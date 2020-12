"El Ejecutivo no tiene intenciones de avanzar con el proyecto de cocheras subterráneas en Plaza Lavalle"

Esas fueron las palabras de Tomás Marisco, Secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, quien informó que, "a mediados de enero, vamos a llevar la puesta en valor de la Plaza Lavalle, con recursos municipales". "Habrá un cambio de iluminación en toda la plaza, arreglo de veredas y paredones, sumideros, plantación de más especies, puesta en valor de la fuente y del anfiteatro, creación de un mural y wifi".

“Ayer a las 12 hs tuvimos una reunión en la plaza misma con vecinos del sector. Ellos nos manifestaron su preocupación o sus distintas expectativas respecto al proyecto que un privado presentó hace bastante tiempo en el Concejo Deliberante y se venía dando alguna discusión y avanzando de cierta forma. Ellos creían que ese proyecto que había entrado HCD había sido girado por el Poder Ejecutivo lo cual les aclaramos que no era así, que era fácil de constatar la afirmación y que después no era intención del Ejecutivo llevar a cabo ese proyecto sino poner en valor la plaza con mano de obra ya contratada por el Ejecutivo”, sostuvo Marisco.

El funcionario remarcó que "el Ejecutivo no tiene intenciones de avanzar con la crecación de cocheras subterráneas en el sector".

"No y, además, prueba de ello, días más, días menos, alrededor del 15 de enero como ya lo había manifestado yo en el mes de febrero y también lo manifesté en algunos medios allá por octubre, que la plaza iba a ser puesta en valor con recursos municipales, en su momento iba a ser en noviembre, se dio todo este ida y vuelta, también teníamos la mano de obra ocupada en ese momento, pero, hoy, todo indica que para mediados de enero podremos empezar con las obras”, subrayó.

¿CUÁLES SON LAS OBRAS QUE VAN A LLEVAR ADELANTE?

“La va a dirigir el arquitecto Reale. Tiene que ver con un cambio de iluminación en toda la plaza, iluminación LED, arreglo de veredas, sumideros, el arreglo de todos los paredones con cepillado y hechos a nuevo los paredones, plantación de más especies que ayer el Ingeniero Dicek individualizó cada una de las especies que se iban a plantar, el arreglo y puesta en valor de la fuente y del anfiteatro, la creación de un mural en la zona de atrás y wifi en el sector".

EL OTRO DÍA NOS PREGUNTABAN SI SE IBA A MODIFICAR O SI SE IBA A HACER ALGO PARA DARLE MAYOR ACCESIBILIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES.

“De hecho hay que mejorar, hay algunas rampas y demás pero creemos que todavía hace falta mayor infraestructura para que sea más accesible. Seguramente citemos al observatorio en la primera quincena de enero para que también ellos nos ayuden con su opinión a ver dónde habría que mejorar la accesibilidad en la plaza como también nos juntamos esta semana para ya definir las intervenciones en el Parque de Mayo para cuando se realice ya todo lo que es el cerramiento y la peatonalización”.

ESTA REUNIÓN DE AYER ES UN PASO PREVIO A LA CONTINUIDAD DEL DIÁLOGO CON LOS VECINOS DEL SECTOR? ¿VA A HABER PERSONAL QUE VA A ESTAR DIALOGANDO EN FUNCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE TIENEN DENTRO DE LA PLAZA?

“Sí. Es la tercer reunión que mantenemos durante el año, no hemos cortado el vínculo ni mucho menos y el mensaje que le hemos dado creo que también lo manifestaron en el día de hoy es siempre el mismo. También les explicamos que hay competencias del Concejo Deliberante que no vamos a tampoco inmiscuirnos en otro poder ni en las decisiones del bloque y mucho menos en las del bloque opositor pero que después es independiente de las decisiones que tome el Ejecutivo. Vamos a seguir en esta tónica de un ida y vuelta para las mejoras que haya que hacer en el sector”.

VAMOS A SUPONER QUE SE APRUEBE EN EL ÁMBITO DEL CONCEJO DELIBERANTE ESTA INTERVENCIÓN Y LA REALIZACIÓN DE LAS COCHERAS SUBTERRÁNEAS ¿CÓMO SIGUE ESTO?

“Ellos la pregunta que nos hicieron es si iba a haber un veto del Intendente, respuesta que no está en mi alcance pero sí me pidieron que acerque alguna otra definición. Hoy la directiva que me ha dado el Intendente y por eso me apersoné junto con mis colaboradores el día de ayer, es avanzar con la plaza como está, con las mejoras pertinentes pero sin ningún tipo de intervención. Hoy por hoy, no lo veo cercano tampoco pero en caso que se apruebe el Ejecutivo no lo va a impulsar”.

¿HAY ALGÚN TRABAJO PARA AVANZAR SOBRE LA PLAZA RIVADAVIA?

“Sí. No solamente sobre la Plaza Rivadavia. Nosotros estamos en un proceso de licitación para el arreglo alrededor de ocho fuentes de la ciudad, incluye las dos de la Plaza Rivadavia, la del Paseo delas Esculturas, Plaza Villa Mitre, el Monumento a los Caídos de Malvinas, las dos del Parque de Mayo. Son ocho en total. Lo vamos a encarar en los próximos meses”.

RESPECTO DEL PARQUE DE MAYO ¿SE HA HECHO UNA ENCUESTA EN CUANTO A LO QUE LA GENTE PIENSA DE LA PEATONALIZACIÓN DEL PARQUE DE MAYO?

“No formalmente todavía un decreto que hable de la peatonalización pero sí lo vamos a hacer en el primer trimestre, de hecho, como dije anteriormente, ya tuvimos alguna recorrida con el Observatorio que nos pidieron dos o tres intervenciones a la hora de que tomemos cartas ahí en el lugar, ya fuimos con gente de ingeniería de tránsito para tomar nota de las intervenciones y en el primer trimestre no solamente va a quedar formalizado en los papeles sino que ya se van a ver movimientos respecto a la intervención que tampoco es ni muy grande ni onerosa pero sí importante respecto al cambio de fisonomía del lugar”.

¿QUÉ HA PASADO EN LOS ÚLTIMOS MESES CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN CUANTO A CANTIDAD DE USUARIOS? ¿Y RESPECTO DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y PAGO?

“Justamente en el día de ayer a última hora Ramiro Frapiccini me acercó los datos de los últimos 10 días del transporte público, datos que nos envía SUBE. Venimos creciendo alrededor de un 10% de mes a mes de pasajeros transportados llegamos a un pico el viernes pasado de 38000 y pico de pasajeros. Si bien obviamente es mejor del piso que tuvimos de 7000, 8000, estamos alrededor del 40% de lo que transportamos habitualmente con lo cual le falta despegar mucho al sistema".

Marisco expresó que, "si no existe en Bahía una segunda ola o un recrudecimiento de esto que estamos padeciendo allá por marzo o abril con chicos en las escuelas y otras actividades en marcha, esperamos volver aunque sea, a 60000 o 70000 pasajes para llegar a un punto de equilibrio del sistema y obviamente que vaya sacando la cabeza abajo del agua”.

“Respecto al sistema tarifado de estacionamiento realmente se ha visto en estos últimos dos meses un crecimiento exponencial de la recaudación lo que además nos ayudó a poder sostener el sistema de transporte público. Vale aclarar que hace alrededor de tres semanas se aprobó en el Concejo Deliberante un subsidio excepcional por seis meses al transporte público para sostenerlo de alrededor de 6 millones y medio por mes y esos fondos salen de lo recaudado del estacionamiento medido, en los últimos dos días se recaudaron más de $500000 diarios lo cual hace que justamente podamos sostener directa y linealmente el sistema de transporte público”, enfatizó.

HOY, SI HABLAMOS EN NÚMEROS, ¿CUÁNTO SERÍA LA RECAUDACIÓN DIARIA?

“Veníamos en un promedio de alrededor de $450000 y estos últimos dos días entendemos que tiene que ver con una mayor afluencia al micro y macrocentro, en los últimos dos días tuvimos alrededor de $530000 de recaudación tanto el lunes como el martes”.

¿SON NÚMEROS QUE USTEDES TENÍAN PREVISTO?

“Lo del lunes y martes no. Sí estábamos satisfechos y estaba llegando a nuestro objetivo lo que pasó la semana pasada pero lo del lunes y martes nos sorprendió y la verdad que nos da respiro justamente para seguir inyectando dinero hasta abril, hasta que se normalice el transporte público, sobre todo para que el servicio no caiga como pasó en otras ciudades, no me cando de repetir un caso emblemático como es el de Rosario que estuvo 85 días sin brindar servicio, así que gracias a eso podemos mantenerlo en pie”, finalizó.