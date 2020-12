"En el nuevo presupuesto, la tasa de salud representará el 40 % del impuesto de alumbrado, limpieza y conservación"

Esas fueron las palabras de Ceferino Martínez, Subsecretario de Rentas de la Municipalidad de Bahía Blanca, quien informó que "con esa tasa se trata de sostener lo que es todo el sistema de salud de Bahía, incluido el Hospital Municipal y las salitas médicas". “Estuvimos muy golpeados de abril a junio. Después se fue recuperando y para el año que viene estamos proyectando para la tasa de Seguridad e Higiene alrededor de un 30% más que este año", expresó a CAFEXMEDIO.

“En lo que es la tasa por excelencia que es el Alumbrado Limpieza y Conservación estamos viendo en función de los gastos que tendría que incurrir el municipio para cubrir los costos de lo que es recolección de residuos, relleno sanitario, empleado público, un aumento del alrededor de un 35% en lo que es el valor básico anual para todas las partidas. No se toca ni el mínimo no imponible ni las valuaciones fiscales porque ARBA no ha modificado aún las valuaciones fiscales", indicó Martínez.

El funcionario local explicó que "las valuaciones fiscales no se tocaron por parte de la provincia y nosotros modificamos los mínimos por clases".

"Antes había un mínimo absoluto que era de $223 para todas las propiedades y cualquiera sea la ubicación de la ciudad y cualquiera sea el servicio. Para este año lo que hicimos es ese mínimo de $223 actualizarlo por el 35% que lo lleva a $300 pero ese mínimo va a quedar solo para las propiedades que están en la case 8 que son aquellas que están en la periferia de la ciudad y que reciben los mínimos servicios, recolección de residuos probablemente una o dos veces por semana, que no tienen tantos aparatos de alumbrado público como los tienen las propiedades más céntricas y, a partir de ahí, lo que hicimos fue incrementar el valor mínimo pero para las distintas clases, o sea, las propiedades céntricas y el macrocentro van a tener un mínimo, tenemos 8 clases y se van a incrementar por clases".

¿ESAS CLASES QUE VOS MANIFESTÁS SON LAS MISMAS QUE SE VENÍAN TENIENDO EN CUENTA O SON DIFERENTES?

“No, son las mismas, son 8 clases, lo único que incorporamos clase 4 y clase 5, figuraban como que no eran propiedades que tenían calles pavimentadas y este año ya se incorporaron y se actualizaron con calles pavimentadas."

¿LOS TERRENOS VAN A SEGUIR PAGANDO MÁS?

“Sí. Los terrenos van a tener los mismos recargos que tenían en las ordenanzas anteriores actualizados por un 35% más, se actualizaban dependiendo la superficie por cada metro cuadrado, sería un excedente de 7, 60, ahora van a $10. Para los terrenos de más de 2000 metros baldío va a tener un recargo de 10,30, era 7,60 el año pasado, y para aquellos de más de 10000 metros un recargo de $15,58”.

CUANTO MÁS GRANDE LA SUPERFICIE MÁS GRANDE ES EL INCREMENTO.

“Exactamente. Se trata de desalentar la especulación de los grandes terrenos tal cual lo hizo ARBA en su momento”.

ENTIENDO QUE NO HUBO MODIFICACIONES EN CUANTO A LA VALUACIÓN POR PARTE DE PROVINCIA. LO QUE YO PREGUNTABA ERA SI LA VALUACIÓN EXISTENTE QUE HOY TIENE EL MUNICIPIO LA TIENE EN CUENTA PARA EL TEMA DE INCREMENTOS. VOS ME DECÍS QUE NO, QUE SE TRABAJA CON LA MISMA VALUACIÓN QUE EL AÑO PASADO PERO NO SE TOMA EN CUENTA EL PORCENTUAL DE INCREMENTO EN FUNCIÓN DE LA VALUACIÓN DE CADA UNA.

“Lo que es valuación fiscal se tiene en cuenta lo que se llama el componente variable que es la fórmula del cálculo del ALC. Dependiendo del valor fiscal que tiene la propiedad se le resta el mínimo disponible y se aplica la alícuota según sea edificado, baldío o cocheras, como ARBA no tocó nosotros tampoco lo tocamos ni modificamos el mínimo no imponible. Una propiedad que vale, valuación fiscal menor a $567.000, no pagaría lo que es el componente variable en la fórmula del ALC y hay más de 60000 propiedades que tienen valuación fiscal menor a eso”.

¿SI LA VALUACIÓN FISCAL ES MENOR A $567.000 EL INCREMENTO QUE TIENE DE CUÁNTO ES?

“Es el 35% respecto al año anterior pero obviamente si está en una clase que aumentó más del 35% porque ese mínimo de $223 que teníamos se respetó solo para la clase 8 que son las viviendas más de la periferia”.

¿QUÉ PORCENTAJE PENSARON O PROYECTARON DE AUMENTO DE SUELDO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL?

“Está vigente el acuerdo paritario que tenemos hasta ahora y para el año que viene todavía no se ha reunido el sindicato”.

¿HAY MUCHA DIFERENCIA EN EL PROYECTO GLOBAL EN CUANTO A GASTOS POR SECRETARÍA? ¿HAY ALGUNA SECRETARÍA QUE AUMENTÓ CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO RESPECTO DE LO QUE TENÍA ESTE AÑO?

“Esos cambios abruptos de lo que participan es porque algunos sectores pasaron de una secretaría a otra, por ejemplo, digamos, la Secretaría de Infraestructura varió mucho porque ahora se hace cargo de todo lo que es el contrato con Bahía Ambiental Sapem, o sea, la recolección de residuos ahora pasó a Infraestructura, por eso varía mucho. También hay un incremento importante en Secretaría de Salud”.

¿QUÉ RECAUDACIÓN TUVIERON ESTE AÑO PORCENTUALMENTE HABLANDO, EN PROMEDIO? ¿QUÉ PROYECTÁS PARA EL AÑO QUE VIENE?

“Estuvimos muy golpeados en el segundo cuatrimestre de abril a junio, después se fue recuperando y para el año que viene estamos proyectando en lo que es la tasa por excelencia que nos da la mayor recaudación que es Seguridad e Higiene alrededor de un 30% más que este año. Hay que tener en cuenta que seguimos con el descuento del 50% para los pequeños contribuyentes".

Martínez explicó que "el año pasado se había fijado para la ordenanza de este año que aquellos que habían facturado menos de $3.000.000 este año van a pagar un 50% menos".

"Ese monto lo actualizamos para el año que viene y aquellos que durante el 2020 hayan facturado menos de $4.050.000 el año que viene van a tener un descuento en la Tasa de Seguridad e Higiene de un 50%”, agregó.

QUE VA EN RELACIÓN AL AUMENTO DE TASAS.

“Y todas las tasas que están también relacionadas con lo que es módulos también van al 35%. Hay una modificación en lo que respecta a Tasa de Salud que se incrementan en un 5% las distintas alícuotas. Antes teníamos para aquellas propiedades que tenían una valuación fiscal menor a $1.200.000 tributaban el 30% de Tasa de Salud. Este año se lleva para el año que viene al 35% en la segunda escala, que era el 35 se lleva al 40 y la que era del 40 se lleva al 45 por los gastos de salud que afrontó el Municipio".

EL NÚMERO FINAL DE INCREMENTO DE LO QUE YO PAGABA, YO PAGABA $1000, POR DECIRTE ALGO, POR MES DE IMPUESTOS, DE LA TASA GENERAL. ¿CUÁNTO VOY A PAGAR ESTE AÑO?

“Tendrías que pagar entre $1400 y $1500, o sea, no va a ser un 35%, va a ser un poco más por la incidencia de Salud y, bueno, si tu propiedad estaba en alguna zona donde el mínimo mínimo se aumentó por ahí tenés un incremento un poco mayor. Tenés el 35% del componente fijo más un 5% más por la Tasa de Salud”.

LA TASA DE SALUD CUANDO SE CREÓ LA ORDENANZA, SI NO ME EQUIVOCO, TENÍA UN TOPE QUE NO PODÍA SUPERAR EL 25% DEL VALOR TOTAL DE LO QUE SE PAGABA POR EL IMPUESTO.

“En las distintas ordenanzas se fueron modificando. El año pasado era 30, 35 y 40, y este año llega al 45, más que nada porque con esa tasa se trata de sostener lo que es todo el sistema de salud de Bahía, el Hospital Municipal y las salitas médicas. Trata de solventar los gastos en el Hospital Municipal que son muchísimo mayor que lo que recauda la Tasa de Salud”.

SIEMPRE FUE UN AUMENTO ENCUBIERTO. VOS ME DECÍS LA TASA MUNICIPAL AUMENTA EL 35% PERO ADEMÁS LE AUMENTAMOS A ESE 35% UN 5% ADICIONAL A LA TASA DE SALUD. ¿ES DECIR QUE LA TASA DE SALUD TIENE EL 35% DE AUMENTO MÁS EL 5% PROPORCIONAL?

“Exacto".

¿ESTE AÑO SE ESTIPULA UNA INFLACIÓN DE CUÁNTO?

“38%, 40%. Lo ideal sería también que las tasas cubran los costos y lo que sale brindar el servicio y, como te decía, la Tasa de Salud no llega a cubrir ni un 50% de lo que se gasta en el Hospital Municipal. Alrededor de 2000 o 3000 propiedades son las que superan en $4.000.000 la valuación fiscal. Están muy desactualizadas las valuaciones fiscales que brinda provincia en lo que es inmuebles y, por eso, no se castiga a gran parte de la población sino que son propiedades que realmente son importantes”, finalizó.