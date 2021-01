"Los locales gastronómicos de Avenida Alem podrán contar con espectáculos musicales y artísticos"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Nicolás Vitalini, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, quien explicó que "el espíritu es darles un escenario más a los muchos y muy buenos artistas locales que hay y también darle una alternativa a los gastronómicos que se emplazan sobre este área especial de la ciudad". "Es también una posibilidad más que se le da para que pueda salir adelante una de las actividades quizás más golpeada en virtud de la cuarentena”, remarcó.

“Lo que pasa que Avenida Alem dentro del Código de Planeamiento está establecida como un área especial que prevé la posibilidad de determinados usos, como espectáculos en vivo que, en definitiva, no es que se van a poder hacer recitales, es como una actividad accesoria a la principal, o sea, un local gastronómico que permita que una banda local o que un artista pueda llevar adelante o mostrar qué es lo que hace", sostuvo Vitalini.

El edil local expresó que "el es espíritu es darles un escenario más a los muchos y muy buenos artistas locales que hay y también darle una alternativa a los gastronómicos que se emplazan sobre esa área especial que, hasta ahora, no podían hacerlo por la normativa existente a que puedan ofrecer este tipo de espectáculos como accesorio a su rubro”.

¿ESO IMPLICA QUE HAYA SECTORES PEATONALES NUEVOS?

“No. Esto tiene que ver, básicamente, con permitir el uso que estaba prohibido por el Código de Planeamiento dentro de los establecimientos gastronómicos. La ordenanza 10672 que es la que se modifica con este artículo establece cuáles eran las actividades permitidas y no contemplaba la disposición musical, números en vivo, sin pista de baile".

El concejal del oficialismo mencionó que "lo que hicimos es agregar un nuevo uso a esos que ya estaban taxativamente enunciados en la ordenanza 10672 para que, en definitiva, puedan llevar adelante recitales en vivo o un solista o cualquier otro tipo de número en vivo, que no implique obviamente una pista de baile".

"Era algo que nos venían también demandando desde ya te diría principios del 2019 los gastronómicos del sector y, por eso nosotros, conjuntamente con Federico Tucat en fines del 2019, presentamos esta ordenanza, obviamente, el 2020 se vio prácticamente atravesada por la pandemia y por la imposibilidad de funcionamiento de muchos de estos locales con lo cual que se apruebe ahora nos parece doblemente importante porque es también una posibilidad más que se le da para que pueda salir adelante una de las actividades quizás más golpeada en virtud de la cuarentena", subrayó.

LA OPOSICIÓN AYER CRITICÓ QUE NO SE HAYA DEBATIDO EN COMISIONES Y QUE SE HAYA HECHO UTILIZÓ CREO LA PALABRA MANDARÁ DE PREPO. ¿POR QUÉ SALE ASÍ? ¿POR QUÉ NO SE DEBATE EN COMISIONES?

“En el 2019 se presentó este proyecto ¿y Mandara dice que no tuvieron tiempo? O sea, me parece que las explicaciones las tiene que dar él. No sé cuánto tiempo pretende para dar un tratamiento a una ordenanza que no reviste mayor complejidad, que tenía los informes técnicos correspondientes y el visto bueno de las áreas pertinentes del Ejecutivo. En noviembre de 2019 presentamos la ordenanza, ha tenido alguna trascendencia mediática en su momento, estaba a la vista de los 24 concejales".

Vitalini remarcó que "parece que, cuando una ordenanza se aprueba por el doble voto, se está atentando contra la institución y, en definitiva, siempre es la misma discusión porque es algo totalmente legítimo".

"Para algunos cuando las cosas no salen como ellos quieren es prepo, es un arrebato, es un capricho. Así es la democracia, es la conformación del Concejo. Nosotros entendíamos que era darles, a dos sectores altísimamente castigados por la cuarentena como gastronómicos y las diferentes expresiones culturales de artísticas, una herramienta más para que puedan trabajar. Me parece que es un argumento que realmente no lo tomo como vde un año tenía ese expediente”, enfatizó.

SI HUBIESE UNA PERSONA QUE TIENE UNA CERVECERÍA O UN LOCAL GASTRONÓMICO EN OTRO LUGAR QUE NO SEA LA AVENIDA ALEM ESTA ORDENANZA NO LO COMPRENDE. ¿HAY EXCEPCIONES?

“Es que en otros lugares sí se permite. El tema es que como Alem es área especial no estaba permitido ese uso, entonces, también era una situación, si querés, injusto respecto de un gastronómico en otro lugar”.

ESTO ESTABA PERMITIDO EN OTROS LUGARES. LO QUE SE HACE ES EQUIPARAR LO DE ALEM CON OTROS SECTORES DE LA CIUDAD.

“Obviamente atendiendo a diferentes particularidades, tiene que ser una actividad accesoria a la principal, no tiene que haber pista de baile y está sujeto a que no exceda el nivel de ruidos permitidos, no es que se van a convertir en boliches los gastronómicos de Alem. Simplemente, el ejemplo más claro es una persona por ahí con una guitarra mostrando su arte a quien va a comer o a tomar una cerveza a cualquiera de los lugares de la Avenida Alem que hasta ahora no podían llevarlo adelante”, finalizó.