"El Ejecutivo nunca me dijo que no estaba de acuerdo con las cocheras subterráneas en Plaza Lavalle"

Esas fueron las palabras de Jorge Longoni, Director de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, quien afirmó que "si hay una decisión de no hacerlo, que lo manifiesten y se terminó". "Sería conveniente de que se expida el Concejo Deliberante que es quien tiene la iniciativa en sus manos”, remarcó a CAFEXMEDIO.

“Yo no sé nada porque lamentablemente me entero por los diarios de lo que dicen los funcionarios. Sería bueno que los funcionarios en caso de tener alguna decisión en positivo o negativo se comunicaran con los que hemos presentado esa iniciativa privada porque nosotros lo que hemos hecho ha sido ir por los canales que corresponde, o sea, primero por el Ejecutivo y después por el Legislativo y creemos que cualquier resolución que tome tendríamos que ser debidamente notificados", sostuvo Longoni.

"Me llamó realmente la atención lo que leí. Creo que nos merecemos ese respeto que tienen que tener los funcionarios para con los contribuyentes”, subrayó.

EN PRINCIPIO LO QUE MARISCO DIJO, POR LO MENOS CON NOSOTROS, QUE ERA UNA FACULTAD DEL LEGISLATIVO EL TRATAMIENTO Y LA APROBACIÓN DEL MISMO, Y QUE EN ESO NO SE IBAN A METER Y QUE DEPENDÍA DEL LEGISLATIVO. ¿USTEDES HAN HABLADO EN ALGÚN MOMENTO CON GAY SOBRE ESTA PROPUESTA?

“Siempre hemos hablado, hemos cumplido los requisitos que requiere una presentación de esta naturaleza. La decisión está en el Concejo Deliberante por el hecho que se tiene que declarar de utilidad pública. Yo lo que siempre he dicho es que sería bueno que la iniciativa se trate en el Concejo Deliberante para saber quién es quién, en definitiva, quién está a favor, quién está en contra, no de la iniciativa por nosotros presentada sino la forma que tendría de poderse mejorar una zona importante de la ciudad que hoy está totalmente en desuso a través de este mecanismo".

Longoni mencionó que "si hubiese otro mecanismo que diera los mismos resultados, que los resultados no son más que los que propuso el proyecto que fue aprobado por el oficialismo y por la oposición".

"Me llama la atención de que un proyecto que ha sido totalmente aprobado por unanimidad hoy esté con posiciones encontradas. Creo que los contribuyentes de Bahía que presentaron esta iniciativa privada, se merecen que tengan una decisión de los representantes del pueblo, que se trate en el recinto como debe ser y lo aprueben o lo rechacen para saber qué es lo que piensa la política de un proyecto de esta envergadura”, agregó.

¿CUANDO USTEDES SE REUNIERON CON GAY, GAY LES DIJO QUE ESTABA A FAVOR O NO SE MANIFESTÓ?

“Siempre las conversaciones han sido, en general, en términos positivos. Lo que siempre hubo es alguna oposición de algún grupo de vecinos pero mucho más de acciones políticas que se dieron a través de esta temática. Lo concreto es que si no se declara de utilidad pública el proceso no puede seguir. Es todo un camino que hay que recorrer antes de estar en condiciones de decir se hace o no se hace la iniciativa. Hoy estamos en ese lugar y esperemos que haya una resolución".

Longono recordó que "esta no es una idea nueva sino que hace 14 años que venimos trabajando personalmente en este tema, o sea, es un tema totalmente conocido y totalmente estudiado".

"No es una cosa que apareció ahora porque sí, es un proyecto que viene de la época de Breitenstein”, añadió.

TE NOTO CON CIERTA NO SÉ SI LA PALABRA ES BRONCA PERO SÍ SORPRESA PORQUE ESCUCHASTE ESTAS DECLARACIONES Y NO IMAGINABAS QUE EL EJECUTIVO IBA A TOMAR UNA DECISIÓN DE ESTA CARACTERÍSTICA. TRATO DE ENTENDER DE QUE VOS CUANDO HABLASTE CON GAY NO TE HABÍA DICHO QUE NO.

“A mí no me dijeron nunca que no. Yo no tengo bronca, en lo más mínimo, simplemente digo que la forma sobre todo los funcionarios públicos la tienen que guardar para con los contribuyentes. Si hay una decisión de no hacerlo, que lo manifiesten y se terminó. Lo que dice Marisco está bien, está en manos del Concejo porque si no se declara de utilidad pública la iniciativa privada no puede seguir. Ahora, yo no sé si está claro que no quieren llevarla adelante o quieren llevarla adelante. A mí no me han dicho absolutamente nada y por eso digo que sería conveniente de que se expida el Concejo Deliberante que es quien tiene la iniciativa en sus manos”.

¿CÓMO HAN SIDO LOS NÚMEROS EN ESTAS FIESTAS PARA EL COMERCIO EN BAHÍA BLANCA?

“En general han estado bastante flojas y no se han podido recuperar a niveles del año pasado. Hay excepciones, por supuesto, pero, en términos generales, realmente se ha sentido la situación económica que vive en general la población. Indudablemente esto repercute en los niveles de venta”.

A NIVEL NACIONAL HABLAN DE UN 10% DE CAÍDA. ¿CÓMO CALCULÁS AQUÍ EN BAHÍA BLANCA? ¿HAY ALGÚN DATO ESTADÍSTICO SIMILAR?

“No tenemos una estadística todavía pero los comentarios que tuvimos el 24 era que habían estado bastante flojas las ventas. Seguramente con el correr de los días vamos a tener datos más fidedignos pero la situación es compleja y complicada”.

LA AYUDA QUE DABA EL GOBIERNO PARA EL PAGO DE SUELDOS ESO SE CORTA. ¿CÓMO VA A INFLUIR EN EL SECTOR?

“Si se llega a cortar por completo ahí se va a poner de manifiesto realmente la situación real por la que está atravesando la economía local porque hay muchos casos que solamente cobran los importes que vienen de la ayuda estatal. Hay indicios de que a lo mejor se van a mantener en el 2021. Creo que sería apropiado esa ayuda porque, por lo menos, va pateando la situación para adelante a ver si puede haber una recuperación en los próximos meses con la vacunación que se va a comenzar a dar en todo el país”.

SI USTEDES HACEN UNA ESTADÍSTICA ¿CUÁLES SON LOS SECTORES MÁS AFECTADOS Y LOS MENOS AFECTADOS?

“Los más afectados, sin lugar a duda, tiene que ver todo con el sector de restorán. Ese sector está totalmente atacado por esta situación, no hay una reconversión que se ve en un corto plazo y, después, hay muchos sectores relacionados con indumentaria, calzado que no se recuperan y se ve en la ciudad que ha habido importante cantidad de cierre de negocios".

HABLABA EL OTRO DÍA CON GENTE DE HOTELERÍA Y ME DECÍAN QUE REALMENTE ESTÁN DESESPERADOS PORQUE ES MUCHO PERSONAL Y LAMENTABLEMENTE NO TIENEN INGRESOS COMO PARA SOLVENTAR NI SIQUIERA LOS GASTOS.

“Ese es el problema de los que tienen estructura, o sea, mantener una estructura sin ingresos es una situación imposible. Por eso es que muchas de esas estructuras hoy se están financiando de alguna manera la parte laboral de ese costo de estructura con los aportes del gobierno. Si esto se cancela, la situación va a ser tremenda”, finalizó.