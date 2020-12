Punta Alta: tras un choque, un automovilista se colgó del otro auto para que no escape

Una situación insólita ocurrió tras un choque de dos vehículos en la esquina de Avellaneda y Luiggi.

Allí el conductor de uno de los autos, se colgó de la puerta del otro rodado y fue arrastrado casi cien metros hasta que se detuvo, informó www.elrosalenio.com.ar

El choque tuvo lugar en horas del mediodía de este jueves entre un Mehari que circulaba por Avellaneda y un VW Voyage que lo hacía por Luiggi.

Tras la colisión, que no dejó lesionados, ambos conductores bajaron a hablar.

Pero repentinamente el joven que conducía el Voyage se subió al auto con intenciones de dejar el lugar.

El conductor del Mehari, contó al móvil de Radio Rosales que “cuando vi que se iba diciéndome que él no tenía la culpa, me colgué del auto y me arrastró hasta la otra

esquina donde pude pararlo” relató mostrando algunos raspones producto del arrastre.

Ambos conductores, fueron acompañados a la seccional policial para ampliar las declaraciones y continuar con el proceso policial.