"Desde 2018, la visibilización que tuvo el movimiento feminista, hizo que la política tenga que dar respuesta"

Esas fueron las palabras de la abogada Fernanda Petersen, al referirse a la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada a fin de año por el Senado de la Nación. "No considero que Macri sea el primer feminista ni que Alberto tampoco lo sea sino que la ley es fruto de año de militancia", indicó a CAFEXMEDIO.

“Para nosotras es una celebración importante, es el reconocimiento a un derecho que tiene que ver con la salud pública de las mujeres y considerábamos que era una deuda que la democracia tenía para con nosotras por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Hace más de 15 años que estamos militando en este tema y fueron muchísimas las veces que frente a las cámaras legislativas se presentaba el proyecto para que obtuviera estado parlamentario, no lo lograba", sostuvo Petersen.

La abogada local expresó que "recién en el 2018 el gobierno de Mauricio Macri tuvo el primer tratamiento parlamentario donde los senadores no dieron media sanción y ayer, después de ese 2018 que seguimos organizándonos, militando y reclamando por este derecho, obtuvimos la sanción de la ley”.

¿QUÉ CAMBIA EN LA ARGENTINA CON ESTA APROBACIÓN?

“Cambia en principio que pasamos a ser un país más justo, que pasamos a respetar tratados internacionales a los cuales hemos adherido, que ampliamos la base de derechos porque desde 1921 por causales el aborto es legal en la Argentina y cambia que es un piso que tenemos las mujeres para poder decidir sobre nuestro cuerpo en un marco de legalidad y dentro de un sistema de salud".

Petersen explicó que "como cualquier ley, ahora vienen las reglamentaciones, las puestas en marcha, los monitoreos que debemos seguir haciendo en el territorio pero, en el caso particular de Bahía Blanca, en el Hospital Penna, se está trabajando con todo lo que establece el protocolo de interrupción de embarazo en debida forma, en la red de profesionales por el derecho a decidir dentro del sistema de salud público de Bahía Blanca".

"Si bien son muchas las cosas que quedan para hacer fue un gran paso en lograr ese piso de derechos y de conquistas sobre nuestra salud”, subrayó.

ESTA SITUACIÓN QUE LÓGICAMENTE HA SIDO MUY DISCUTIDA, QUE HA TENIDO IDAS Y VUELTAS DONDE SEGURAMENTE INFLUYÓ LO POLÍTICO LAMENTABLEMENTE, FUE APROBADO POR LEGISLADORES QUE NO EXPRESARON SU OPINIÓN PREVIO A ESTO, UNO VOTA A LEGISLADORES EN LISTAS SÁBANA Y VOTA AL PARTIDO POLÍTICO, NO VOTA A LOS LEGISLADORES QUE VAN, CON LO CUAL CADA LEGISLADOR QUE VOTÓ LO HIZO POR CONCIENCIA PERSONAL Y NO POR PARTIDO POLÍTICO AL CUAL REPRESENTABA, DE HECHO, ES UN TEMA QUE CORTÓ TRANSVERSALMENTE A LOS PARTIDOS. ¿NO CONSIDERÁS QUE HUBIESE SIDO MUCHO MÁS JUSTO UNA APROBACIÓN A PARTIR DE LA VOLUNTAD POPULAR MEDIANTE UN SUFRAGIO, MEDIANTE UN VOTO DIRECTO?

“Primero, que en Argentina tenemos un sistema de gobierno republicano y nosotras las personas no decidimos sino que tenemos los representantes que elegimos. No sólo por esta ley nuestro sistema político está pidiendo a gritos una reforma. Creo que también sería un tema como para que las personas que consideren que esto hay que modificarlo empezar a trabajar sobre eso pero los derechos no se plebiscitan. Esto es una ampliación y es una ley y si vamos a plebiscitar cualquier tema, sea este o cual sea, no tiene mucho sentido que haya un congreso".

Petersen mencionó que "este es el mecanismo que tenemos para legislar, para que haya leyes, para que haya reglamentaciones y la realidad es que, cuando se vota, se debería saber qué es lo que se vota pero creo que, sí se pone en el foco en este punto porque se trata de un tema de las mujeres porque es una conquista de derechos,de años que se viene militando y ante la eminencia que esto pueda ser obtenido y que pueda ser sancionado, claramente se pone el ojo sobre estas cuestiones, no pasa con otras leyes o con otras temáticas que se abordan".

"Si el sistema político necesita una reforma, creo que es un debate que hay que darse y que la gente que esté capacitada y especializada en ese tema tendrá que darnos la información técnica como para que podamos decidir pero creo que el reclamo, digo, una persona X votó a un diputado, una diputada, un senador y lo que dijo en campaña o lo que no dijo después no lo refleja en su trabajo legislativo claramente tendrá o bien la posibilidad de cambiar su voto en la próxima elección o de trabajar para que haya una reforma política profunda en nuestro país”, enfatizó.

SALVO LA IZQUIERDA QUE EN SU PROPIA PLATAFORMA PERMANENTEMENTE HA DICHO Y HA EXPRESADO SU VOLUNTAD EN ESTE SENTIDO, LOS DEMÁS PARTIDOS POLÍTICOS ESTE TEMA LO CORTÓ TRANSVERSALMENTE, NO OCURRE CON OTROS TEMAS, NO HA OCURRIDO CON OTROS TEMAS EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DIGAMOS, TRADICIONALES, O QUE TIENEN REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA MAYORITARIA, SÍ OCURRIÓ CON ESTO, POR LO CUAL ME PARECE QUE TIENE UNA DEFINICIÓN MUY DISTINTA. SEGUNDO, YO NO COINCIDO PARA NADA CON QUE ESTO ES POR UN TEMA DE LAS MUJERES, TODO LO CONTRARIO, SEA DEL TEMA QUE SEA, SI HAY UN CORTE TRANSVERSAL A LA OPINIÓN DE LOS DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS. ADEMÁS, EL TEMA DEL ABORTO YO NO CREO QUE SEA ÚNICAMENTE UN TEMA DE MUJERES, FERNANDA, CON TODO RESPETO, CREO QUE ES UN TEMA QUE CONFIERE A TODA LA SOCIEDAD Y AL HOMBRE TAMBIÉN, DE HECHO, HA HABIDO MUCHÍSIMOS MILITANTES HOMBRES QUE HAN TRABAJADO PARA QUE ESTA LEY SALGA. NO ES UN TEMA QUE CONFIERE ÚNICAMENTE A LAS MUJERES.

“Ayer vimos senadores que votaron a favor de esta ley, diputados, personas que han expuesto no solamente en esta oportunidad sino en el 2018 cuando se dio por primera vez el debate. En la práctica, quienes pueden decidir sobre interrupción voluntaria del embarazo por causales como es desde 1921 o ampliándola ahora con esta ley, somos las mujeres y creo que tiene que ver no en particular con una persona sino en general como una conquista de un derecho que se da en este momento luego de muchos años de lucha".

Además, comentó que "no hay otros temas a los cuales se llame a plebiscito, lo que vos planteas se ha escuchado también hasta por una cuestión jurídica, o sea, qué sentido tiene si vamos a plebiscitar tener un congreso".

"Sería mucho más lógico que quienes tomen la responsabilidad de incorporarse en una lista sábana, también digan en nuestro partido tiene esta postura económica, educativa, etc.., y sobre temas puntuales en la agenda de Alberto Fernández estaba la legalización del aborto y muchos legisladores de otros partidos como el Pro, ayer, Gladys González, que es la senadora por el Pro de la provincia de Buenos Aires, en el 2018 votó a favor y volvió a votar", remarcó.

"Hay que apuntar en ese sentido, una reforma en lo que vos decís de eso de las elecciones de candidatos sábana, de saber de qué se trata e ir avanzando y mejorar la calidad institucional de nuestro país", añadió.

LO QUE DECÍS DE ALBERTO FERNÁNDEZ LO BUSQUÉ, SI LO TENÉS TE PIDO QUE ME LO ENVÍES, YO LO BUSQUÉ PREVIO A LAS ELECCIONES, EN NINGÚN LUGAR ENCONTRÉ QUE ALBERTO FERNÁNDEZ SE HAYA EXPRESADO PÚBLICAMENTE A FAVOR DE ESTO.

“Y no solamente Alberto Fernández sino Santiago Cafiero y Vilma Ibarra fueron dos de las personas que trabajaban en el grupo más cercano del que iban a formar parte y estaban con esta postura. Nadie podía haber previsto que Mauricio Macri iba no a enviar el proyecto pero sí habilitar el debate en el 2018 y se dio en otro contexto y, con otro gobierno y con otro planteo totalmente distinto de mirada de país y se dio ese debate también con todos los expositores y con todas las personas que pudieron aportar dentro del ámbito de las cámaras”.

MACRI ESTABA EN CONTRA DE ESTA LEY SIN EMBARGO DIJO, MUCHACHOS, ME PARECE BIEN QUE LO DEBATAN. AHORA TAMBIÉN DIGO QUE, DURANTE LA GESTIÓN DE CRISTINA, CON MAYORÍA ABSOLUTA EN AMBAS CÁMARAS, CRISTINA NO SOLO NO ENVIÓ EL PROYECTO SINO NUNCA HABILITÓ LA POSIBILIDAD DEL DEBATE.

“La ley que se sancionó anoche, más allá de que es cierto que cada gobierno trata de captar políticamente lo que considera un logro, esta ley es fruto de la militancia. Yo no considero que Macri sea el primer feminista ni que Alberto tampoco, o sea, digo, esto viene desde muchos años donde mujeres que nos preceden se organizaron y empezaron en el Café El Molino repartiendo volantes, explicando lo que era la Educación Sexual Integral, en todos los territorios de nuestro país funcionando, en salitas médicas, médicas que se organizaron para ser red de profesionales garantizando derechos".

Petersen opinó que "esta ley responde a eso, a que nunca abandonamos la calle, que reconocimos que habíamos perdido el debate legislativo en el 2018, seguimos militando y, en un año aun con pandemia, seguimos diciendo es urgente, es ahora y lo tienen que tratar".

ESTA ES UNA LEY QUE LA SANCIONÓ LA LUCHA EXTERNA A LO POLÍTICO. POR ESO QUE HOY ALGUIEN SE LO QUIERA ADJUDICAR DESDE LO POLÍTICO NO SOLO ES INJUSTO SINO QUE ADEMÁS ES UNA SUERTE DE AVIVADA PORQUE EN REALIDAD ESTO NO HUBIESE SIDO POSIBLE SI ESA LUCHA QUE USTEDES BRINDARON NO HUBIESE SIDO CONTINUA, PERMANENTE.

“Si vemos, por ejemplo, ayer en el debate el cierre de los dos bloques mayoritarios tenían dos expositores porque estaban las dos posturas, a favor de la legalización y en contra de la legalización, entonces, esto habla claramente de que la política, como vos decías, una presidenta que estuvo en el poder con mayoría en las cámaras, claramente nosotras estábamos en la calle, pero, evidentemente, después del 2018, la visibilización que tuvo el movimiento feminista, de la marea verde, desde estar en la calle, hizo que la política no le quede otra que dar respuesta para un lado o para el otro como fue en el 2018 o como fue ayer".

La abogada bahiense manifestó que "en este tipo de derechos creo que todo lo que hacemos es político pero no político partidario y, hoy por hoy, yo estoy convencida de que ayer en el Senado había millones de compañeras en todo el país que muchas no podían salir por el tema de la pandemia y que son referentes nuestras y que estuvieron siempre y, claramente, la ley es de ellas”.

RECIÉN LO DIJISTE, QUE LOS BLOQUES MAYORITARIOS HAYAN TENIDO DOS POSTURAS DEJA EN CLARO QUE ESTA LEY DEBIÓ HABER SALIDO CON EL VOTO POPULAR, DIGO, PORQUE VOS VOTASTE LISTA SÁBANA, O SEA, VOS, YO, TODOS, VOTAMOS LISTA SÁBANA, LISTA SÁBANA DE PARTIDOS QUE NO SE EXPRESARON EN SU PLATAFORMA POLÍTICA RESPECTO AL TEMA DEL ABORTO, DE LA LEY DE LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. ENTONCES ME PARECE QUE DEBIÓ HABER SIDO UN HECHO QUE LA POBLACIÓN EN GENERAL HUBIESE DADO SU OPINIÓN, ADEMÁS HUBIESE QUEDADO DE LADO LAS INSINUACIONES Y ALGUNAS DENUNCIAS QUE HICIERON RESPECTO A POSIBLES APRIETES DESDE LO POLÍTICO PARA QUE OCURRAN ESTAS COSAS.

“Respeto tu postura pero lo que digo es, creo que hay que empezar a trabajar en esto del cambio del sistema político en la Argentina y, claramente, quienes consideren que haya habido aprietes, amenazas, lo que fuere, están los canales institucionales para hacer las denuncias, y creo que es válido y hasta es necesario te diría. Como nosotras nos organizamos desde hace más de 15 años, la primera vez que se presentó la ley le pusieron el sello en la mesa de entrada y no pasó de ahí, digo, 15 años después tenemos una ley, bueno, en otros temas hay que organizarse colectivamente, las luchas no se dan en forma individual.”

“El tema que fuere, en este caso en particular, bueno, hay indicios de que se puede haber hecho presiones políticas, bueno, que se organicen y que lo denuncien. Creo que también ayuda a la calidad institucional, a construir una realidad mejor para cada una de las personas que vivimos acá, ni más ni menos", finalizó.