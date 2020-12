"La multa para los propietarios donde realicen fiestas clandestinas va entre 20 y 70 salarios de un obrero municipal"

Así lo manifestó a CAFEXMEDIO el secretario de Gobierno comunal, Adrian Jouglard. Hasta el momento lo permitido son "las reuniones hasta 10 personas al aire libre, o en lugares con marcada ventilación".



HEMOS HABLADO CON MONTANARO LA SEMANA PASADA CUANDO EL MUNICIPIO LOGRÓ DESACTIVAR UNA FIESTA DE CASI 400 PERSONAS EN UN SECTOR RURAL PERO DENTRO DEL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA Y LA VERDAD QUE TENEMOS ALGUNAS DUDAS RESPECTO DE LO QUE ESTÁ PERMITIDO Y LO QUE NO ESTÁ PERMITIDO RESPECTO DE FIESTAS. ¿CÓMO ES LA SITUACIÓN?

“Por ahí para dividirlo en dos situaciones, una es prepandemia y otra pospandemia. Hoy por hoy por normativas de pandemia no están permitidas las fiestas sin ninguna cantidad sí está permitido espectáculos artísticos con hasta 100 personas al aire libre pero no el concepto de fiesta permitido bajo ningún número, digamos, ninguna cantidad. Después, prepandemia, aquellas fiestas que son de más de 50 personas que se realizan en un lugar de acceso público son consideradas fiestas privadas y tienen que cumplir con una normativa que todas son tendientes a brindar seguridad al espectáculo, a la fiesta en sí, que tiene que ver con informe de Defensa Civil, informe de bomberos, factores de ocupación, matafuegos, informe de electricidad, todas condiciones que hacen a la seguridad del espectáculo en condiciones normales, lo que le tenemos que agregar a partir de ahora todo lo que tiene que ver con lo sanitario, todas aquellas medidas que tiendan a garantizar el distanciamiento de las personas porque es lo que todavía sigue vigente.”

¿YO PUEDO JUNTARME 15 PERSONAS EN UN LUGAR DETERMINADO, ABIERTO, Y DEMÁS, EN MI CASA?

“Las reuniones hasta 10 personas al aire libre, o en lugares con marcada ventilación.”

LAS EMPRESAS DE EVENTOS QUE HACEN COMIDA DE FIN DE AÑO, POR EJEMPLO, VIENE UNA EMPRESA Y TE DICE ¿ME PODÉS ORGANIZAR? SOMOS 50, AL AIRE LIBRE, QUEREMOS HACER UNA COMIDA A FIN DE AÑO. ¿ESO ESTÁ PERMITIDO?

“No está permitida la actividad, estamos habilitando acto por acto, o sea, fiesta por fiesta, no son muchas lamentablemente para la gente que se dedica. Nosotros le estamos habilitando de manera individual una por una, porque eso nos permite a nosotros saber en el lugar que se hace, hacer la auditoría sobre el lugar que se hace y tener inclusive la información de lo que se está haciendo. Esto tiene que ver con que los salones de fiestas, estas fiestas particulares, la gente no organiza una fiesta de un día para el otro sino que generalmente a veces la están organizando inclusive hasta el mes próximo y de alguna manera para que ellos pudieran empezar a desarrollar la actividad hicimos una autorización precaria de la actividad y ellos nos informan los días viernes qué fiestas van a tener el fin de semana y hacemos una autorización para esa fiesta.”

LA SENSACIÓN QUE A UNO LE QUEDA ES QUE NO SE PUEDEN HACER FIESTAS PERO SI VOS PEDÍS LA AUTORIZACIÓN PODÉS HACER UNA FIESTA.

“No, esas son sobre salones de fiestas y son en modo gastronomía, no son fiestas bailables. Las fiestas bailables, las fiestas de boliche, por ahí en ese sentido yo decía lo que tiene que ver con las habilitaciones es otra cosa, es una fiesta donde es muy difícil mantener el distanciamiento, tiene otras condiciones. Estas son actividades que están relacionadas con fiestas privadas en salones habilitados, en condiciones habilitadas normalmente, que tienen toda la normativa y que hacen fiestas relacionadas con gastronomía inclusive no está permitido el baile en el lugar, en el caso que fuera, vamos a suponer, un casamiento, solo está permitido el baile del vals con los familiares convivientes, con los padres y los familiares cercanos. Capaz que dentro del rubro fiesta uno hace un concepto muy amplio y está bastante segmentado y tiene que ver con que son actividades económicas que vinieron paradas todo el año, que no inician la actividad de un día para el otro y que desde el municipio estamos tratando de darle una mano para que puedan de alguna manera volver a ponerse en actividad.”

EN CUANTO A REUNIONES PRIVADAS HASTA 10 PERSONAS ESTÁ PERMITIDO.

“Hasta 10 personas, sí, exactamente.”

AHÍ EL MUNICIPIO NO INTERVIENE.

“No porque cuando yo te decía antes en general donde pueda intervenir un poco el municipio es lo que se denomina de acceso público, donde el inspector del municipio tendría acceso al lugar donde se está desarrollando la situación. En los domicilios privados no podemos ingresar ni siquiera a veces la policía misma si no tiene una orden del juez. Nosotros verificamos en los lugares en donde tienen acceso público, un salón de fiestas, un boliche, un espacio abierto en donde está entrando toda la gente, de esa manera ingresa el inspector municipal.”

EN ESE SENTIDO ASÍ COMO ME DECÍS ESTO TENGO QUE HACERTE UN COMENTARIO RESPECTO DE QUE HACE UNOS DÍAS NOSOTROS HABLAMOS CON LAURA BIONDINI Y ME DIJO QUE HABÍAN MODIFICADO UNA ORDENANZA PARA QUE SEA MUCHO MÁS FACTIBLE, MÁS FÁCIL, PARA EL MUNICIPIO, PARA LOS INSPECTORES MUNICIPALES PODER CLAUSURAR UNA FIESTA Y NO TENER TANTAS CONDICIONES BUROCRÁTICAS DE POR MEDIO PARA PODER HACERLO.

“Siempre hablamos de lugares que son de acceso público. Vamos a un ejemplo, alguien está haciendo en un barrio dentro de una casa privada una fiesta, nosotros vamos hasta la puerta y no tiene acceso el personal municipal para corroborar que adentro haya más de 50 personas. Lo que se modificó en la ordenanza es que antes la ordenanza decía que tenía que haber más de 50 personas y cobrarse entrada, entonces qué pasaba, había algunos que eran eventos que no se cobraba entrada o tenían entradas de preventa y entonces no se podía corroborar el hecho de que la gente hubiera pagado por asistir a la fiesta, entonces, en la ordenanza se modificó una pequeña modificación que dice y/o se haya cobrado entrada, antes era y se haya cobrado entrada, y se agregó el o se haya cobrado entrada.

Eso porque lo que nos pasaba en muchas fiestas sobre todo en las de fin de año que por ahí se hacían en algún lugar que la gente ocultaba el cobro de la tarjeta porque las vendían en forma anticipada o las vendían por celular, hoy hay muchos canales alternativos para el pago y no podíamos verificarlo desde el punto de vista municipal.

Eso es lo que se modificó pero siempre hablamos de lugares en donde el inspector tenga acceso a la fiesta porque, vuelvo a decirte, si es en una propiedad privada a nosotros lo que se nos complica es poder verificar adentro la cantidad de gente existente, eso ya es una responsabilidad individual del propietario de la vivienda que también ahí quien asume todo el riesgo es el propietario de la vivienda, está haciendo dentro de su domicilio una situación en la cual puede terminar pasando que alguna de las personas asistentes tenga algún riesgo, pero, bueno, ese riesgo individual es del propietario.”

HOY EN BAHÍA BLANCA LO ÚNICO QUE TENEMOS AUTORIZADO SON REUNIONES HASTA 10 PERSONAS. EL ÚNICO LUGAR QUE LE PUEDEN LLEGAR A DAR USTEDES UNA AUTORIZACIÓN ES A AQUELLOS LUGARES QUE ESTÁN HABILITADOS PARA TAL FIN Y SE TOMA CASO POR CASO. ¿Y COMO LÍMITE SE PONE CUÁNTAS PERSONAS?

“El 50% de lo que se denomina el aforo de la capacidad que tiene el lugar para trabajar, tienen que trabajar al 50%.”

PUEDE SER ADENTRO, NO NECESARIAMENTE AFUERA.

“Si es adentro tiene que tener ventilación permanente, o sea, tener ventanas abiertas, o dejar alguna puerta abierta.”

PERO NO FIESTA DE CUMPLEAÑOS.

“Por ahí la fiesta puede ser por cualquier motivo lo que no está habilitado es que tenga baile la fiesta, que la gente se junte a bailar, porque se supone que dentro del baile no hay distanciamiento, es más que todo para que trabajen en forma como si fuera una situación de gastronomía, o sea, la gente se sienta a la mesa, comen, festejan el evento, lo pasan juntos, pero no tiene todo lo que por ahí, no sé, normalmente en una fiesta uno tiene que es un baile hasta altas horas de la madrugada con cotillón, ese tipo de cosas, por ahora lamentablemente no se pueden hacer.”

¿LAS ACTUACIONES QUE USTEDES LABRAN Y REALIZAN LAS ELEVAN A LA JUSTICIA FEDERAL O A LA JUSTICIA DE FALTAS?

“No, nosotros a la justicia de faltas. Los agentes municipales no son agentes denunciantes de delitos, de cualquier estilo, o sea, un agente municipal no podría salvo bajo su persona denunciar un delito pero como individuo no como agente municipal. Quien toma la denuncia para iniciar la causa sobre la violación del artículo 205 es el agente policial.”

NOSOTROS HICIMOS UNA CONSULTA A LAS AUTORIDADES DEL TRIBUNAL DE FALTAS DE BAHÍA BLANCA PARA PODER HABLAR CON LOS JUECES Y NOS DIJERON, NO, ESO LO TIENEN QUE HABLAR CON LA JUSTICIA FEDERAL. LA SENSACIÓN QUE DA ES QUE ELLOS COMO QUE NO TOMAN INTERVENCIÓN.

“Claro. Si querés vuelvo a otro ejemplo. La fiesta esta que fue en Independencia al 4100, por un lado policía infracciona por el artículo 205, por la violación a lo que tiene que ver con las normas de la pandemia, nosotros como municipales labramos un acta por ser una fiesta no habilitada dentro de la ordenanza que habilita la fiesta. El acta que labraron los inspectores municipales va al Tribunal de Falta, el acta que labró la policía va al juzgado federal.”

¿Y EL TRIBUNAL DE FALTA QUÉ PUEDE HACER?

“Puede fijar una multa. La multa va entre 20 salarios de obrero del municipio a 50, entre 20 y 50 la primera vez, y entre 40 y 70 si es reincidencia.”

AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE.

“Al propietario del inmueble", finalizó Adrian Jouglard.