“No se puede hacer una fiesta de hasta 200 personas en el patio de tu casa"

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aclaró que las fiestas de hasta 200 personas no están habilitadas todavía y que se trabaja en su reglamentación ultimando detalles con intendentes.

El gobierno de Axel Kicillof anunció la semana pasada que trabaja en un protocolo para habilitar fiestas al aire libre con hasta 200 personas. En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aclaró que “se sigue trabajando” y que todavía no está aprobado. A priori, cada organizador debería pedir permiso al intendente correspondiente.

“Hicimos un anuncio de que estábamos trabajando en un protocolo para poner cierto orden y control a los espacios de entretenimiento nocturno al aire libre para jóvenes ”, explicó Bianco y recalcó: “No es que se puede hacer una fiesta de hasta 200 personas en el patio de tu casa, hay que pedir permiso al Municipio que tiene que controlar y aprobar en cada caso".

“No es que se puede hacer una fiesta de hasta 200 personas en el patio de tu casa, hay que pedir permiso al Municipio"

El protocolo para este tipo de fiestas versa que deberán llevarse a cabo en espacios al aire libre, con una capacidad máxima de 200 personas y un 30% de aforo del espacio permitido. “Tienen que ser en perímetros cerrados, al aire libre, siempre respetando el distanciamiento social con la posibilidad de armar burbujas o demarcación de espacios para evitar aglomeraciones. Es un protocolo bastante extenso que aplica también para los eventos, fiestas, cumpleaños, que es un sector que no habíamos habilitado hasta el momento”, dijo Bianco.

En este marco, Bianco relató que se realizó una videoconferencia con los 135 intendentes e intendentas donde se planteó el tema, y “todavía no está firmado el protocolo, lo estamos trabajando, estamos evaluando la temporalidad porque ahora vienen las fiestas, y ya tenemos algunas actividades de dispersión, tenemos unas posibles aglomeraciones familiares”, remarcó.

Bianco quiso separar y dejar en claro que por un lado están las fiestas y actividades nocturnas al aire libre, y por otro, los festejos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, para los que la provincia está dando indicaciones “muy claras” respecto de cómo comportarse para cuidar sobre todo a las personas de mayor edad.

En el caso del protocolo de nocturnidad, “tiene como objetivo desalentar las fiestas clandestinas porque es lo peor que nos puede pasar, que el Estado no lo controle, que no lo regule, que suceda igual y que no solo pongamos en peligro por un tema de contagio, sino porque como son clandestinas no hay ningún tipo de control respecto de lo que se consume o la cantidad de gente. Esta propuesta trata de ordenar algo que está bastante descontrolado”.