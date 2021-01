YPF suma a Shell como socio para exploraciones en la plataforma del área CAN 100 cerca de Bahía

La petrolera anglo-neerlandesa se unirá a la argentina y a la noruega Equinor a los trabajos en el bloque off shore CAN 100. La alianza refuerza la perspectiva de desarrollo del primer proyecto de aguas profundas del país.

El CEO de la petrolera estatal YPF, Sergio Affronti, firmó este jueves un acuerdo preliminar para el ingreso de Shell Argentina como socio en el bloque off shore CAN 100, ubicado en la Cuenca Norte del Mar Argentino, mientras la filial de la noruega Equinor permanecerá como operadora, informó www.telam.com.ar

Affronti suscribió el acuerdo con los presidentes de Shell Argentina, Sean Rooney, y de Equinor Argentina, Nidia Álvarez.

"Tras esta operación, que se encuentra sujeta a la aprobación de la autoridad regulatoria, Equinor e YPF se dividirán en partes iguales el 70% del bloque y Shell ingresará con el 30% restante", precisó un comunicado.

Las ventajas de la alianza

"Para YPF la firma de este acuerdo es un nuevo paso en el fortalecimiento y expansión de la relación con estas dos grandes compañías energéticas", sostuvo Affronti.

Agregó que "estamos muy entusiasmados de poder aportarle al país el conocimiento y la experiencia que Equinor y Shell tienen en el desarrollo de proyectos off shore en el mundo".

Ambas compañías socias de YPF figuran entre las de mayores antecedentes en la explotación de hidrocarburos costa afuera, y refuerzan la perspectiva de desarrollo del primer proyecto de aguas profundas del país.

Las tareas de exploración off shore se reactivaron en los últimos meses, en consonancia con la recomposición del valor internacional del barril de crudo y con las expectativas de una gradual recuperación de la economía global.

La alianza de YPF con Equinor y Shell permitirá repartir las elevadas cargas financieras que demanda la búsqueda de hidrocarburos.

El bloque más grande de la Cuenca Norte

El bloque CAN 100 comprende un área de 15.000 km2, y es el bloque más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino.

En abril del año pasado la petrolera estatal cedió a Equinor el 50% del permiso de exploración en dicho bloque, cuyo primer período concluirá en 2023.

Actualmente, Equinor e YPF son socios en otros dos bloques off shore en la cuenca Argentina Norte, el CAN 102 y el CAN 114, que fueron adjudicados en la licitación que realizó el anterior Gobierno.

En esa ronda, Equinor obtuvo licencias como operador de cinco bloques y participó en otros dos con YPF y Total como operadores, respectivamente.

YPF, Shell y Equinor ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria Sur, en Vaca Muerta, recordó el comunicado.

Equinor, además, participa con el 50% en el bloque Bajo del Toro, de 157 kilómetros cuadrados, en la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales, a través de un acuerdo que se firmó en enero de 2018 con YPF.

También posee el 90% en el bloque Bajo del Toro Este como operador en asociación con Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).

Asimismo, en agosto de 2019, la firma noruega suscribió un acuerdo con YPF Luz para el desarrollo del parque eólico Cañadón León en la provincia de Santa Cruz, lo que representará un aporte de US$ 30 millones al proyecto en construcción, que demandará una inversión de US$ 190 millones.

El potencial de la exploración off shore

En YPF destacaron las perspectivas de la exploración off shore, si bien a largo plazo, y no se descarta que finalmente se confirmen las expectativas sobre un potencial similar al de algunos pozos de Vaca Muerta.

El secretario de Energía, Darío Martínez, señaló meses atrás que se mantiene (no para un lapso inmediato) el objetivo de lanzar un nuevo concurso público orientado a adjudicar otra veintena de áreas para explorar, que el anterior Gobierno cifraba en 430.000 km2 en las cuencas Argentina Norte y Colorado, desde Mar del Plata hasta Rawson, Chubut.

La Ronda 1, realizada en noviembre de 2018, fue convocada para otorgar permisos de exploración en 38 áreas off shore en las cuencas Argentina Norte, Austral y Malvinas Oeste, de la plataforma marítima argentina.

Las áreas licitadas entonces sumaron en total más de 200.000 km2 tanto en aguas someras (hasta 100 metros, cuenca Austral), como en aguas profundas (hasta 600 metros, cuenca Malvinas Este) y ultra profundas (hasta 4.000 metros, cuenca Argentina Norte).

Como resultado de la licitación se adjudicaron 18 áreas que sumaron 94.800 km2, el 47% del total de la superficie ofrecida, a nueve consorcios conformados por 13 empresas, que comprometieron inversiones por US$ 724 millones.

Entre las ganadoras del primer concurso se encuentran firmas como Equinor, BP (ex British Petroleum), Tullow, Mitsui, Eni y Qatar Petroleum, además de las ya presentes en el país, como Shell, ExxonMobil, Total, Wintershall DEA, YPF y Pluspetrol.