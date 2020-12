"Entre el 20 % y el 25 % de la población bahiense tuvo coronavirus"

Esas fueron las palabras del Dr. Diego Maurizi, infectólogo del Hospital Municipal, quien remarcó que, por consiguiente, "tenemos que seguir cuidándonos cada vez más porque casi el 80 % de la población no se ha infectado". "La OMS dice de que siempre son 10 o 20 veces más casos de los que están reportados. Lamentablemnte la gente no se está comportando como corresponde y, seguramente, en febrero tendremos un brote peor que el que tuvimos inicialmente", indicó a CAFEXMEDIO.

“Se está mencionando a nivel mundial que se ha contagiado entre un 20 % y un 25 % de la población. Una cosa son los casos que están diagnosticados y otra cosa es ya trasladar esa información a la cantidad de pacientes asintomáticos que hay y de pacientes que no han consultado. Por eso es que la OMS dice que entre 10 y 20 veces más de los casos diagnosticados lo que uno tiene que presuponer que tuvo coronavirus", sostuvo Maurizi.

El profesional local sostuvo que "lo lamentable es que no se han hecho estudios de seroprevalencia, o sea, ir a testear anticuerpos masivamente a la población para ver qué porcentajes de infectados hay".

"En Capital Federal se hizo y dio un promedio 14 %. Con extremos, algunas zonas tenían 6% y algunas zonas tenían 50% como fueron la Villa 31, la villa que está en Retiro", añadió.

"Está bueno porque tener un 20 %, 25 % de población que ya tuvo la infección hace que esas personas bloqueen un poco la trasmisión del virus pero lo malo es que falta el 80%, el 70% de la población todavía que no ha tenido contacto con el virus y, por eso, es que tenemos que seguir cuidándonos cada vez más porque tenemos que aprender de los errores que cometen en otros lados como es en Europa donde ahí hemos visto que si nos relajamos vamos a tener un brote aún peor del que tuvieron en marzo", subrayó.

Maurizi remarcó que "nos tiene que servir de lección como para entender bien que tenemos que protegernos nosotros y tenemos que proteger a las personas de riesgo y escuchar a los líderes del mundo".

"Angela Merkel fue la que le dijo al pueblo alemán crudamente que no puede ser el pueblo alemán negligente, significa, no hacer lo que debe hacer y, por esa negligencia, tener lamentablemente el fallecimiento de algún familiar querido. Un mismo mensaje deberían dar todas las autoridades como para que el pueblo entienda la importancia de respetar todas las normas y no ir a lugares que no están permitidos, llámese, por ejemplo, fiestas clandestinas”, agregó.

CREO QUE NOSOTROS NO ESTAMOS APROVECHANDO QUE TENEMOS EL DIARIO DEL LUNES.

“Y eso a mí me da mucha bronca, me da mucha pena, ver que la gente también a las nueve de la noche aplaudía a los médicos y me parece que ahora nos estamos riendo porque no nos estamos dando cuenta de que si no hacemos las cosas bien esos aplausos eran pour la galerie y no significaba verdaderamente que estaban cuidando al personal de salud porque seguramente en febrero vamos a tener un brote como hemos tenido antes o peor".

Maurizi aseveró que "hay que decirlo así para que la gente de una vez por todas entienda y, por ejemplo, veo que ahora se ha permitido que los bares y cervecerías estén abiertos hasta las tres de la mañana y, realmente, a mí no me parece una buena medida".

"Con eso pretenden que no haya fiestas clandestinas pero, lo que hay que hacer es que cuando hay una fiesta clandestina hay que sancionarla y prohibirla, en la medida que sancionemos la gente no va a hacer fiestas clandestinas", enfatizó.

"Yo lo que me temo es que las cervecerías no todo el mundo está al aire libre, que sería como debe ser, muchos están adentro ¿y adentro quién controla a qué distancia están? ¿cómo es la ventilación?. Yo no veo que se esté haciendo eso, así que por eso me parece que tenemos que ver un poquito ese tema y si yo quiero ir a una cervecería y me ofrecen ir a tomar algo en la parte de adentro de la cervecería yo me tengo que ir de ahí, pero está la responsabilidad ciudadana pero también está el control del estado, el estado tiene que controlar esas cosas”, manifestó.

YO PREGUNTÉ POR QUÉ SE HABÍA EXTENDIDO EL HORARIO Y ME EXPLICARON ESTO MISMO QUE USTED DICE RESPECTO DE LA SITUACIÓN QUE PODRÍA EVITAR LA AGLOMERACIÓN EN CASAS PRIVADAS Y EL ESTADO ESTÁ MUY LIMITADO Y LA JUSTICIA TAMBIÉN EN PODER INGRESAR A UN DOMICILIO. POR EJEMPLO ME DECÍAN EL FIN DE SEMANA HUBO VARIAS FIESTAS PERO NOSOTROS PUDIMOS DETECTAR DOS SOLAMENTE PORQUE LAS OTRAS NO PODÍAMOS INGRESAR A LAS CASAS, ES DECIR, TENEMOS ESE IMPEDIMENTO.

“Yo no sé el aspecto legal pero frente a lo que se vino y lo que se vendría en marzo abril tenía que haberse dictado alguna normativa. Yo no soy abogado por ahí digo una burrada en donde ante una situación de emergencia se le dé potestad a quien sea, no sé, a la esfera provincial, a la esfera municipal, a quien sea, para actuar rápidamente en este caso. Hay fiestas clandestinas que se cerraron o se suspendieron pero a las cinco de la mañana, y, entonces, no sirve de nada esa medida".

El infectólogo bahiense opinó que, "ante una situación de emergencia como es esta pandemia, debería haberse pensado en darle instrumentos a quien sea como para que se pueda actuar rápidamente y vamos a pagar las consecuencias, claramente".

"Depende de cómo se dicte la norma. Yo lo único que digo que si es un lugar donde uno establece un aforo, una capacidad máxima de ocupación de 10 personas como está pautado para reuniones familiares”, ratificó.

AHORA 20, DOCTOR.

“Pero hay casas y casas. Si va a haber 20 y hay 30, ya ahí tiene que haber un instrumento legal como para sancionar. Me parece que tenemos un estado tonto que va a llegar tarde y las consecuencias las vamos a pagar en febrero”.

¿EN FEBRERO USTED CREE QUE VIENE LA SEGUNDA OLA?

“Yo estimaría que sí. Habrá que ver cómo se comporta la gente. Las señales que uno tiene es que no se está comportando bien y sabemos que el periodo de incubación de esta infección son siete días. En febrero uno se animaría a pensar de que puede ser el momento donde empezarían a subir los casos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que no está siguiendo un descenso CABA, se está parando, se está amesetando porque la gente se está reuniendo, están teniendo reuniones de fin de año y en los trabajos no se puede hacer reuniones de fin de año, despedir el año como lo hacíamos antes".

Maurizi afirmó que "en febrero, lamentablemente, podría llegar a ser el momento donde empezaría".

"Europa tuvo un descanso mucho mayor, si ustedes ven las curvas tuvo tres o cuatro meses donde no pasó nada. A nosotros nos juega en contra el verano y el fin de año y el rebrote yo por eso es que lo estimo para febrero. La condición social de Argentina es distinta a la de Europa y la aglomeración de gente es mucho mayor que en Europa", marcó.

"El verano nos jugó en contra ¿qué pasó en Estados Unidos? Yo me acuerdo que en el verano de Estados Unidos, en Miami, tenían picos de brotes infernal en pleno verano y lo que pasa que la gente va a la playa pero en la playa no se va a contagiar nadie pero después qué hace a la tarde, a la noche, se junta y ese es el problema, nos estamos juntando en el mundo y nos estamos reuniendo en el mundo de manera inadecuada, me parece que tenemos un mundo que no tiene empatía con el problema, un mundo que no se solidariza frente a la persona que puede tener un mal pronóstico como es la persona que ya saben ustedes más de 60 años, con obesidad mórbida, diabético", aseguró.

SON 9 MESES DE ESTE TEMA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. ¿HOY ESTAMOS MÁS AVANZADOS EN EL TRATAMIENTO PARA UNA PERSONA CON COVID O LA SITUACIÓN DE RESPUESTA ES SIMILAR A LA QUE PADECÍAMOS EN MARZO ABRIL?

“Lo que hemos aprendido es a no generar daño. Sabemos qué medicación hay que dar al paciente y hoy en día tenemos posibilidad de darle oxígeno a la gente que lo necesita con tecnologías nuevas que se han incorporado en los hospitales. Ese es el principal avance. Y hemos aprendido que realmente el plasma se ha demostrado que no tiene sentido después del quinto o séptimo día. Estamos readecuando toda esa normativa porque también obtener el plasma tiene un costo muy alto y hoy en día ya han salido trabajos, con orgullo, en Argentina donde claramente se demostró cuándo hay que poner plasma y cuándo no".

Maurizi mencionó que "sí tenemos que estar orgullosos por los científicos que tenemos en Argentina porque lo que ha hecho el Dr. Polack ha sido realmente para enorgullecerse porque ha sido líder en la vacuna de Pfizer y en demostrar que el plasma tiene solamente sentido cuando lo damos de manera hipertemprana, muy temprana".

EN CUANTO A MEDICACIÓN PARA EL TRATAMIENTO ¿HOY SE ESTÁ TRABAJANDO CON OTRA MEDICACIÓN? ¿CON ALGUNA MEDICACIÓN QUE DA MAYOR RESPUESTA?

“Solamente tenemos la dexametasona y, después, hay protocolos de estudio, que se participa en la Argentina y acá en Bahía Blanca también, en donde estamos estudiando si diversas drogas pueden ser útiles o no. Todavía no tenemos la respuesta. El desafío que nos da este virus es que tenemos que ser muy científicos y en base a protocolos perfectamente consensuados en los hospitales tenemos que ofrecer esos protocolos a los pacientes para buscar la verdad".que estamos haciendo ahora.”

SIEMPRE USTED HA MENCIONADO QUE EL MAYOR INCONVENIENTE DE CONTAGIO ES EL CONTACTO SOCIAL, NO EL CONTACTO POR SUPERFICIE. AHORA, ¿SIGUE SIENDO IGUAL ESTO?

“Mucha gente se preocupa con lavarse las manos y se olvida de no estar en un ambiente cerrado y de no protegerse bien con el tapaboca. Yo veo que la gente usa tapaboca nariz pero lo usa de manera inadecuada y eso es peor todavía que lavarse poco las manos. El tapaboca tiene que cubrir la nariz y tiene que estar bien adherido a la cara para que funcione como un filtro. Hay gente que el mismo tapaboca durante meses, se estira la sujeción en la oreja y le queda colgando y eso no cumple ninguna función".

EL GOBIERNO NACIONAL HA AUTORIZADO, LO HA PREVISTO TAMBIÉN EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y LO HA ADAPTADO LA MUNICIPALIDAD, ESTÁ PERMITIDO LAS REUNIONES SOCIALES HASTA 20 PERSONAS, AMIGOS, FAMILIARES, HOY POR BOLETÍN OFICIAL, ESTÁ PUBLICADO EN EL BOLETÍN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ¿QUÉ LES RECOMIENDA USTED A ESAS PERSONAS? ¿DÓNDE REUNIRSE? ¿CÓMO REUNIRSE? ¿QUÉ COSAS TENER EN CUENTA?

“Yo creo que 20 personas depende en qué lugar esté. Si está en un lugar cerrado y donde el lugar es chico o no tiene suficiente cantidad de metros necesarios como para que 20 personas respeten los dos metros, dos metros y medio, de separación, en ese lugar, hay que poner menos personas. El Estado lo que pretende es mandarles la idea de que hay que limitar la cantidad de gente, pero, después, la cantidad de gente que puede haber en cada lugar depende de la inteligencia de cada grupo familiar como para no infectarse. Sí el espacio no se lo permite, no podemos juntarnos 20 personas por más que el Estado nos permita hasta 20 personas".

HOY VOLVIMOS A TENER EN BAHÍA BLANCA UN NÚMERO POR ENCIMA DE 50, DE CONTAGIOS CONFIRMADOS. YO CREO Y SIGO PENSANDO DE LA MISMA MANERA, CREO QUE LOS CONTAGIADOS EN BAHÍA BLANCA SON MUCHOS MÁS DE LOS QUE SE INFORMAN. HOY TENEMOS 9500, MÁS O MENOS, CONTAGIADOS, Y HAY UNA ESPECULACIÓN DE QUE PODRÍAN LLEGAR A 100.000 PERSONAS HOY EN BAHÍA BLANCA DE CONTAGIADOS. DE HECHO, VOY A DAR UN EJEMPLO, UNA PERSONA MUY ALLEGADA TUVO COVID, FUE, SE HIZO EL HISOPADO, NUNCA LO LLAMARON DEL ESTADO PARA PREGUNTARLE CON QUIÉN VIVÍA, CUÁNTAS PERSONAS VIVÍAN CON ÉL.

“Por eso también la OMS dice de que siempre son 10 o 20 veces más casos de los que están reportados. Eso pasa en el mundo no solamente acá en Bahía Blanca. Saber la verdad sería hacer un estudio de seroprevalencia y para eso se necesita que salga este estudio".

“No le echemos la culpa al virus de que nos contagiamos porque el virus mutó, la culpa la tenemos nosotros que hacemos mal las cosas. Si el virus tuvo una mutación, que sí, que no, eso es muy difícil de comprobarlo, habrá que ver pidemiológicamente si se comprueba para adelante pero ya la historia pasó. El coronavirus es un virus ARN que es lo mismo que el virus de HIV, tiene mutaciones permanentemente y va a tener mutaciones y va a ir cambiando pero acá lo importante es que estamos haciendo mal las cosas nosotros como seres humanos, que estamos no cumpliendo con las normas y esgrimiendo una libertad tonta, sin sentido, porque no nos estamos dando cuenta que si pretendemos libertad, libertad tonta, nos vamos a infectar o vamos a infectar a personas de más de 60 años o a nuestros seres queridos".

Para finalizar, Maurizi manifestó que "nadie dice que uno no pueda trabajar, que no pueda salir de diversión pero lo tiene que hacer de manera controlada y eso es lo que no se está haciendo en el mundo".

“Y no creo que sean malas ondas, me parece que tenemos que hacer una reflexión de cómo nos estamos comportando y cómo se está comportando el mundo. Tenemos un mundo que no es solidario y yo realmente en este mundo me quiero bajar, no quiero estar en este mundo, realmente, no me da orgullo, digamos”, sentenció.