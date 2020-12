Monte Hermoso retrocede de Fase por el aumento de casos de Coronavirus

El incremento de positivos que se registraron en la última semana en la localidad balnearia, no provocará grandes cambios, dijeron representantes comunales. "Ahora hay que aguantar lo que venga".

Desde la Municipalidad de Mongte Hermoso informaron que debido al aumento de casos de COVID que se registró en los últimos días, se determinó el retroceso a la Fase 4.

El intendente Alejandro Dichiara contó que "pasamos de 18 casos que tuvimos durante ocho meses a más de 40 que tenemos hoy", al tiempo que explicó que el retroceso de etapa no generará grandes cambios y ratificó que "no hay ninguna posibilidad de cerrar la temporada".

El Jefe Comunal indicó que deben preparar el sistema sanitario de Monte Hermoso para la temporada de verano. "Ojalá no haya un desborde de contagios y estos no sufran una consecuencia grave", señaló Dichiara a FM Atlantica.

En tal sentido, no fue optimista con el futuro sanitario de la ciudad y pronosticó: "Vamos a estar cada vez peor y Monte Hermoso para estar peor no necesita nada. Tenemos 40 casos, comparado con otros lugares no es nada, más 20 familias aisladas y vamos a estar en 100 dentro de 20 o 15 días".

Finalmente, el intendente de la ciudad costera detalló que "muchos de los contagios que tuvimos es producto de gente nuestra que se fue y volvió contagiada", al tiempo que descartó la circulación comunitaria del virus en el distrito.

Actualmente, Monte Hermoso cuenta con 47 casos confirmados, 24 pacientes con el virus activo, 20 recuperados y 3 fallecidos.