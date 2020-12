A 5 años de asumir el poder, Gay hizo un repaso de su gestión en CAFEXMEDIO

El Jefe Comunal aseguró que han logrado avanzar en varios aspectos, como la inseguridad y remarcó que el tema que más le preocupa es el problema del agua. "Hemos golpeado todas las puertas y el Municipio, hoy, está al frente de los reclamos. Nosotros estamos junto a los vecinos y vamos a estar siempre para reclamar las soluciones pero el que presta el servicio y factura es ABSA", subrayó.

"La ciudad tiene otras prioridades, quizá algunas cosas se fueron mejorando y tiene algunas cuestiones que siguen latentes. El tema del agua es el que más me preocupa porque es un recurso esencial y hoy hay un montón de vecinos que no tienen agua, que no tienen en los últimos días y a los que no se les da una solución. Más allá de todas las gestiones y todo el trabajo que se ha hecho, no hemos tenido una adecuada respuesta de parte de las autoridades de ABSA y de la provincia", indicó Gay.

El Jefe Comunal aclaró que "esto no se extiende solamente ahora a esta gestión sino también no se cubrieron las expectativas en la gestión anterior y en la gestión anterior porque cuando yo asumí como legislador en el año 2013, gobierno de Scioli, Scarcella, presidente de ABSA y teníamos las mismas discusiones que estamos teniendo hoy con la gente de provincia, con lo cual hay una deuda en general que no se ha cumplido y sigue siendo el tema principal".

"Cuando nosotros asumimos el gran reclamo generalizado en los primeros meses era la enorme cantidad de pozos y de baches que había en las calles de la ciudad. Hoy no digo que estemos ciento por ciento pero lo hemos ido revirtiendo. Este año lamentablemente por el tema de la pandemia y la poca gente que había trabajando, no pudimos estar al día, tenemos alguna demanda en eso", añadió.

El funcionario local oinó que “hoy, a diferencia de lo que pasaba en 2015, entre los dos o tres temas principales no está la seguridad y es un tema que siempre preocupa y aunque tengamos uno o dos casos son preocupantes y el modo delictivo va mutando pero cuando uno mira las estadísticas de estos últimos tiempos y la compara con ciudades similares tanto del conurbano como de otras provincias evidentemente ha mejorado mucho en la cercanía de la policía y el trabajo conjunto".

"Todavía tenemos algunas cuestiones pendientes respecto de la justicia pero algunas cosas tienen que ver con las leyes, con discusiones que no terminaron de saldarse en la parte legislativa pero hoy siento que, incluso mirando los medios, escuchando los medios que no es hoy un tema dominante en la ciudad en la cuestión de la inseguridad, siempre hay algo más para hacer pero en esto se ha mejorado", enfatizó.

Gay mencionó que "este año ha sido muy particular porque mucho de los proyectos que teníamos se fueron desvirtuando por la pandemia pero eso además nos hizo acelerar otras cuestiones, quizá cambiar el orden de prioridades".

"Hoy tenemos mucho énfasis en el espacio público. Hay muchísimas cosas que se demandan todos los días. Hablábamos de la necesidad que ha dejado la pandemia también de dar mayor importancia a los gobiernos locales, mayor autonomía, mayores posibilidades de trabajar”, agregó.

COMO EL TEMA DEL AGUA. HOY HABLABA CON ALGUNOS VECINOS Y PIDEN QUE EL INTENDENTE SE PONGA AL FRENTE DEL TEMA DEL AGUA. YO LO QUE ENTIENDO POR LO VIVIDO CON OTRAS GESTIONES TAMBIÉN ES QUE ESTÁN ABSOLUTAMENTE LIMITADAS ESAS POSIBILIDADES QUE TIENE EL JEFE COMUNAL.

“Dentro de las posibilidades que tenemos estamos golpeando todas las puertas. En agosto ya le informé al gobernador de esta problemática y que íbamos a tener un verano difícil, pero, además, hoy estamos trabajando con todas las herramientas que tenemos, convocamos a los funcionarios de provincia para que vengan a Bahía y den la cara y expliquen. Estamos trabajando con la OMIC, recibiendo las quejas y trasmitiéndolas, se está preparando en el Concejo Deliberante una sesión especial para que todos los integrantes esté".

El Intendente expresó que "a veces las gestiones no se ven porque la gente abre la canilla y no le sale agua y uno, como vecino, también le pasa y lo entiende",

"No cabe duda que el municipio hoy está al frente de los reclamos. Que los vecinos sepan que hay que tocar todas las puertas, hay organismos que son los que están a cargo de controlar a las empresas prestatarias de servicios como es la Autoridad del Agua, por ejemplo, que tiene responsable en Bahía y al que no veo que se recurra para exigirle esta misma situación", aseveró.

"Nosotros le hemos ofrecido a ABSA incluso todas las maquinarias, sin cargo, por supuesto, del municipio porque sabemos que tiene limitaciones para que hagan las obras que tengan que hacer, estamos a disposición permanente. Ahora, la empresa que presta el servicio y que cobra la factura es ABSA. Nosotros estamos junto a los vecinos y vamos a estar siempre para reclamar las soluciones", sostuvo.

Por otra parte, dijo que "hoy me reuní con el gerente regional de EDES también por la misma cuestión y ver cómo se planifica el verano".

"La gente de EDES tiene la sana costumbre sobre todo en estas épocas de todos los meses venir a dar un informe de dónde están los puntos débiles, qué se puede hacer, qué están haciendo para mejorar, qué sugerencias tenemos nosotros y la verdad que no tenemos esa misma respuesta de ABSA, esto es así”, manifestó.

¿TE SENTÍS DEFRAUDADO DESPUÉS DE LO QUE DIJERON LOS FUNCIONARIOS LA SEMANA PASADA? ¿ESO ES LO QUE QUISISTE DECIR AL PRINCIPIO DE LA NOTA?

“No me siento defraudado porque que hayan venido en un momento muy caliente, que hayan visto y vivido en carne propia la situación como para que se ocupan del tema y debo reconocer que sobre todo el ingeniero Jelinski que tiene trayectoria, se puso al frente, habló con todos los vecinos, les dio las explicaciones que tenía que darles. No le echó culpas ni a la gestión anterior ni se quiso escapar por la tangente, esto es fruto de muchos años de desinversión, de que la ciudad ha crecido y de que evidentemente hay responsabilidades de no haber dado solución a estos problemas a través del tiempo".

Gay aseguró que "va a estar la plata para hacer las obras y lo que tenemos que hacer es el seguimiento de que esas obras de hacen pero, la realidad, es que estas obras que hay que hacer y que la plata está para hacerla no se hacen de la noche a la mañana y no van a solucionar el problema de este verano".

"Eso, lamentablemente, hay que entenderlo. Me parece que no es lógico que se cobre la factura, estamos apoyando eso, pero el agua no va a aparecer mágicamente”, ratificó.

UNO DE LOS HECHOS QUE A MÍ ME PARECE DETERMINANTE EN ESTE MOMENTO TIENE QUE VER CON LA NECESIDAD DE DEJAR DE LADO LO PARTIDARIO. ME DA LA SENSACIÓN QUE HOY DEBERÍAN ESTAR REUNIDOS TODOS LOS BLOQUES POLÍTICOS DE LA CIUDAD CON EL INTENDENTE, CON LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA. ACÁ NO HAY PARTIDOS POLÍTICOS DE POR MEDIO, HAY GENTE EN BAHÍA BLANCA QUE NO TIENE AGUA. ¿ESTO ES DIFÍCIL DE CONCRETAR?

“No y de hecho se está dando. La semana pasada cuando vino gente de provincia, incluso, nos reunimos seis intendentes de la región con problemas similares porque el problema de Bahía lo tiene Punta Alta, Médanos, todas las localidades del distrito de Villarino y fue una buena reunión e incluso viendo alternativas de mediano a largo plazo. No veo que en Bahía haya un ruido político, no veo concejales opositores que estén agitando esta cuestión. Todos son conscientes de que esta es una responsabilidad absolutamente compartida y que la provincia hoy es gobernada por un color político, antes fue por otro y, evidentemente, este es el fruto de muchos años de desinversión”, aseguró.

“El tema de la energía ya el verano pasado fue mucho mejor y creo que este verano salvo que haya alguna contingencia meteorológica muy grave no deberíamos tener muchos problemas básicamente porque se invirtió y esa es la diferencia, se hizo una inversión por parte de EDES que hoy está dando resultado incluso con alternativas y demás, no quiere decir que no vaya a haber cortes pero no la situación que teníamos tres, cuatro, años atrás. No pasa lo mismo con el agua”, indicó.

“En un año como este los recursos, que no sobran, se han puesto básicamente para el tema salud y el tema alimentario. Tendríamos que hablar de cómo se fueron a las nubes los gastos en salud para que la gente tenga una cobertura con un Hospital Municipal que es un ejemplo pero que nos demanda el 20% del presupuesto, con insumos que crecieron 5 veces desde febrero hasta ahora y, entonces, esto es la manta corta. No sobran los recursos porque también la coparticipación se cayó este año y hubo recursos, por ejemplo, en obras públicas que hubo que mandarlos para el área de Salud para que a ninguna persona le falte una atención en un momento de pandemia como este", mencionó.

UNO DE LOS EJES TUYOS DE CAMPAÑA INICIAL ALLÁ POR EL 2015 FUE TU PREOCUPACIÓN POR EL TEMA DE LA SAPEM, DE LAS DOS SAPEM, ES MÁS, HABLASTE EN ALGÚN MOMENTO DE AGUJERO NEGRO. ¿CUÁL ES EL BALANCE HOY A 5 AÑOS Y QUÉ ES LO QUE VIENE?

“Claramente se mejoró la gestión muchísimo y hoy no es un tema de discusión. La Sapem se constituyó como había que constituir, hay concejales de la oposición que integran el directorio. El tema de la Sapem Transporte obviamente es un momento pésimo del transporte, hoy el municipio ha estado bancando este año para que el servicio siga funcionando, hay un montón de ciudades del país, incluidas capitales de provincias, donde se cayó el sistema y no hay circulación de colectivos porque no hay pasajeros y hay que sostenerlo".

Gay sostuvo que "Sapem Ambiental ha mejorado en su número, en su optimización interna pero entendemos que todavía no está el servicio como nosotros quisiéramos".

"La verdad que en esto hay algunos sectores de la sociedad donde tampoco se colabora por el tema de los microbasurales, y demás y es uno de los desafíos que tenemos para mejorar pero claramente hoy la situación incluso la situación de transparencia es muy distinta a la que teníamos cuando asumimos en el 2015”, marcó.

¿LA SEMANA QUE VIENE TE REUNÍS CON MACRI?

“No. Tengo varias actividades en Buenos Aires, es posible, pero también tengo una entrevista pendiente con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por algunos temas que tienen que ver con las áreas que él maneja. También tenemos un montón de gestiones que estamos llevando adelante para regularización de tierras, escrituras, y demás, así que tengo una agenda bastante amplia en Buenos Aires, jueves y viernes seguro", finalizó.