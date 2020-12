"La despenalización del aborto es una cuestión de salud pública y de estricta justicia social"

Esas fueron las palabras de Silvia Scheider, integrante de la Comisión de Género y Diversidades Sexuales, al referirse a la media sanción que recibió en la Cámara de Diputados del proyecto de "Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)". "Cuando la pobre mujer que no tiene acceso a pagar $40000, $60000, $80000, es lo que le pueden cobrar por un aborto clandestino, se hace un aborto de una manera precaria, puede tener serios riesgos y ahí es el sector público quien la asiste", agregó a CAFEXMEDIO.

"Un buen amanecer para los derechos de las mujeres, de las personas gestantes, realmente muy contenta. Primero, lo que cambió es lo que nosotras llamamos la despenalización social, es tan importante como la despenalización legal. La despenalización social implica que la gente comience a entender, primero, que aborto legal no significa aborto obligatorio. Segundo, que no tiene el mismo status ni siquiera legal y no es anticonstitucional tampoco el embrión que un bebé nacido, viable, que respira, que llora", indicó Scheider.

La psicóloga local recordó que "en nuestro código penal el aborto no punible existe en 1921, o sea que, hace prácticamente 100 años, que ya estaba contemplada la posibilidad de abortar bajo causales que es lo que se viene manteniendo estos últimos 100 años".

"Este tipo de explicar, ser claras, haber estudiado mucho, Derecho Constitucional, Derecho Comparado con otros países, realmente explicando cómo es que en el hemisferio Norte el aborto es legal, es seguro y es gratuito desde hace prácticamente de la década de 1970, ha generado una comprensión a nivel de la gente, a nivel popular, acerca de que este es un recurso que lamentablemente las mujeres que tienen más dinero lo han hecho siempre en la clandestinidad sin arriesgar sus vidas

porque podían pagar buenos servicios clandestinos de aborto y que solamente las que mueren o enferman gravemente o ven comprometida su capacidad de futuras gestaciones son las mujeres pobres", remarcó.

La profesional especialista en familias y parejas explicó que "esto es una desigualdad que realmente en una sociedad evolucionada es inadmisible. Son 15 años que venimos trabajando en esto, en que se comprenda que no es justo que esto sea un privilegio de las mujeres ricas".

AYER ME SENTÉ A VER PARTE LÓGICAMENTE NO TODO PERO PARTE DEL DEBATE DONDE LOS ARGUMENTOS NO HAN VARIADO TANTO DE UNO COMO DEL OTRO LADO RESPECTO DE ESTE TEMA. CREO QUE ALGUNOS POLÍTICOS SE SUMARON PORQUE ERA POLÍTICAMENTE CORRECTO HACERLO Y OTROS SE SUMARON CON UN CONVENCIMIENTO PLENO DE LA SITUACIÓN. ¿CREÉS QUE EL TRABAJO, LA TAREA, QUE HAN DESARROLLADO USTEDES HA MODIFICADO EN GENERAL LA OPINIÓN POPULAR DE LA SOCIEDAD?

“Por eso lo llamamos la despenalización social. Hemos tratado de esclarecer justamente este punto, de que hay una profunda injusticia social, que el aborto se va a seguir produciendo, que todas las personas, lo admitamos o no, conocemos mujeres, tías, madres, abuelas, hijas, amantes, nosotras siempre decimos muchos varones están en contra del aborto hasta que una amante queda embarazada y, entonces, si pueden, le pagan un aborto, o hijas, quinceañeras, eso lo sabemos".

Scheider sostuvo que "el enorme trabajo es quitarnos la careta, no podemos seguir siendo tan hipócritas, no podemos mirar para otro lado, porque el aborto se viene produciendo".

"Desde hace tanto tiempo, nosotras en 2018 hicimos en la Universidad Nacional del Sur, el tercer año de la cátedra libre por el derecho al aborto legal y yo hice la primer clase. Cuando yo me puse a investigar para esta clase llegué hasta un papiro que se llama Ebers y es uno de los más antiguos tratados de medicina que se conocen del año 3500 antes de Cristo, en Egipto y allí se decidían técnicas abortivas, estamos hablando de una práctica que es milenaria y que siempre existió, con mayor tolerancia, con menor tolerancia, en contra, en la sociedad romana estaba permitido, o sea, es algo que es muy viejo".

Scheider afirmó que "la despenalización social tiene que ver con dejar de ser tan hipócritas y hacer de cuenta que no sabemos dónde se podía abortar clandestinamente en nuestra ciudad, qué médicos practicaban abortos clandestinos en la ciudad, el enorme negocio del aborto clandestino y el hecho de que esto es un secreto a voces".

"¿Qué mujer no sabe o no ha tenido alguna amiga, insisto, amiga, hermana, tía, parienta, madre, hija, desesperada que le ha preguntado si conoce a alguien como para hacerse un aborto? A ver, yo soy una señora grande, lo sabe cualquiera. Es una gran evolución que nos saquemos la careta, que dejemos de mirar para otro lado, que nuestras políticas y políticos nos acompañen y que simplemente se garantice un derecho porque esto es una cuestión de salud pública y de estricta justicia social, no puede ser que quien tenga plata lo pase mucho mejor que quien no tenga plata. Una sociedad democrática no puede seguir bajo esta tesitura, no es justo", subrayó.

UNO DE LOS ARGUMENTOS DE ALGUNOS QUE RECHAZABAN ESTA INICIATIVA ERA POR QUÉ TENÍA QUE SER GRATUITO.

“Primero, porque es una política pública y, segundo, porque al estado argentino le sale infinitamente más costoso costear justamente, pagar los costos de los abortos clandestinos. En nuestro país se ocupan por año alrededor de 35.000 camas hospitalarias que en época de pandemia es mucho peor porque abortos se producían igual por las complicaciones de los abortos mal practicados en condiciones insalubres".

Scheider remarcó que, "cuando la pobre mujer que no tiene acceso a pagar $40000, $60000, $80000, es lo que le pueden cobrar por un aborto clandestino, se hace un aborto de una manera precaria puede tener serios riesgos y ahí es el sector público quien la asiste".

"¿A dónde va a ir? Al Hospital Penna en nuestra ciudad, la terapia intensiva es carísima, para salvarle la vida. En cambio, un aborto practicado bajo el régimen de medicamentos, como se practica actualmente, tiene un costo ínfimo, muy bajo, se hace en forma ambulatoria porque aparte estamos hablando de las 14 semanas que significan 12 semanas reales de gestación con un costo insignificante. $700 estamos hablando", manifestó.

Además, añadió que "el costo para el país es infinitamente más bajo al evitar servicios hospitalarios que son evitables, son camas que se utilizan para otros fines, digamos, no para solucionar los problemas del aborto clandestino, en consultas que son ambulatorias donde la mujer va cuenta lo que necesita hacer y le provee la medicación como prácticamente todo el sistema público si es que no lo puede abonar".

"Las mujeres que pueden abonar pueden comprar su medicación, aquella que no puede el sistema lo provee así como provee el Amoxidal o los anticonceptivos. El país gasta infinitamente menos porque vos sabés lo que cuesta una terapia intensiva y el sistema público de salud no deja morir afortunadamente a nadie y si una mujer va y se desangra por supuesto que se la asiste, bueno, esto lo evita”, enfatizó.

UNA DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO QUE SE ENVIÓ TIENE QUE VER CON LA POSIBILIDAD DE QUE ALGÚN PROFESIONAL O ALGÚN CENTRO MÉDICO SE NIEGUE A PRACTICARLO Y DERIVARLO.

“No es así. Se respeta la objeción de conciencia, lo que jamás puede negarse es la derivación, está muy clarito en el dictamen que salió antes de ayer”.

LA PERSONA PUEDE NEGARSE A PRACTICARLO.

“Exacto. La objeción de conciencia lamentablemente siempre se ha utilizado para obstaculizar el derecho de las mujeres. Por ejemplo también se quiso hacer objeción de conciencia con la Ley de Ligadura Tubaria que es un método anticonceptivo quirúrgico, científico y legítimo, que afortunadamente lo tenemos donde una mujer puede decidir ligarse las trompas, si no quiere tener abortos y ya tiene hijos o no desea tener hijos es una decisión autónoma que cualquier mujer mayor de edad puede

tomar".

Para finalizar, aclaró que "más de objeción es obstrucción pero habida cuenta de que no se puede imponer a nadie hacer algo que no desea se contempla la objeción de conciencia".

"Lo que queda muy claro en el proyecto de ley y esperemos que se sancione primero que tiene que haber un registro de objetores de conciencia que sean objetores en el nivel público de atención y en el nivel privado porque si no volvemos a lo mismo. Nosotras nos negamos bastante a esto porque va a recargar el sector público porque lo que nos tememos es que las clínicas sobre todo las privadas ligadas a sectores religiosos, hay hospitales que son directamente que pertenecen a la Iglesia. Como toda ley es perfectible y habrá que ver después cómo se la va reglamentando e implementando para que esto no sea un obstáculo para las mujeres, sobre todo para las mujeres jóvenes y pobres”, sentenció.