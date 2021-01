Los famosos que eligieron las playas de Monte Hermoso para veranear

Este verano muchos famosos eligieron la Costa Atlántica para vacacionar. Pocos han viajado al exterior. Actores, músicos y deportistas se volcaron esta vez por las playas argentinas buscan descanso, familia, optar por el distanciamiento social y evitar encuentros masivos.

La situación provocada por la pandemia hace que esta sea una temporada completamente atípica. Por citar sólo un caso de muchos, un conocido empresario local del rubro gastronómico nos contaba en estos días: “es mi peor año”.

Pese a ello, miles de personas que usualmente vacacionaban en los principales destinos turísticos del exterior se vieron obligadas a cancelar viajes o cambiar de destino por las restricciones que imponen los países. Así sucedió también con algunos famosos.

Actores, músicos, conductores, y deportistas eligieron lugares distintos a los que suelen viajar en estas fechas. Un ejemplo es nuestro balneario, que en lo que va del verano recibió la visita de varias celebridades argentinas.

Quizás una de las presencias más destacadas es la de Emanuel Ginóbili, quien regresó al país de Estados Unidos y actualmente se encuentra aquí con su familia. Desde luego, no es la primera vez que el ídolo bahiense pasa varios días aquí, y es conocido su amor por nuestras playas.

Otro famoso que hizo ruido por acá es el conductor Alejandro Fantino, que junto a su novia, la modelo Coni Mosqueira, disfrutó de la tranquilidad y no dejó escapar la oportunidad para elogiar nuestra ciudad. “Este lugar es mágico, por su gente, por sus arenas, por sus médanos, por sus aguas y su viento. Todo acá se respira con paz”, escribió en sus redes sociales junto a varias imágenes en las que se puede ver a la pareja en la playa. Fantino aprovechó los días en Monte para descansar, hacer ejercicio y participar de actividades como el snowboard sobre arena.

Por si fuera poco, Fantino reconoció que quisiera “venir acá todos los veranos”, y que dentro de unos años se quiere “comprar una casita” para venir los veranos y los fines de semana.

Además, contó como conoció al intendente Dichiara: “Yo me conocí por casualidad con Alejandro. Los que somos del interior, no de Buenos Aires sino de Santa Fe o Córdoba, no venimos a estos lugares. No los tenemos en el radar porque nos es muy lejos, generalmente llegamos a Mar del Plata (yo soy de San Vicente, Santa Fe) o nos vamos de vacaciones a Carlos Paz. Pero mi papá cosechaba acá. Cosechaba en Necochea. Yo venía con él a cosechar a Energía, Espartillar, Necochea, Azul. No conocía Monte Hermoso".

"Hace 3 años estaba al aire en una radio, La Red, y empezamos a “hinchar las pelotas” al aire, a las 8 de la noche con respecto a las aguas vivas. Yo no sabía que no había más. Saco al aire a Marcos (Fernández) y ahí conocí a Arranz. Lo llamé a Alejandro Dichiara para preguntarle donde me podía quedar porque Coni me rompía las pelotas ‘vamos a Monte, vamos a Monte’.

Guido Pella y Stephanie Demmer

El tenista Guido Pella y la influencer Stephanie Demner también pasaron unos días del verano por acá. Ya en 2018 se los había visto enamorados por nuestro balneario a pocos días de que se hiciera público su romance.

En esta temporada, Stephanie pasó unas “mini vacaciones en familia” según contó en sus redes sociales. Además, la rubia modelo aprovechó para postear fotos con coloridas bikinis que no tardaron en explotar en las redes, donde tiene más de 1 millón de seguidores. (Noticias Monte Hermoso)