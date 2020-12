"Carta abierta a la Sra. Vicepresidente de la Nación"

Carlos Baeza -reconocido constitucionalista, docente, ex juez del Trabajo y columnista de CaféXMedio- redactó esta carta abierta a raíz de la publicación que bajo el nombre de "Balance" diera a conocer la Dra. Cristina Fernandez de Kirchner.

A la señora Vicepresidente de la Nación Argentina

Dra. D. CRISTINA E. FERNÁNDEZ de KIRCHNER

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a la Señora Vicepresidente de la Nación Argentina en relación al escrito que publicara en las redes sociales bajo el nombre de “Balance” y que algunos medios calificaran como una carta aunque conceptualmente no revista ese carácter al no contar con el requisito esencial de tener un destinatario. De todas formas y omitiendo esa salvedad, me tomo el atrevimiento de dirigir la presente, no en su calidad de vicepresidente de la Nación y como tal, teniendo a su cargo dos inmensas responsabilidades institucionales: la primera, como presidente natural del Senado según lo dispone el art. 57 de la Constitución Nacional; y la restante, como primer reemplazo temporal del titular del Poder Ejecutivo, en caso de acefalía transitoria, o para completar el mandato faltante en el supuesto de acefalia permanente (art. 88 del mismo texto)

Por el contrario, me dirijo a Vd. en su calidad de abogada, profesión que compartimos y que me habilita a formular algunos cuestionamientos habida cuenta de mi expertise como constitucionalista, ex profesor titular de esa disciplina en la U.N.S y ex juez. Como Vd. sin duda recordará, el gran Juan Bautista Alberdi, al proponer su modelo de “Gobernar es poblar” descartaba de plano que ello fuera posible con una inmigración de abogados, pues como sabiamente explicaba “Quiero suponer que la República Argentina se compusiese de hombres como yo, es decir, de ochocientos mil abogados que saben hacer libros. Esa sería la peor población que pudiera tener. Los abogados no servimos para hacer caminos de hierro, para hacer navegables y navegar los ríos, para explotar las minas, para labrar los campos, para colonizar los desiertos; es decir, que no servimos para dar a la América del Sur lo que necesita”. Pero la realidad política nos revela que son muchos los abogados que han llegado y llegan constantemente al ejercicio de la función pública y, en muchos casos, carentes de toda experiencia para el cargo que ocupan, quizá lo que Vd. misma calificara recientemente como “funcionarios que no funcionan”.

Hecho este introito, quisiera puntualizar 3 o 4 aspectos de su escrito desde un punto de vista académico. En tal sentido, y al referirse al Poder Judicial -y sin entrar a considerar apreciaciones de orden político en torno a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia- Vd. manifiesta que 1° “De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones”; 2° “Sólo un Poder es perpetuo”; y 3° “Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, conclusiones que desde la órbita constitucional aparecen debidamente fundamentadas por los Padres Fundadores en la Ley Fundamental sancionada en 1853. Veamos.

1° Decir que el Poder Judicial es el único de los 3 poderes que “no va a elecciones”, es ignorar el sistema de elección de los miembros del Poder Judicial tomado del modelo estadounidense. Afirmar esa premisa sería exactamente igual que sostener que entre 1853 y 1994 -a excepción de los periodos en que rigieran las reformas constitucionales de 1949 y 1972 hoy sin vigencia- los integrantes del Poder Ejecutivo “no fueron a elecciones” ya que en dicho lapso nunca el pueblo los votó. Obviamente, Vd. como abogada sabe que el sistema de elección presidencial siguiendo una vez más el ejemplo del texto de los EE.UU, era indirecto o de 2do. grado, es decir, que el pueblo no votaba a los candidatos a presidente y vicepresidente, sino que lo hacía por un grupo de electores que eran quienes elegían ambas candidaturas. Ello por cuanto en aquél momento (1787) se pensaba que el pueblo aún no estaba en condiciones cívicas de elegirlas y por ende la única forma de alcanzar ese objetivo -como lo explica Hamilton- era confiriendo el derecho de elección, “no a un cuerpo ya organizado, sino a hombres seleccionados por el pueblo con ese propósito específico y en una ocasión particular. Igualmente conveniente era que la elección inmediata fuera hecha por los hombres más capaces de analizar las cualidades que es conveniente poseer para ese puesto, quienes deliberarán en circunstancias favorables y tomarán prudentemente en cuenta todas las razones y alicientes que deben normar su selección. Un pequeño número de personas escogidas por sus conciudadanos, entre la masa general, tienen más posibilidades de poseer los conocimientos y el criterio necesarios para investigaciones tan complicadas”. Y con el Poder Judicial ocurre exactamente lo mismo: no es que “no van a elecciones” ni que nadie los elige, ya que el pueblo nunca eligió directamente a sus jueces como tampoco se hacía a nivel federal en los EE.UU, sino que se optó por un mecanismo indirecto de 3er. grado, a saber: a) el pueblo en forma indirecta -como recién se viera- elegía a los electores que eran quienes votaban al Presidente; b) también el pueblo en forma indirecta -después varió tanto en los EE.UU como en nuestro país- elegía a las Legislaturas de cada Estado y éstas designaban a los senadores nacionales que las representarían; y c) finalmente, el presidente con acuerdo del Senado elegía a los jueces. Por tanto, decir que los miembros del Poder Judicial no van a elecciones es desconocer expresamente los arts. 99 inc. 4° y 114 de la C.N. que claramente fijan un sistema de elección indirecta de 3er. grado.

2° Asimismo Vd. afirma que el Poder Judicial es el único perpetuo lo cual se encuentra íntimamente ligado a la forma de elección indirecta recién analizada. En efecto: una vez que un magistrado ha sido electo de la manera explicada, su permanencia en el cargo no es perpetua sino que resulta inamovible en sus funciones mientras observe buena conducta. A diferencia de los otros dos que son poderes políticos, la función de administrar justicia no queda en manos de jueces que deban renovar sus mandatos frente a cada elección, sino que la inamovilidad en los cargos es uno de los pilares del sistema republicano para evitar las presiones de los otros dos poderes (art. 110 C.N). Usted recordará que el mismo Hamilton desde las páginas de “El Federalista” sostenía que el Poder Judicial “será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitución, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos, en menor grado que los otros poderes. El Ejecutivo no sólo dispensa los honores sino que posee la fuerza militar de la comunidad. El Legislativo no sólo dispone de la bolsa, sino que dicta las reglas que han de regular los derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El Judicial, en cambio, no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad y no puede tomar ninguna resolución activa”. Lógicamente que el sistema republicano también asegura la responsabilidad de todos los funcionarios y de allí que si un juez incurre en mal desempeño, delitos comunes o en el ejercicio de su cargo, será pasible del juicio político si se trata de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, mediante acusación de la Cámara de Diputados y remoción por parte del Senado con el voto de dos tercios de los miembros de ambas cámaras (arts. 53, 59 y 60 C.N); en tanto que en el caso de los jueces inferiores, la acusación estará a cargo del Consejo de la Magistratura y su desplazamiento a través de un jurado de enjuiciamiento (arts. 114 inc. 5° y 115 C.N). En síntesis: la inamovilidad -no perpetuidad- del Poder Judicial emerge del propio texto constitucional.

3° Finalmente, Vd. también sostiene que solo el Poder Judicial tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”. Y ello es cierto pero no se trata del “lawfare” sino de la “judicial review”, es decir, el control de constitucionalidad confiado al Poder Judicial por la Ley Fundamental. No se me escapa que Vd. debe recordar el leading case “Marbury vs. Madison” (1803) cuando la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU y a través del voto del juez Marshall afirmó que: “Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza. Ciertamente, todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las consideran la ley fundamental y suprema de la Nación, y consecuentemente, la teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que una ley repugnante a la Constitución es nula”. Por ello Hamilton sostenía que ningún acto legislativo podía ser contrario a la Constitución, por cuanto si el propio cuerpo encargado de legislar pudiera ser juez de sus propios actos y la interpretación que de los mismos hiciera fuera vinculante para los otros poderes, ello no encontraba sustento en el texto constitucional. Por tanto, entendía que era más racional considerar que los tribunales habían sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad -entre otras- de mantener a ésta dentro de los límites asignados, dado que la interpretación de las leyes es propia de los órganos jurisdiccionales. A los jueces incumbe, entonces, determinar el significado tanto de la Constitución como de cualquier norma emanada del Legislativo. Y agregaba que “Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras”. Así, en nuestro país a partir del caso “Sojo” (1887) esa ha sido la postura del Poder Judicial en cuanto al control que le cabe ejercer sobre los actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo, cuando ello vulneren derechos y garantías constitucionales a fin de mantener el principio de supremacía consagrado por la Ley Fundamental (art. 31 C.N).

En la convicción que el presente análisis constitucional solo ha tenido por finalidad señalar algunos aspectos puramente normativos y ajenos a toda controversia de índole política contenidos en su escrito, aprovecho la oportunidad para saludar a la señora Vicepresidente de la Nación con distinguida consideración.

Carlos Baeza

Abogado constitucionalista