas de esas cosas, creo que se han terminado", aseveró.

¿VOS CREÉS QUE ESTO LLEGÓ PARA QUEDARSE O CREÉS QUE ESTO ES MOMENTÁNEO?

“Creo que algunas de estas cosas han venido para quedarse para siempre, otras tantas no. Creo que con la llegada de la vacuna, de alguna manera, en algún momento, todos vamos a volver a encontrarnos de una manera más personal. Ahora, por ejemplo, yo dudo de que las personas vuelvan a tomar mate juntos por más que pase la pandemia. Tenemos testigos que están en el exterior o que están en una provincia distinta, a veces se complicaba y hoy el sistema de videoconferencia, ha llevado no solo al uso de tecnología sino también a que los funcionarios y magistrados aprendamos, a veces, a atarlo con alambre, como quien dice, y tengamos que usar también la creatividad para, por ejemplo, tengo un testigo en Catamarca, no lo puedo hacer venir o no vale la pena, ahora no puedo, pero dentro de un año, pongamos que estuviéramos en normalidad, no vale la pena, que vaya a la seccional policial de Catamarca, lo identifiquen y se hace una testimonial por videoconferencia".

Barbieri dijo que "hay que reconocer mucho no solo el trabajo de la defensoría oficial, de todos los jueces, de los fiscales de todas las partes pero, en particular, el del servicio penitenciario".

"Ha sido una actuación muy compleja, costaría explicarlo en una nota de radio e inclusive los conflictos personales que a muchos de nosotros nos trajo, las decisiones que había que tomar, los momentos de grandes tensiones que pasamos porque la cárcel es un lugar complejo, hay personas de riesgo, también eran personas que podían influir en el servicio de salud de nuestra ciudad", mencionó.

"Creo que en los números, tanto de contagiados, ha sido relativamente bajo y hay que reconocer al servicio penitenciario y también hay que reconocer a los propios internos. En las cárceles de Bahía Blanca y de Saavedra, que llegamos casi a las 2000 personas, hubo 2000 personas de las cuales algunas de ellas tenían permiso de salidas transitorias que les fueron suspendidas, personas que dejaron de recibir familiares por meses y la jugaron con hidalguía, obviamente, sentían que se jugaba la vida de sus familiares".

"Hay un montón de personas, de instituciones, de organismos del Estado, que han estado a la altura de las circunstancias, vuelvo a decir, nunca comparable con el servicio de salud que ha estado en la trinchera absoluta, pero hay otro poder del Estado que han respondido en forma también más que razonable a una situación tan compleja y creo que es bueno también hacerlo saber”, finalizó.

Foto: La Nueva