"La oposición no acompañó el aumento de tasas, simplemente, por un posicionamiento político"

Esas fueron las palabras del concejal de Juntos por el Cambio, José López, quien remarcó en CAFEXMEDIO que no la aprobaron porque estos proyectos de ordenanza vienen del poder ejecutivo municipal pero no hemos recibido ni una contrapropuesta de lo que sería una norma posible para que ellos la acompañen y la norma salga por consenso”. "Ningún aumento en tasa de Alumbrado Limpieza y Conservación para el año que viene podrá superar el 35% de lo que se paga este año", aseguró.

“Llamativamente este no acompañamiento no vino argumentado numéricamente específicamente por qué no lo acompañaron. Era más que nada un cuestionamiento político y un posicionamiento político, simplemente, por el hecho de que estos proyectos de ordenanza vienen del poder ejecutivo municipal que es el oficialismo pero no hemos recibido ni una contrapropuesta, ni un antiproyecto de lo que sería una norma posible para que ellos la acompañen y que esa norma salga por consenso", indicó López.

El edil del oficialismo local explicó que uno de los argumentos del bloque opositor era que el aumento en el Alumbrado, Barrido y Limpieza era muy importantes en sectores populares de la sociedad.

"Fue uno de los cuestionamientos en la primer reunión que tuvimos con los funcionarios del área de Economía donde se planteó que algunas partidas de distintos sectores de la ciudad estaban dando por encima de los porcentajes comunicados públicamente que eran del 35%. Yo, como presidente de la Comisión de Presupuesto y conversado por supuesto con mis compañeros y compañeras del bloque, nos pareció correcto para dar seguridad, para no generar desinformación, colocar directamente un despacho donde establezca que, si bien hay determinadas excepciones, que ningún aumento lo que se refiere a la tasa de Alumbrado Limpieza y Conservación de la Vía Pública para el año que viene no podrá superar el 35% de lo que se paga este año, es decir, este concepto comparado con este año no podrá superar salvo excepciones".

López mencionó que "las excepciones que establecimos son los baldíos mayores a 10000 metros cuadrados o aquellos que han tenido una recategorización de ese inmueble, es decir, que figuraba en un determinado barrio la partida pero correspondía a otro tipo de servicio entonces requiere una recategorización y subirlo de clase".

"Otra excepción es aquellos que hayan ingresado a la regularización de construcción no declarada, es decir, el año pasado tenía declarada una construcción, se largó la regularización y hoy ya tiene la construcción declarada con la pileta, con el quincho, con lo que haya declarado. Otro grupo de la excepción es el grupo más grande que es donde establecemos una cuota mínima para aquellos que no llegaban al mínimo imponible que son el 60% de las partidas en los cuales este 60% de las partidas que la componen 93.000 frentistas van a pagar solamente una cuota que va a variar entre $300 y $684 dependiendo en la clase donde se encuentre”, subrayó.

EL OTRO DÍA YO HACÍA MENCIÓN A QUE CERCA DEL 30%, SEGÚN LO QUE ME EXPLICARON DESDE EL MUNICIPIO, DESDE EL ÁREA DE ECONOMÍA DEL MUNICIPIO, PAGA $223, CREO, DE IMPUESTOS, DE ABL, ESO INCLUYE ALUMBRADO BARRIDO Y LIMPIEZA, INCLUYE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, INCLUYE EL HOSPITAL MUNICIPAL. HABLÉ CON QUIROGA EL OTRO DÍA AL AIRE DE ESTE TEMA. SI LE AUMENTAN 5% MÁS A ESTA GENTE SIGNIFICA $10 MÁS, NO ES QUE LE VAN A HACER QUEBRAR LA ECONOMÍA POR AUMENTARLE $10 MÁS EN EL IMPUESTO.

“A veces medirlo en términos porcentuales si bien siempre se hace un análisis porcentual a veces quedarse solamente con ese análisis es parcial y termina siendo sesgado el análisis, también hay que medirlo en términos reales. Por supuesto que también sabemos de la difícil situación que pasan todos los vecinos por eso implementamos todo un sistema de descuentos y a todos aquellos que no tienen posibilidades, donde se comprueba eso inmediatamente se le otorga la extensión".

López explicó que "también hay que decir que hay que encontrar el equilibrio entre no sobrecargar al frentista ni tampoco desfinanciar un servicio que tiene que seguirse prestando porque por más que un frentista decida no pagar el servicio igual lo va a seguir recibiendo".

"Si vos observás un pequeño dato para el año que viene se estima que el costo de servicio de Alumbrado Limpieza y Conservación, estamos hablando del relleno, de toda la luminaria, del recambio, de la recolección de residuos en Cerri, en Cabildo, en el partido de Bahía Blanca, la limpieza de las semipeatonales, de las peatonales, todo eso va a tener un costo de 1700 millones de pesos, estamos hablando de que solamente el 60% del costo es trasladado al frentista y el otro 40%, de 700 millones de pesos, que se van a solventar con otros recursos propios como es la sobretasa de Seguridad e Higiene que la pagan los grandes contribuyentes”, enfatizó.

LO CONCRETO ES QUE VA A HABER UN 35% DE INCREMENTO PARA EL PRÓXIMO AÑO.

“El 35% es el tope con las excepciones, con el grupo de excepciones, hay que tener en cuenta eso”.

PERO TAMBIÉN HAY QUE DECIR QUE TAMBIÉN AUMENTÓ LA TASA DE SALUD CON LO CUAL CUANDO VOS RECIBAS EL TOTAL DE LO QUE TENÉS QUE PAGAR NO VAS A PAGAR EL 35% DE AUMENTO, VAS A PAGAR MÁS DEL 35% DE AUMENTO.

“Por eso aclaré el concepto de ALC. Uno cuando le llega la boleta y las tasas municipales le llegan los dos conceptos juntos”.