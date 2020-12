El sindicato de trabajadores tuvo que intervenir por un contagio masivo en una empresa de reparto

Lo confirmó en CAFEXMEDIO Roberto Arcángel, Secretario General del Gremio de Camioneros en nuestra ciudad, quien informó que se trata de OCASA, donde detectaron 8 casos positivos. "Nosotros intervenimos para que se le haga el hisopado a todo el personal y la medida fue acertada porque se les hizo el hisopado a todos y había uno que era asintomático", remarcó.

"Siempre algún que otro foco en alguna que otra empresa pero, lo importante, es actuar en consecuencia para que no tenga mayor impacto. La verdad que todavía esto no se fue, al contrario. Por suerte no ha sido grave. Pasó en Ocasa, particularmente, que hubo 8 casos positivos y, más allá de tener el protocolo como corresponde porque es una empresa que tiene los cuidados, evidentemente esto se les escapó de las manos y tuvimos que actuar nosotros para poder acomodar el tema”, indicó Arcángel.

El dirigente local explicó que "a los que dieron positivo, ya los aislaron y, a los que estaban en contacto estrecho, que ellos suponían, también los aislaron".

"Habían aislado a algunas personas lo que pasa que nosotros intervenimos para que se le haga el hisopado a todo el personal, al ser tantos casos no sabíamos si podía estar dentro de los compañeros alguien asintomático más allá que el protocolo dice que no se le debe hacer el hisopado pero le dijimos a la empresa que, en este caso, para preservar la salud de los trabajadores, lo hagan si querían seguir trabajando si no no podíamos saber si realmente por ahí el virus está en el depósito o si alguno lo tenía y lo estaba transmitiendo", expresó.

"Creo que fue acertada la medida porque se les hizo el hisopado a todos y había uno que era asintomático. No decimos que ese fue el que contagió a todos pero podría tranquilamente seguir contagiando sin saberlo. Ya eso se normalizó en el día de ayer, ya empezaron a trabajar, las personas que realmente dieron negativo están trabajando y las otras están todas aisladas”, finalizó.