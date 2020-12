"El 24 y el 31 los comercios cerrarán a las 16 hs"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Miguel Aolita, titular del Sindicato de Empleados de Comercio, quien remarcó que la intención es que los trabajadores puedan llegar temprano a su casa a poder disfrutar las fiestas en familia. "También extendimos en una de las cláusulas en el convenio de ayer el día 22 y 23 y el día 29 y 30 una hora más de apertura, o sea, de 20.30 hs a 21.30 hs", indicó.

“Como ya hace 7 años consecutivos ininterrumpidos venimos firmando los acuerdos para el 24 y el 31 de diciembre el cierre a las 16 hs de toda la actividad comercial para que las compañeras y los compañeros mercantiles puedan llegar temprano a su domicilio y disfrutar de las fiestas en familia como lo hace cualquiera del resto de los ciudadanos”, sostuvo Aolita.

El dirigente local mencionó que “estuvieron presente todas las cadenas, todos los representantes y hay un consenso generalizado para que la gente haga sus compras temprano y que piense que atrás de ese mostrador, atrás de esa caja o atrás de quien repone la mercadería, hay personas que tienen familia y que también se merecen disfrutar de las fiestas”.

EL OTRO DÍA HABLÁBAMOS CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD Y NOS DIJO QUE AQUEL ACUERDO AL QUE HABÍAN LLEGADO EN EL MES DE MARZO HABÍA CADUCADO EL 31 DE OCTUBRE RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LOS COMERCIOS DE PRIMERA NECESIDAD Y QUE HOY LOS COMERCIOS PUEDEN ESTAR ABIERTOS, O LO AUTORIZAN ELLOS POR LO MENOS DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL, HASTA LAS 12 DE LA NOCHE. ¿CÓMO LO ESTÁN MANEJANDO ESO?

“No. Nosotros ya tenemos acuerdo firmado con la Cámara, con los supermercados, hasta las 20.30hs. Están cerrando en ese horario. Los acuerdos de apertura y cierre se manejan entre la Asociación de Empleados de Comercio y la cámara representativa de los comerciantes y, el municipio, da la habilitación. Firmamos el 2 o el 3 de diciembre media hora más, hasta las 20.30 hs y eso fue lo que se aprobó".

Aolita aclaró que, "sí es un comercio de barrio, que está atendido por su propio dueño, ahí sí la habilitación, el horario de apertura y cierre se lo da el municipio".

"Lo que refiere a trabajadores cumplen horario hasta las 20.30 hs”, agregó.

¿SI YO TENGO UN COMERCIO DE BARRIO PERO TENGO ALGÚN EMPLEADO?

“Está firmado el acuerdo con las cámaras representativas hasta las 20.30 hs”.

PERO A MÍ POR AHÍ LA CÁMARA NO ME REPRESENTA, ESO ES LO QUE TE QUIERO DECIR. YO PUEDO NO ESTAR AFILIADO A LA CÁMARA.

“Pero hay un organismo representativo y las partes acuerdan, se firmó y está publicado en todos los medios de comunicación el acuerdo firmado por la Corporación de Comercio, por la Cámara de Comercio, los trabajadores están habilitados hasta desempeñar sus tareas hasta las 20.30 hs”.

“Con ese criterio que vos me planteás, también podrían decir, el 24 el que se quiere quedar hasta las 12 de la noche, que tenga a los trabajadores hasta las 12 de la noche. No es así, para eso se juntan las cámaras representativas de la Asociación Empleados de Comercio para acordar la franja horaria de atención para los trabajadores y en igualdad de condiciones las grandes superficies si no tienen trabajadores no pueden abrir".

"Por eso se cierra a las 16 hs, el 24 y el 31. Y también extendimos en una de las cláusulas en el convenio de ayer el día 22 y 23 y el día 29 y 30 una hora más de apertura, o sea, de 20.30 hs a 21.30 hs", subrayó.

¿CÓMO HA SIDO EL AÑO PARA LOS MERCANTILES?

“Extremadamente difícil, distinto a todos los años, con una incertidumbre muy grande. Tuvimos que ir tomando decisiones minuto a minuto, porque por ahí tomábamos una decisión y era prueba y error y, sobre la marcha, teníamos que tener reuniones para cambiar la decisión que tomábamos. Fue totalmente atípico a una programación o a una proyección como se fueron haciendo todos los años anteriores que había un ordenamiento, que había una normalidad en el desempeño, una semana pasábamos a Fase 3, una semana bajábamos a Fase 2, otra semana pasábamos a Fase 4 y iba cambiando".

Aolita mencionó que "estuvimos permanentemente asesorados por todo el cuerpo de infectólogos y médicos de nuestro hospital para ver qué era lo mejor que se podía llevar en forma conjunta para tratar de resguardar y cuidar la integridad de la salud de las compañeras y de los compañeros mercantiles”.

¿Y EL TEMA SALARIAL?

“Hubo en el medio de la pandemia rubros que, de acuerdo a las actas firmadas a nivel nacional, tuvieron una reducción de salario de hasta el 25%. En Bahía Blanca, todos los convenios que fueron acompañados por la Asociación Empleados de Comercio se aplicó el artículo 223 pero el salario al cien por cien no remunerativo pero el trabajador no perdió dinero de su salario sino que cobró de forma no remunerativa pero al cien por cien su salario".

El dirigente manifestó que "en otros casos, empresas nacionales que no hacían el acuerdo en Bahía Blanca, aplicaban lo que se había firmado a nivel del Ministerio de Trabajo que era la reducción del 25% del salario".

¿CUÁNTO HA SIDO EL ACUERDO DE PARITARIAS ESTE AÑO?

“Quedó abierta con una cláusula para enero 2021 que va a ir una cláusula de revisión, no se firmó porcentaje, se firmó suma de $5000 que están cobrando todos los meses hasta el mes de marzo. Eso seguramente en la paritaria del mes de abril del año que viene se va a incorporar al básico como se incorporó los $6000 que venían cobrando de forma no remunerativa de la paritaria anterior".

Aolita recordó que "el gobierno había decretado en enero de este año $4000 y después firmó $2000 más, que se incorporó todo al básico y, ahora, se suman otros $5000 de forma no remunerativa a los efectos previsionales porque sí computa aguinaldo, vacaciones, presentismo y también antigüedad”.

¿QUÉ VA A PASAR ESTE AÑO CON LA COLONIA DE VACACIONES Y CON LA PILETA EN EMPLEADOS DE COMERCIO?

“La colonia está suspendida. No se realizó porque la inscripción comenzaba a fines de noviembre. Nosotros movilizamos 750 chicos en 18 colectivos todos los días y era imposible de realizar, prmiero, por el transporte, segundo, por la cantidad de profesores que había que dedicarle para cada chico, un profesor cada 10 chicos, imaginate, 750 chicos necesitamos 75 profesores".

Aolita remarcó que "era imposible de realizar y, aparte, también por el cuidado de los hijos de los afiliados, de que en nuestro predio, no se genere un rebrote".

"Con respecto a la pileta también estamos evaluando porque de acuerdo a lo que está dando vuelta de los protocolos que se están hablando es una capacidad muy reducida y estamos hablando con todos los gremios de concurrencia masiva como Camioneros, más de 15 gremios que estamos en comunicación todos los días evaluando si se va a hacer la apertura o no se va a hacer la apertura porque llega una instancia donde tenés que empezar a discriminar quién entra y quién no entra", enfatizó.

"Nosotros tenemos una capacidad de 1250 metros cuadrados. El año pasado nuestra concurrencia fue 1000 personas los días de semana y 3000 los fines de semana. Imaginate si eso es un 20% o un 30% tenemos que empezar a discriminar quién ingresa y quién no ingresa y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Creemos que el predio como tenemos 200 hectáreas no va a haber inconveniente porque puedan ir a comer un asado, que puedan ir a tomar un mate, que puedan disfrutar del aire libre pero el tema es la concentración dentro de la pileta, no están habilitados los vestuarios, no está habilitado el lugar donde se guardan las reposeras", finalizó.