"Sí nos relajamos, vamos a tener anticipadamente el segundo brote en la ciudad"

Esas fueron las palabras de Adrián Jouglard, Secretario de Gobierno, quien remarcó que "es muy importante tener controlada la situación durante enero y febrero para que el personal de salud pueda tomar un descanso y se pueda avanzar con el plan de vacunación". El funcionario local se refirió en CAFEXMEDIO a la llegada de la Sputnik a Bahía Blanca y explicó como serán los operativos de seguridad el 31 de diciembre por la noche.

“Evalúo la situación con un poco de preocupación, si bien es solo la muestra de un día en virtud de lo que se fue moviendo la ciudad, de toda la movilidad y todos los encuentros que se generaron a partir de lo que fue fin de año y la fiesta particularmente de Navidad, nosotros suponemos que puede haber aumento de casos más que todo porque yo vengo siguiendo otros lugares de la provincia y en todos los lugares de la provincia se está dando un aumento de estos casos", indicó Jouglard.

El funcionario recordó que "días atrás, el Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Carlos Bianco, dijo que en una semana hemos retrocedido lo que habíamos ganado en un mes".

"Todos tenemos que tener presente que estamos dentro de la pandemia, que la situación no está controlada, que lo que tuvimos es una baja propia de lo que tienen las epidemias pero que si no nos cuidamos y nos relajamos vamos a tener anticipadamente lo que se denomina el segundo brote. Es importante para que la gente tome conciencia y tenga en cuenta que la situación todavía amerita que mantengamos siempre en alerta las medidas de protección personal", subrayó.

INDUDABLEMENTE QUE AQUÍ SE HAN JUNTADO UN MONTÓN DE COSAS PERO LA VERDAD QUE EN DOS DÍAS OCHO FALLECIDOS, UN NÚMERO CERCANO A 100 OTRA VEZ, ESTO NOS DEBE PONER EN ALERTA COMO SOCIEDAD PORQUE NO PODEMOS BAJAR LOS BRAZOS POR NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y MUCHO MÁS EN ESTAS ÉPOCAS FESTIVAS DONDE, LAMENTABLEMENTE, LA GENTE PIENSA QUE ES EL FIN DEL MUNDO Y NECESITA ABROQUELARSE.

“Es cierto que también hay un cansancio social, la situación de todo el año ha sido muy cansadora y la gente ha estado alerta durante mucho tiempo pero hay que volver a levantar la guardia, volver a estar alerta, sobre todo porque en la medida que nos adelantemos a los sucesos, si uno tenía en cuenta y se esperaba que el rebrote viniera para el mes de marzo, si llega a venir anticipadamente uno de los problemas que trae es que el personal de los trabajadores de salud no van a poder tener

descanso y es necesario que la gente tome algún grado de respiro y tenga un merecido descanso porque han trabajado muy duro todo el año".

Jouglard remarcó que "es necesario que nos tomemos enero y febrero con mucho cuidado para que la situación esté controlada, el personal de salud pueda tomar descanso y se pueda avanzar en el programa de vacunación".

"Sabemos que se inició la vacunación en la provincia de Buenos Aires y el país y es importante que en la medida que más gente se vaya inmunizando sobre todo también el personal sanitario, los adultos mayores, la gente de riesgo empieza a entrar dentro del circuito de vacunación vamos a estar saliendo ya por lo menos de las situaciones más riesgosas del avance de la enfermedad", añadió.

"Nos falta poco. Se hizo un gran sacrificio durante todo el año, necesitamos un poco más, necesitamos llegar a la mitad del primer semestre sin tener una cantidad excesiva de casos”, enfatizó.

¿TENÉS POSICIÓN TOMADA RESPECTO AL TEMA DE LA VACUNA SPUTNIK?

“Sí, en lo personal, sí. Yo no estoy dentro de la gente que está indicada para colocarla pero si me tocara me la colocaría. No tengo inconveniente. Me he anotado en la página para estar en la lista de la colocación y, si me tocara colocarme la Sputnik, me la colocaría”.

AYER ALGUNOS FUNCIONARIOS NO OPINARON DE LA MISMA MANERA QUE VOS, PUSIERON EN DUDA POR ALLÍ LA CIRCUNSTANCIA DE NO TENER TODOS LOS DATOS DE LA VACUNA ACORDE A LO QUE UNO IMAGINA, ENTONCES, PONÍAN EN DUDA ESA SITUACIÓN.

“En lo personal también, por más que me dieran todos los datos, si bien conozco algo de salud tampoco tengo la expertise para poder interpretarlo de la mejor manera, tengo que regirme un poco por la prescripción que me hagan los médicos y, en ese sentido, mientras los médicos la prescriban, confío como en cualquier otro tratamiento médico en el médico prescriptor".

El Secretario de Gobierno expresó que, "si el Ministerio lo ha habilitado, no sería lógico que el Ministerio hubiera tomado un riesgo de esta manera".

"Por otra parte, los componentes de la vacuna, la tecnología que se usa en esta vacuna es muy similar a la de AstraZeneca y uno debería inferir que son vacunas que tienen el mismo grado de seguridad”, dijo.

¿ESTÁS CONFORME CON LOS OPERATIVOS QUE SE HICIERON EL 24? ¿QUÉ SE PROYECTA PARA EL 31?

“En cuanto a la circulación de tránsito le pedimos a la gente de electricidad y mecánica que los semáforos permanezcan activos durante toda la noche para mejorar mucho la circulación de tránsito. Además, incorporamos gente de limpieza para limpiar los espacios públicos en el caso de que hubiera después alguna situación que se diera en los espacios".

Jouglard opinó que, "en líneas generales, lo que pasó en la madrugada del 25, lo más destacable es que, si bien hubo un montón de fiestas familiares y algunos encuentros de gente en los espacios públicos, todos lo hicieron teniendo en cuenta la situación y la fecha en particular, con bastante apego a las normas sanitarias".

"Uno podía ver inclusive el encuentro grande de chicos que hubo en la calle Cuyo y Rosario, que ahí la policía trabajó mucho en separar los grupos de chicos para que hubiera distanciamiento y los chicos se comportaron y aceptaron la participación de policía y, en líneas generales, comparando a otras ciudades de iguales características, tuvimos una noche bastante tranquila", mencionó.

"Estamos preparando un operativo muy similar para la madrugada del primero. Mañana tenemos una reunión acá en el municipio con todas las fuerzas participantes y esperemos tener, en líneas generales, la misma situación", manifestó.

EL 24 TENGO ENTENDIDO QUE HUBO POCA CIRCULACIÓN DE TRÁNSITO.

“Nos ayudó mucho, primero, que los lugares de nocturnidad, las cervecerías, en general, estaba todo cerrado, no había boliches abiertos, aunque podían tenerlo abierto como actividad gastronómica, todos habían cerrado. Eso dio una buena mano porque eso ya limitó bastante. Los espacios públicos, en general, hubo muy poca presencia de gente, salvo en este lugar que te decía antes".

Jouglard marcó que "lo que tuvimos fueron un par de fiestas que nosotros teníamos noticias de que eran fiestas clandestinas".

"Una de ellas en la ruta 51, en donde empezamos a actuar, descubrimos después que una cosa que nos generó fue que ahí en Puente Canesa se encontrara mucha gente, era gente que no había podido entrar en ese lugar que sin volver por la ruta 51 uno puede retomar a la ciudad entrando a través de Corti, hay un camino de tierra que retoma la Carrindanga y se ve que se han encontrado a la altura de Puente Canesa y ahí fue donde se ha armado un poco un encuentro de gente que nosotros no teníamos notificación y tampoco los vimos ir por Carrindanga porque entraron por la ruta 51", comentó.

"Esta fiesta vamos a reforzar un poco la presencia por esos lugares. Después tuvimos otra fiesta más ya por Barrio Aeropuerto que también se procedió al desalojo. Hubo una fiesta grande por Punta Alta que ahí nosotros trabajamos en conjunto con la gente de Punta Alta. Hoy estuvimos a la mañana charlando un poco para tratar de prevenir eso y vamos a ver si podemos tener intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para el control de alcoholemia y tránsito sobre ruta 3", marcó.

HA HABIDO POCOS FUEGOS ARTIFICIALES.

“En general, la pirotecnia, año tras año, va descendiendo la cantidad por el costo que tiene. Años anteriores se han hecho muchos secuestros y, todo aquel que se arriesgaba a hacer una inversión para tener pirotecnia para vender, cuando se la secuestran tiene un daño económico muy grande porque son bastante costosos. Disminuyó mucho la oferta de venta de pirotecnia y eso hace que por lo que nosotros pudimos tener algún registro. Algo hubo siempre sobre las 12 de la noche, ahí es cuando más presencia hay. Después, durante la noche, nosotros no detectamos más nada y los días posteriores fue muy poquito lo que hubo de pirotecnia teniendo en cuenta que años anteriores días antes de eso ya empezaban el ruido a la pirotecnia".

Para finalizar, expresó que "también culturalmente la gente va entendiendo que el uso de pirotecnia trae más perjuicios que alegrías".

"De hecho, uno puede ver hoy en las redes sociales que se está convocando a una suelta de globos más que a una cuestión de pirotecnia que de última es mucho más sano y de alguna manera uno puede de esa manera despedir el año teniendo en cuenta que este año se van a concentrar todas las fuerzas en despedir un año que va a quedar para la historia", sentenció.