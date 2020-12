Paso a paso: cómo tramitar el Certificado Verano para las vacaciones

La temporada de verano 2020-2021 fijada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se extenderá hasta el 4 de abril. Durante este período los ciudadanos podrán trasladarse a diferentes puntos del país para veranear. Será necesario cumplir con protocolos sanitarios y tramitar el permiso de circulación correspondiente para disfrutar del turismo durante estos meses.

En Monte Hermoso no hay un mínimo de estadía como sucede en otras localidades balnearias, si se trata de una familia, puede sacarlo un titular e incorporar a todos los miembros; si se trata de dos parejas de amigos, por ejemplo, cada uno deberá sacar su certificado de manera separada; los propietarios no residentes de Monte Hermoso, deben tramitar el mencionado permiso que hasta el 15 de diciembre, no tendrá un cupo máximo en el acceso.

Hasta el 15 de diciembre, la aplicación aprobará todos los permisos automáticamente entre 3 y 6 horas después de haber realizado el trámite. Luego de ese plazo, todas las personas deberán ejecutar el permiso con 5 días de anticipación.

1. Una vez que se ingresó en https://www.argentina.gob.ar/verano o en la app Cuidar, hay que presionar donde dice “Sacalo ahora”

2. Luego hay que elegir si se tiene DNI argentino o no y después el destino al que se quiere viajar

3. Después hay que completar con los datos personales del usuario que lo tramita y de todo el grupo familiar que viajará con él o ella. (Dentro de los datos personales que se solicitan al usuario que tramite el permiso están el nombre y apellido, DNI, domicilio, celular y correo electrónico. También se solicitará ingresar un contacto de emergencia.)

4. Una vez ingresada esta información, la app ofrecerá la opción de añadir datos del grupo familiar con el cual se va a viajar. Hay dos alternativas: “mayor de 13 años que usa la app Cuidar” o bien “Menor de 13 años o mayor que no utiliza la app Cuidar”. Se elige la opción que corresponda y se completa la información solicitada: nombre y apellido, fecha de nacimiento, celular y DNI. También hay que indicar el vínculo que hay con esa persona.

5. Luego hay que añadir los datos de destino y transporte. En relación al hospedaje hay que indicar las fechas y el lugar donde se hospedará el usuario. En este sentido hay que decir si se trata de una vivienda propia o en alquiler. En el caso de que sea un hospedaje alquilado, se ofrece la opción de añadir un documento que dé cuenta de la reserva. En cuanto a la forma de traslado, el usuario debe indicar si viajará en un vehículo propio o bien en bus o algún otro medio. En el caso de viajar en auto propio entonces hay que indicar los datos del auto. Y en el caso de viajar en bus, por ejemplo, se ofrece la opción de adjuntar documentación respaldatoria.

Una vez completados todos los datos, hay que enviar la solicitud y aguardar la respuesta que se recibirá en el trascurso de las 48 horas. El usuario recibirá un código de gestión. Para hacer un seguimiento del trámite hay que ingresar en este link https://form-ddjj-verano.argentina.gob.ar/certificado/consulta y hacer la consulta consignando DNI y el código mencionado.

A partir del 15 de enero será necesario hacer el trámite al menos 5 días antes del viaje.