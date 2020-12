Mientras ABSA hace comunicados y recomienda uso responsable, miles de bahienses no tienen agua desde hace 4 días

Ante el registro de las altas temperaturas durante varias jornadas, la empresa que depende del Gobierno de Axel Kicillof recomienda realizar un uso responsable del agua, lo que parece una "tomada de pelo" para miles de bahienses que no tienen ni una gota desde hace varios días.

Diferentes sectores de la ciudad como Universitario, Pacífico y los de la zona Alta se muestran desesperdos, y no es para menos, ante la falta de respuesta de las autoridades de ABSA.

"Hoy me levanté a las 4 de la mañana para intentar lavar ropa, pero no lo logré. Desde el 23 lo único que sale es un hilito de agua que no alcanzan a llenar los tanques. Es una verguuenza. Es grave y nadie dice nada", dijo a CAFEXMEDIO, una vecina del barrio Pacífico.

"Qué espera ABSA para solucionar esto?. Autoridades pónganse los pantalones largos. Basta de pelotudez", expresó muy indignada.

Otro vecino del sector puntualizó que "nunca vimos un camión para abastecer de agua. Llamamos pero no vino ninguno. Nos toman el pelo", refirió

En tanto, desde ABSA, sólo atinan a escribir comunicados para recordar:



• Revisar el estado de las conexiones domiciliarias.

• Evitar el lavado de autos con mangueras.

•Realizar el mantenimiento de las piletas utilizando los productos recomendados como cloro o lavandina para su desinfección. Usar cubrepileta o lona para taparla.

• Restringir al máximo el riego de jardines.

Las altas temperaturas que se han registrado en las últimas jornadas van resintiendo progresivamente las posibilidades de recuperación de cada sistema. Es por ello que se trabaja en cada sucursal para mantener la prestación, regulando las presiones de salida a red para poder conservar reservas y mantener el suministro operativo a lo largo del día.

ABSA agradece el compromiso de los usuarios y recuerda que, ante cualquier eventualidad relacionada con el servicio, los mismos se pueden comunicar al 0800 999 2272, ingresar a la web www.aguasbonaerenses.com.ar o por intermedio de mensajes privados en las redes sociales oficiales de la empresa.