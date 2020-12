"Estamos en condiciones de vacunar 100.000 personas en Bahía Blanca, a razón de 40.000 por mes"

Esas fueron las palabras de Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, quien afirmó que "vacunarán a 100.000 personas en nuestra ciudad y, otras 100.000, en el resto de la región". El funcionario aseguró que desconocen cuando y de donde van a venir las vacunas que lleguen al país pero aclaró que está todo listo para vacunar apenas lleguen las dosis. "En Bahía Blanca, el personal de salud se va a vacunar en el Penna y el Municipal y, el resto, en cinco escuelas", expresó a CAFEXMEDIO.

“La campaña vacunadores eventuales empezó hace un mes y medio y hoy estamos llegando al final en la cual varios voluntarios de toda la Región Sanitaria se han inscripto para poder ser vacunadores eventuales. En esta campaña, que es una campaña inédita de vacunación porque en un contexto de pandemia, nosotros como Estado queremos vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible y para eso hay que hacer un organigrama y organizarse bien para que el día que llegue la vacuna, que no sabemos cuál vacuna va a venir, estemos preparados para poder vacunar", indicó Núñez Fariña.

El profesional local explicó que "el Estado lo que hizo fue dividir en dos grupos: uno que es todos los agentes de salud y se van a vacunar en hospitales provinciales y municipales, que en la Región Sanitaria nuestra tenemos un solo hospital provincial, que en el Hospital Penna y, después, en Bahía Blanca, puntualmente, el Hospital Municipal".

"En el resto de las comunidades, son los hospitales municipales donde ahí se va a vacunar a todos los agentes de salud sean públicos y privados. Aquel médico que tiene un consultorio privado o aquel laboratorio que tenga consultorio privado se puede ir a vacunar. Aquellas personas como policías, como docentes, como mayores de 60 años, como aquellas personas entre 18 y 60 años con alguna enfermedad o alguna comorbilidad, toda esa gente se va a poder vacunar en las escuelas provinciales, que depende la cantidad de personas a vacunar en determinado municipio es la cantidad de escuelas que va a haber en cada localidad", añadió.

Núñez Fariña sostuvo que "en Bahía Blanca, puntualmente, tenemos cinco escuelas y distintos lugares de los distintos municipios sea que es una sola escuela, un lugar que es porque la población es bastante adulta, serían dos escuelas".

"Dentro de las escuelas ya hay un cronograma de cómo va a estar el sistema, va a ser en un lugar abierto, la parte de afuera, donde se va a recibir al vecino que se acerque, en ese caso el vecino lo que va a demostrar que tiene el DNI, que es como una sala de espera, donde también se le va a hacer un triage para saber que la persona no tenga ningún tipo de enfermedad, por supuesto, si tiene olfato, si no tiene olfato, si tiene tos, si tiene dolor de cabeza", subrayó.

"El segundo lugar, o en segundo puesto, que también va a ser en exterior, se va a revisar ese documento de identidad que coincida con el turno que tiene. Aquellas personas entre 18 y 60 años que tengan algún tipo de comorbilidad van a tener que demostrar qué comorbilidad tienen siempre sabiendo que el espíritu del Estado, del sistema de salud, es vacunar a todos. Esa persona que por alguna razón no trae el certificado va a firmar una declaración jurada diciendo qué enfermedad tiene y será

vacunado”, añadió.

EN BAHÍA BLANCA VOS DIJISTE CINCO ESCUELAS VAN A SER LAS QUE SE VAN A UTILIZAR PARA VACUNACIÓN. ¿CUÁLES SON ESTAS ESCUELAS?

“Hoy si bien sabemos cuáles son, dónde están ubicadas, la dirección no la podemos dar hasta que no sepamos bien qué vacuna viene y cómo va a ser el protocolo dependiendo de lo que viene y cuando venga”.

¿ESTÁN DISTRIBUIDAS ESAS VACUNAS ESTRATÉGICAMENTE DE ACUERDO A SUS DIRECCIONES, SUS LUGARES FÍSICOS, O NO?

“Está distribuido todo de acuerdo a la logística de Bahía Blanca. Cada una de esas escuelas fueron recorridas por nosotros personalmente, la dirección de Región Sanitaria. En algunas localidades no pero fueron todas acompañadas por los inspectores regionales de cada una de las localidades. Con cada uno de esos inspectores regionales se ha hecho un relevamiento de cada una de las escuelas y se han elegido aquellas escuelas que tengan entrada y salida por lados diferentes, que tengan espacios libres, amplios, que tengan luz, que tengan agua potable, y que tengan internet cerca como para poder tener conectividad”.

¿USTEDES HAN RECIBIDO YA ALGÚN TIPO DE FREEZER QUE PUEDA CONTENER LAS VACUNAS A LA TEMPERATURA QUE SE MENCIONA O TODAVÍA ESO ESTÁ LEJOS?

“Todavía no se sabe qué vacuna va a venir, todo dependiendo de la vacuna que venga es el material que se va a usar. Todos los municipios en conocimiento, cómo es la temática, cómo va a ser el trabajo, las escuelas también, cada una de las escuelas tiene un freezer que llega hasta menos 18. Después, la vacuna que venga dependiendo de qué vacuna sea, algunas ya vienen preestablecidas con un enfriador interno".

EL MINISTRO GOLLÁN SE COMUNICÓ CON GAY HACE 15 DÍAS, APROXIMADAMENTE, Y LE DIJO QUE POSIBLEMENTE ENTRE FINALES DE ENERO Y PRINCIPIOS DE FEBRERO PODRÍA COMENZAR LA VACUNACIÓN EN BAHÍA BLANCA. ¿USTEDES TIENEN LA MISMA INFORMACIÓN?

“Yo la información que tengo es que ni bien lleguen las vacunas a la República Argentina se va a empezar a distribuir de acuerdo a la demanda y a la necesidad de cada lugar. Es un bien preciado a nivel mundial así que es decir que el mundo está haciendo lo mismo, una vez que están produciendo empiezan a mandar, no es que le van a dejar a uno más que al otro, por eso se hizo una comisión en la Organización Mundial de la Salud que a todos los países les va a llegar determinada cantidad de dosis y después va comprando en forma independiente".

"Lo que busca el estado sanitario mundial es que le llegue la vacuna a todos los habitantes del mundo. Argentina es un punto más de todo esto, hay que tomarlo que somos un punto más y no que somos el ombligo del mundo y nos va a llegar la cantidad de dosis que requiera la República Argentina y las que podamos comprar nosotros”.

EL PRESIDENTE YA ANUNCIÓ QUE LLEGAN 300.000 VACUNAS ANTES DE FIN DE AÑO. ¿HAS AVERIGUADO SI PARTE DE ESAS 300.000 VACUNAS QUE LLEGAN VAN A VENIR PARA BAHÍA BLANCA?

“Más allá de la prudencia que uno pueda tener lo que tengo que hablar es sobre cosas concretas, esas 300.000 vacunas todavía no llegaron. El día que lleguen, seguramente, el ministro de salud Gollán, determinará qué lugares son los más adecuados para enviar la vacuna”.

CON TODO RESPETO. ME IMAGINO QUE EL MINISTRO GOLLÁN DEBE SABER CÓMO VA A DISTRIBUIR LA VACUNA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. COMO BIEN DECÍS VOS SI HAY UNA PLANIFICACIÓN ME IMAGINO QUE TIENE QUE HABER UNA PLANIFICACIÓN.

“Ellos deben saber cuánto le correspondería a Bahía Blanca, a la Región Sanitaria 1, de acuerdo al porcentaje de vacunas que llegue al país. Ellos seguramente lo deben tener, yo no lo tengo, porque son porcentajes. Estamos en la etapa en la cual uno dice me voy de vacaciones, tengo que preparar el auto. Hay que preparar el auto antes de salir para que en el viaje no nos pase nada o por lo menos que evitemos los riesgos".

“Nosotros tenemos todo preparado para vacunar en Bahía Blanca a 100.000 personas y el resto de la Región a 100.000 personas", agregó.

¿EN CUÁNTO TIEMPO?

“En dos meses, siempre y cuando las condiciones climáticas, la gente vaya al turno, se puede hacer todo en dos meses, tres meses.”

VOS MÁS O MENOS LO QUE ME DECÍS ES QUE USTEDES ESTÁN PREPARADOS PARA QUE EN BAHÍA BLANCA SE VACUNEN 50.000 PERSONAS POR MES.

“Un poquito menos, ponele que sean dos meses y medio, tres, estamos en 40.000. En cada escuela va a haber, para que te des una idea, aproximadamente, 25 personas abocadas a lo que es todo el circuito de vacunación, el circuito logístico interno".

DE UNA CHARLA QUE USTEDES MANTUVIERON, NO SÉ SI PARTICIPASTE VOS O NO, DONDE TAMBIÉN HUBO AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEL MINISTERIO, SE MENCIONÓ LA POSIBILIDAD DE QUE AQUELLAS PERSONAS QUE ERAN EFECTORES DE SALUD SE VACUNEN EN LOS HOSPITALES PENNA Y MUNICIPAL. ¿ESO QUEDÓ DESCARTADO?

“Los únicos lugares en esta primera etapa que van a vacunar a los agentes de salud sean públicos o privados va a ser en el hospital provincial y municipal. En la Región Sanitaria 1 tenemos el Hospital Penna, como hospital provincial y, después, los hospitales municipales. Después en cada distrito tenés un hospital municipal. Cualquier persona agente de salud sea la secretaria de un consultorio médico privado de Pedro Luro, si demuestra que es la secretaria de un consultorio médico privado se va a vacunar como el mismo médico”.

AHÍ NO SE HACE DIFERENCIACIÓN EN CUANTO A SI TRABAJA EN HOSPITALES O NO TRABAJA EN HOSPITALES.

“No, no se hace. Se va a vacunar a todos los agentes de salud”.

DIGO ESTO PORQUE EL GOBIERNO NACIONAL MENCIONÓ EL OTRO DÍA, LO DIJO UNO DE LOS INFECTÓLOGOS QUE ASESORA AL PRESIDENTE, DE QUE POR AHÍ SE IBA A HACER UNA PRIMERA ETAPA CON AQUELLOS QUE ESTÁN DIRECTAMENTE VINCULADOS, MÉDICOS, ENFERMERAS, CAMILLEROS, CON LOS HOSPITALES, Y DESPUÉS SE TOMABA LA OTRA DECISIÓN.

“El mensaje es el que yo recibo y es el que nosotros estamos diciendo todo también dependiendo de la cantidad de dosis que hay. Si la cantidad de dosis que hay es muy reducida se va a empezar a reducir, como bien dijiste vos, el porcentaje de aquellas personas a vacunar”.

HOY POR HOY NO TE HAN DADO NINGUNA FECHA APROXIMADA EL PROPIO MINISTERIO.

“No, no tenemos ninguna fecha pero sí te digo que estamos preparados para el día que me digan Maxi tienen que empezar estemos listos”.

¿LA VACUNACIÓN VA A DEPENDER CON EXCLUSIVIDAD DE REGIÓN SANITARIA, BAJO TU ÓRBITA, O TAMBIÉN INTERVIENEN EN FORMA INDIVIDUAL, POR EJEMPLO, LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL?

“En esta primera etapa va a depender pura y exclusivamente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Por eso lo aboca a dos estructuras provinciales que son los hospitales tanto el Penna como los municipios y las escuelas provinciales. La idea del Estado, del Ministerio de Salud, es garantizar, una, la vacunación, y, dos, no entorpecer el sistema sanitario normal".

Núñez Fariña expresó que "este año con la pandemia lo que ha pasado que hay mucha gente que se ha vacunado con las vacunas de la gripe, adultos mayores pero hay mucha gente que no se ha vacunado por temor a ir a distintos hospitales".

"Hemos visto acá en Bahía Blanca y en el resto de la Región que se han hecho campañas de vacunación de vacunas de calendario que no habían sido dadas durante el año. Habida cuenta de esto, lo que busca el Estado es que en paralelo se siga vacunando contra el Covid y que en paralelo las unidades sanitarias y los agentes de salud en esta primera etapa puedan seguir trabajando de manera habitual. Vuelvo a repetir, es una vacunación inédita por la masividad de gente que se quiere vacunar y después porque estamos en un contexto de pandemia”.

¿TODO LO QUE SON GENTE DE PAMI VA A ENTRAR Y SE VA A TENER QUE IR A VACUNAR, EN BAHÍA BLANCA, POR EJEMPLO, EN ESTAS CINCO ESCUELAS?

“Exactamente. Lo que sí va a hacer el PAMI es vacunar a todos los adultos mayores que estén geriatrizados, de esa campaña se va a hacer cargo el PAMI, ir geriátrico por geriátrico de toda la Región Sanitaria”.

¿CÓMO VAN A ACTUAR EN ESTE CASO CON AQUELLOS GERIÁTRICOS QUE NO ESTÁN HABILITADOS?

“Todo geriátrico que esté en un listado con trámite de habilitación en curso o que haya iniciado el trámite se va a vacunar igual, habilitado y no habilitado y aquel que esté en trámite de habilitación”.

¿CUÁL ES LA CANTIDAD DE VACUNAS QUE VAN A RECIBIR USTEDES? ¿CUÁNTO SE VA A DEJAR EN BAHÍA BLANCA? ¿VA A SER EN PROPORCIÓN A LA POBLACIÓN? ¿QUÉ DATO VAN A TOMAR EN CUENTA PARA LA DISTRIBUCIÓN? DIGO, VIENEN 10 VACUNAS PARA REGIÓN SANITARIA ¿CUÁNTAS QUEDAN EN BAHÍA BLANCA? ¿CUÁNTAS VAN A LA ZONA?

“Está todo relacionado con porcentaje de cantidad de gente que se tiene que vacunar. Si vos me decís 10, generalmente Bahía Blanca tiene 50 %”.

¿SÍ O SÍ VA A SER CON TURNO PREVIO?

“Sí, por una cuestión que tiene que ser sí o sí organizada. El Estado tiene que saber quién se va a vacunar, con qué vacuna se va a vacunar. El hecho de que también esté digitalizado permite que al día 21, depende la vacuna o al día 28, se le mande un mensaje, le llegue para que pueda sacar turno. Hasta ahora todas las que se están hablando son de dos dosis. En la primer dosis, llega a un 60% o 70% de efectividad y. con la segunda dosis. llega al 93% o 94% de inmunidad".

Pata finalizar, mencionó que “la incorporación de gente es fundamental y la idea es no entorpecer el sistema sanitario".

"Puede ser que hay muchos profesionales que hagan doble turno, a la mañana estén en un hospital y a la tarde quieran vacunar. Por eso se hizo esta campaña de formación de vacunadores eventuales. Hay muchos profesionales, sean médicos, veterinarios, odontólogos, psicólogos, que se han anotado para poder vacunar. En esta campaña algunos que son del ámbito privado cien por cien pueden vacunar en cualquier momento del día y, aquellos que tengan relación de dependencia con el Estado, tendrán que vacunar a contraturno para no entorpecer su trabajo", sentenció.