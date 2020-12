"La vicepresidente goza de inmunidad de arresto"

El concepto pertenece al Dr. Carlos Baeza y en esos términos respondió a declaraciones de Lilita Carrió quien sostuvo -en su calidad de profesora de Derecho Constitucional- que "si se confirmara una condena se podría detener a la vicepresidente". Para el bahiense la información es falaz.

En un reportaje televisivo por LN+, Elisa Carrió habló acerca de su pedido de juicio político a la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por el contenido de su “carta” cuestionando a la Corte Suprema de Justicia; y en ese marco afirmó que "Los únicos funcionarios públicos que tienen inmunidad de arresto son los diputados y los senadores. Por lo tanto, si se confirmara una condena se podría detener a la vicepresidente". Cabe recordar que la nombrada siempre invoca su calidad de ex profesora universitaria de Derecho Constitucional, lo cual lleva a presumir su profundo conocimiento de esta disciplina. Sin embargo, los recientes dichos parecen desmerecer tal presunción ya que se trata de una información falaz que no encuentra correlato en el texto de la Constitución Nacional ya que dentro del sistema republicano, el principio de responsabilidad de quienes detentan las funciones estatales se extienden a todos los poderes, y consecuentemente, ello genera distintos procedimientos para el juzgamiento de cada clase de funcionarios pero partiendo de la base que todos gozan de diversas inmunidades.

1° Desafuero: Los integrantes del Congreso -diputados y senadores- gozan de dos privilegios:

a) inmunidad de opinión: según el art. 68 C.N, ninguno de ellos puede ser “acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Dicha inmunidad protege las opiniones, discursos o manifestaciones emitidos en el desempeño del mandato durante las deliberaciones de las cámaras; ampara igualmente tales expresiones, sean orales o escritas y aun cuando no sean pronunciadas en el ámbito del Congreso, siempre que lo sean en ejercicio de sus funciones; y se extiende no solamente durante el periodo de su mandato, sino también luego de terminado el mismo.

b) inmunidad de arresto: por su parte el art. 69 de la CN dispone que ningún diputado o senador, desde el día de su elección y hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo que sea sorprendido in flagranti en la comisión de un delito; y si bien la protección que brinda esta inmunidad lo es para cada individuo del Congreso, ella no pertenece a los legisladores sino al cuerpo que integran pues como lo sostuviera la CSJ en el caso “Alem” la razón de estas prerrogativas de las Cámaras sobre sus miembros, “es porque son sus privilegios los que se consideran violados; porque aunque la inmunidad de arresto de los miembros del Congreso es personal, ella tiene por objeto habilitarles para desempeñar sus deberes como tales”. En consecuencia, y salvo el caso de excepción señalado, de existir una denuncia penal contra un legislador, el juez interviniente debe iniciar la respectiva causa y continuarla hasta el momento en el cual, por las probanzas colectadas, sea menester proceder a su arresto. En este supuesto el magistrado debe solicitar a la cámara respectiva el desafuero del legislador, la cual con dos tercios de votos puede suspenderlo en el ejercicio de sus funciones (art.70 de la CN).

2° “Juicio político”: Se trata del procedimiento destinado a remover al presidente, vicepresidente, Jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia, por mal desempeño, delitos específicos en el cargo o crímenes comunes, y en el cual, luego de la acusación formulada por la Cámara de Diputados con dos tercios de sus miembros, el Senado con igual mayoría puede remover al funcionario así como inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos, en tanto que en el caso de ilícitos, debe ponerlo a disposición del juez competente (arts. 53, 59 y 60 de la CN).

3°Remoción: Finalmente, la Constitución ha consagrado la remoción de los jueces inferiores quienes inicialmente se encontraban sometidos -al igual que los miembros de la Corte Suprema de Justicia- al procedimiento del “juicio político”. La reforma de 1994 puso en cabeza del Consejo de la Magistratura decidir la apertura del mecanismo de remoción de dichos órganos jurisdiccionales, el que se encuentra a cargo del jurado de enjuiciamiento (arts.114 inc. 5° y 115 de la CN).

Con base en los textos constitucionales analizados claramente se desprende que es falso que las inmunidades sean solo para los legisladores sino que ellas comprenden a todos los que ejercen los poderes públicos, a saber: diputados; senadores; presidente y vicepresidente; jueces de la CSJ y magistrados inferiores; e igualmente al Jefe de gabinete y a los ministros. Todos ellos están protegidos por sus respectivas inmunidades y para poder desplazarlos de sus cargos es menester despojarlos de ellas a través de los tres mecanismos recién señalados, esto es, el desafuero, el “juicio político” y la remoción. Ello revela una flagrante contradicción en los dichos de Carrió ya que si se pudiera arrestar a la vicepresidente cuando haya una condena en su contra ¿qué finalidad tendría el juicio político que ella misma ha promovido sino fuera lograr su desplazamiento por parte del Senado para que, ya desprovista de su inmunidad, pudiera ser arrestada?

Por otra parte, la única diferencia que cabe formular entre los funcionarios sujetos al desafuero y aquellos desplazables por juicio político está dada por la posibilidad de iniciar o no un proceso judicial por la imputación de causales que habilitan esas dos vías. Así, tratándose de un legislador (desafuero) el proceso judicial no sólo puede iniciarse con el legislador en su cargo, sino que debe comenzar dado que la norma del art. 70 de la CN parte del supuesto que tal apertura ya ha tenido lugar, al decir: “Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado...” ; y sólo podrá paralizarse cuando sea menester aguardar el desafuero para posibilitar la detención, ya que no se trata de una inmunidad de proceso sino de arresto. Así, ha dicho la Corte que la inmunidad del art. 69 de la Constitución no impide la instrucción de un sumario criminal para investigar la conducta de los legisladores, en tanto no se afecte su libertad personal por orden de arresto (Fallos 308:2091). Distinto es el caso que quienes se encuentran sometidos al juicio político, ya que el magistrado interviniente a raíz de una denuncia contra alguno de ellos no puede ni siquiera dar inicio al proceso, hasta tanto el funcionario sea removido por el Senado, ya que como reza el art. 60 de la CN es menester tal decisión para que el mismo pueda ser sujeto a “acusación, juicio y castigo”. En resumen: en el caso del desafuero de los legisladores, sólo existe una inmunidad de arresto que no impide la iniciación de un proceso en tanto no se afecte su libertad personal. Por el contrario, en el supuesto del juicio político existe una inmunidad de proceso en el sentido que ninguna acción judicial puede promoverse contra los funcionarios pasibles del mismo mientras que, a pedido del juez interviniente, el Senado no proceda a su destitución.

Estas breves reflexiones no tienen otra finalidad que fundamentar con base en el texto constitucional los desacertados dichos de Carrió que no se compadecen con la trayectoria académica que ella misma invoca en forma reiterada en cada una de sus múltiples apariciones en los medios.