"Los pasajeros de micros transportados por día en la ciudad pasaron de 7.000 a 38.000 en el cierre del año"

Así lo contó a CAFEXMEDIO el secretario de Movilidad Urbana y Espacio Públicos, Tomás Marisco. "Si no nos sorprende una segunda ola de Covid, pensamos que en marzo o abril podríamos congtar con 60 o 70 mil pasajeros diarios".

El funcionario municipal realizó un balance de lo ocurrido con el transporte público en la ciudad, en un año particular, donde el estado municipal debió colaborar de manera creciente no sólo como aportante de la Sapem Transporte, sino también con un subsidio que permitió a las empresas completar el pago de los aguinaldos de mitad de año.

“Hace unos días, Ramiro Frapiccini me acercó los datos de las últimas dos semanas del transporte público, datos que nos envía SUBE. Venimos creciendo alrededor de un 10% de mes a mes de pasajeros transportados llegamos a un pico el viernes 18, de 38000 y pico de pasajeros".

"Si bien obviamente es mejor del piso que tuvimos de 7000, 8000, estamos alrededor del 40% de lo que transportamos habitualmente con lo cual le falta despegar mucho al sistema".

Marisco expresó que, "si no existe en Bahía una segunda ola o un recrudecimiento de esto que estamos padeciendo allá por marzo o abril con chicos en las escuelas y otras actividades en marcha, esperamos volver aunque sea, a 60000 o 70000 pasajes para llegar a un punto de equilibrio del sistema y obviamente que vaya sacando la cabeza abajo del agua”.

RESPECTO DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y PAGO

“Respecto al sistema tarifado de estacionamiento realmente se ha visto en estos últimos dos meses un crecimiento exponencial de la recaudación lo que además nos ayudó a poder sostener el sistema de transporte público".

"Vale aclarar que hace alrededor de tres semanas se aprobó en el Concejo Deliberante un subsidio excepcional por seis meses al transporte público para sostenerlo de alrededor de 6 millones y medio por mes y esos fondos salen de lo recaudado del estacionamiento medido, en los últimos dos días se recaudaron más de $500000 diarios lo cual hace que justamente podamos sostener directa y linealmente el sistema de transporte público”, enfatizó.

HOY, SI HABLAMOS EN NÚMEROS, ¿CUÁNTO SERÍA LA RECAUDACIÓN DIARIA?

“Veníamos en un promedio de alrededor de $450000 y estos últimos dos días entendemos que tiene que ver con una mayor afluencia al micro y macrocentro, en los últimos dos días tuvimos alrededor de $530000 de recaudación tanto el lunes como el martes”.

¿SON NÚMEROS QUE USTEDES TENÍAN PREVISTO?

“Lo del lunes y martes no. Sí estábamos satisfechos y estaba llegando a nuestro objetivo lo que pasó la semana pasada pero lo del lunes y martes nos sorprendió y la verdad que nos da respiro justamente para seguir inyectando dinero hasta abril, hasta que se normalice el transporte público, sobre todo para que el servicio no caiga como pasó en otras ciudades, no me cando de repetir un caso emblemático como es el de Rosario que estuvo 85 días sin brindar servicio, así que gracias a eso podemos mantenerlo en pie”, finalizó Marisco.