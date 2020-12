"Hace cuatro años presenté una denuncia por falta de agua en la ciudad y aún no hay definición"

Esas fueron las palabras de Nicolás Vitalini, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, quien recordó que, en aquel momento, la denuncia era contra dos funcionarios responsables de ABSA en la ciudad. "La Dra. Calcinelli, sobreseyó a esos imputados. Actualmente, el fiscal apeló y se espera la resolución de la cámara”, expresó a CAFEXMEDIO. "La falta de agua es un problema trasversal a todos los ciudadanos y a todos los partidos políticos”, agregó.

"Los primeros días fue de enero 2016 de aquel hecho que nos dejó sin agua a toda la ciudad por tres o cuatro días, en virtud de un problema que hubo en el acueducto, con el único acueducto que existe entre el dique y la ciudad. Presenté una denuncia penal, a título personal, pidiendo que se investigue la posible comisión de diversos delitos, desde incumplimiento de los deberes de funcionario público, posibles estafas y hasta abandono de persona", indicó Vitaini.

El eidl local explicó que, "a partir de ello, comenzó una investigación que al día de la fecha la Fiscalía del Dr. Mauricio del Cero pidió la elevación a juicio porque entendía que estaban acreditados los extremos que yo había mencionado en el escrito de la denuncia e imputando a dos funcionarios quienes eran los responsables de ABSA local por aquel entonces".

"Obviamente ejerciendo el derecho de defensa el abogado defensor de los imputados se opuso y la jueza de garantías interviniente, la Dra. Calcinelli, sobreseyó a esos imputados. Actualmente el fiscal apeló, o está en proceso de apelación, y se espera la resolución de la cámara", subrayó.

VOS TE PRESENTÁS A LA JUSTICIA TENIENDO EN CUENTA QUE LA JUSTICIA VA A AGILIZAR LA SITUACIÓN Y VA A INTENTAR SOLUCIONARLE EL PROBLEMA A LOS BAHIENSES EN EL CORTO PLAZO. HACE MÁS DE 4 AÑOS QUE SE PRESENTÓ ESTO Y TODAVÍA ESTAMOS DANDO VUELTA CON EL TEMA DE LA JUSTICIA.

“Hace cuatro años se radicó la denuncia y a la fecha no hay una resolución al respecto. Independientemente de la búsqueda de responsables o no, el problema que tenemos se soluciona en otro ámbito, me parece, y sin hacer politiquería barata. Me parece que la falta de agua es un problema trasversal a todos los ciudadanos y a todos los partidos políticos”.

YO ESCUCHO EL DISCURSO DE LOS QUE HOY SON OFICIALISTAS DE PROVINCIA Y EL DISCURSO DE LOS QUE ERAN OFICIALISTAS DE PROVINCIA HACE UNOS MESES O UN AÑO ATRÁS Y ERA LO MISMO, DICEN TODO LOS MISMO, VENIMOS HABLANDO DE LO MISMO, AHORA, LA SOLUCIÓN NUNCA LLEGA.

“Por eso, yo no voy a entrar en que si Kicillof esto, Vidal lo otro. La verdad que en Bahía Blanca tenemos un problema ya histórico, problema de provisión de agua multicausal porque cuando no es la cota del dique es el sistema de distribución o es la planta potabilizadora o es el sistema de bombeo o sea que es multicausal".

Vitalini recoró que "en la gestión Vidal se había comenzado con un proceso de inversión importante que tiene que ser sostenido en el tiempo porque sino volvemos a la nada misma".

"Que vos hagas un recambio importante de cañerías, si no hacés todo el recambio del tramo que se compuso y, más adelante se va a generar la pérdida por la presión. Hay cuestiones técnicas que a uno lo exceden. Una política de estado tiene que ser el agua en Bahía Blanca porque es un problema que, de vuelta, nos atraviesa a todos, cada vez se da con mayor anticipación porque lo que ahora se está dando a partir de octubre años anteriores comenzaba a mediados fines de diciembre y se aplacaba en la primera quincena de enero".

El concejal por el oficialismo opinó que "hoy la gestión de la solución de este problema lo tiene el Frente de Todos y tendrá que abordar las posibles soluciones".

"Hay un problema y ¿cómo vamos a hacer para solucionarlo?", reiteró.

¿LA PRESENTACIÓN QUE SE HACE AHORA LA HACE EL BLOQUE O LA HACE EL CONCEJO DELIBERANTE LA QUE SE MENCIONÓ EN EL DÍA DE AYER?

“Hubo una reunión que se llevó a cabo entre el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia con distintos representantes vecinales y de instituciones y en el Concejo Deliberante se celebró ayer también una reunión, acotada en el marco de gente en virtud de la situación que atravesamos, en la cual una de las cuestiones que surgió es que la OMIC pueda intervenir en determinados asuntos y la posibilidad de judicialización".

Vitalini sostuvo que "en un sistema quien hace cosas que no corresponden tiene que ser sancionado pero no va a resolver la cuestión de fondo".

"La cuestión de fondo va a pasar por qué políticas se van a implementar para que progresivamente al menos empiece a tomarse como agenda y buscar la solución porque por más que se apliquen paliativos actualmente como se establecía la posibilidad de que algunos camiones llenen los tanques, camiones cisternas llenen los tanques de la casa o entregar bidones. Esto es para pasar la contingencia, ahora hay que fijar un plazo serio, a largo plazo, para llegar a la solución de fondo, gobierne quien gobierne", afirmó.

Vitalini expresó que "la problemática es como que es siempre la misma, lo que no se encuentra es la solución".

“Tiene que ser la prioridad y me parece que tiene que estar en agenda y no acordarnos los noviembre o los diciembre cuando el problema ya está sobre la mesa. Me parece que hay que dejar de ser reactivos en esto y planificar la solución, en definitiva", subrayó.

YO ESTO LO HABLÉ CON EL PROPIO INTENDENTE MUNICIPAL EN EL MES DE JULIO, LE DIJE, HAY DOS TEMAS QUE SE VIENEN PARA BAHÍA BLANCA, LO DIJE AL AIRE NO SOLO EN PRIVADO, ¿POR QUÉ?, PORQUE INDUDABLEMENTE BAHÍA BLANCA VA A TENER MUCHA MÁS GENTE EN ENERO QUE OTROS AÑOS POR EL TEMA DE LA PANDEMIA Y TODOS LOS AÑOS TENEMOS PROBLEMA CON EL AGUA Y TENEMOS PROBLEMA CON LA LUZ, IMAGINÉMONOS LO QUE VA A SER ESTE AÑO CON MÁS GENTE EN BAHÍA BLANCA, EMPECEMOS A TRABAJAR EN JULIO.

“Es un tema de agenda que a todos nos preocupa durante todo el año pero también es justo decir que hoy la responsabilidad en la gestión y en la solución del problema la tiene el gobierno de la provincia, sin entrar en la chicana inconducente porque como así la tuvo Vidal y, también hay que decirlo, hubo cuestiones que yo entiendo que fueron desacertadas como por ejemplo el cambio de sistema de medición para una ciudad como Bahía, la verdad que se aplique una métrica de acuerdo a los metros cuadrados de la propiedad atenta contra el uso racional".

Además, mencionó que "hoy tiene tres años por delante el gobernador para poder traernos a los vecinos una solución sobre un tema que a la fecha no ha sido resuelto y, obviamente, si eso sucede se lo va a reconocer porque es un problema que padecemos todos y es insostenible que en el 2021 una ciudad como Bahía Blanca tenga problema de abrir una canilla y no salga una gota".

ES DECIR QUE LA CAUSA QUE INICIASTE VOS TODAVÍA NO ESTÁ CERRADA.

“No, ya te digo, está en un proceso de apelación ante la cámara o que estaba en vías de hacerlo el fiscal interviniente para que se expida respecto al sobreseimiento que dio la jueza de garantías a los imputados”, finalizó.