"Desde el comienzo de la pandemia, tuvimos 15 trabajadores de farmacias afectados"

Esas fueron las palabras de Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, quien infirmó que, por el momento, desconocen sí se contagiaron dentro de la farmacia o en otro ámbito personal. “La farmacia fue en cada barrio, en cada sector, el punto de consulta de protocolos. Estuvo en la trinchera y se tuvo que adaptar a todo este sistema virtual", indicó a CAFEMXEDIO.

“La farmacia fue en cada barrio, en cada sector, el punto de consulta de protocolos, de qué hacer, de qué no hacer, de toda esta cosa rara que nos estaba pasando. Nos inundaron de preguntas y tuvimos que salir a asesorarnos de un día para otro porque nosotros tampoco teníamos la respuesta, es más, hasta el día de hoy no hay una respuesta concreta, hay lineamientos, no tenemos experiencia en una pandemia, pero trabajamos con un protocolo que ya se movilizó, cambió diez veces desde que empezó marzo hasta la fecha", sostuvo Godoy.

La farmacéutica local explicó que "la farmacia tuvo que salir a dar respuestas, si este medicamento servía, si esto que leía en internet y esto que escuché por radio, poniendo un punto, un equilibrio y asesorando desde la época del alcohol en gel que parecía que si no tenías alcohol en gel no te curabas y, hoy en día, sabemos que con un lavado de manos es suficiente".

"La farmacia estuvo en la trinchera allí, se tuvo que adaptar a todo este sistema virtual porque hoy en día el paciente no va al médico y no es conveniente que vaya al médico si no se trabaja todo el sistema de recetas virtualmente. Son más de 100 convenios que hay que adaptarse a lo que cada convenio ahora están un poquito homogeneizados pero al principio era uno que sí, otro que no, uno más o menos y había que trasmitirle a cada persona que tiene su cobertura cuáles eran sus requisitos", remarcó.

Godoy afirmó que "la farmacia trabajó durísimo, fueron tiempos complicados porque empezaron a caer las primeras farmacias con alguno del equipo de la farmacia con el tema de Covid y había que asesorar a las farmacias en ese sentido, había que proteger tanto al empleado como al farmacéutico como a todo el personal”.

¿FUERON MUCHOS LOS AFECTADOS POR COVID DE TRABAJADORES DE FARMACIA EN BAHÍA BLANCA?

“A lo que vamos a la fecha ya superamos los 15 casos, más o menos, en diferentes farmacias”.

¿SE PUEDE DECIR QUE EL CONTAGIO FUE EN EL LUGAR DE TRABAJO O SUPONEN QUE PUDO HABER SIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO?

“Tenemos una farmacia que trabaja en zona sanitaria que ya está al tanto en el día a día en la trinchera y tenía algún problema en esta situación, se lo derivábamos a ella. El tema es que la persona está 8 horas en la farmacia pero después está el resto en su casa, no sabemos qué tipo de actividad. Las preguntas que harían desde zona sanitaria, desde Secretaría de Salud, la gente de infectología llegarán a la conclusión si el contagio fue en la farmacia".

Godoy mencionó que "generalmente en la farmacia no hay un contacto estrecho, o sea, hoy en día es impensado que se pongan a tomar mate juntos, pedíamos que si se pudiera se dividiera en grupos, que si tenía que ir alguno a tomar un té o un mate que lo hiciera de a uno porque eso hace de que uno se saque el barbijo, se relaje, converse y ya sabemos hoy en día que el mayor contagio no está tanto en el papel, en el medicamento que voy a recibir, en la bolsa del pedido de la droguería sino que está en las gotitas de saliva, o sea, en el contacto que yo tenga hablando con la otra persona".

"Si la otra persona grita me va a tirar más gotitas, si la otra persona habla va a ser menos, o sea, la importancia fundamental de no sacarse el barbijo y de mantener las medidas y cada uno con su equipo personal, barbijo, máscara, alcohol en gel, vitrina, o sea, tuvimos que adaptar la farmacia como ha pasado con otros establecimientos”, agregó.

NO EN EL CONTACTO DE SUPERFICIE, ESO ES LO QUE ME QUIERE DECIR USTED.

“Con la gente que tiene incumbencia, científicos o a médicos con los que yo he hablado, o sea, el tema es el contacto estrecho. Si nosotros evitamos el contacto estrecho, si nosotros evitamos quedarnos charlando con una persona, que la otra persona no tenga barbijo, muchas veces el barbijo está en la pera, no está en el lugar que corresponde, muchas veces no tapa la nariz, qué sabemos si esa persona va a estornudar en ese momento o puede ser un paciente asintomático, la distancia, eso es lo que hace que si yo violo ese tipo de normas ahí es donde me puedo llegar a contagiar, ni hablar si tomo un mate, ni hablar si me quedo charlando y almorzando con esa persona ambos sin barbijo”.

¿CUÁL ES EL MEJOR BARBIJO?

“Yo siempre digo el tapaboca funciona, con un tapaboca como estamos usando la mayoría de los ciudadanos es suficiente. Desde el Colegio de Farmacéuticos Central que nos mandaron barbijo, algodón, cofia, algunas cosas, eran unos barbijos que eran hoy en día diríamos impresentables, pero era lo que había. Dejemos los barbijos que realmente sirven para el personal de salud que está allí en contacto con un paciente de Covid, porque hubo momentos que en los hospitales no hubo alcohol, barbijo y usemos el tapaboca que funciona".

Godoy expresó que "estamos hablando de contacto estrecho con una determinada persona y esa persona tiene Covid, no por compartir el mostrador, no por compartir el mismo lugar de trabajo”.

“Yo llevo medicamentos a algún domicilio cuando salgo de la farmacia, siempre algún medicamento llevo como nos pasa a la mayoría de las farmacias, me ha tocado pacientes con Covid, me han dado dinero, bueno, yo tengo mis herramientas de protección", añadió.

¿QUÉ HACÉS CUANDO VAS A ENTREGAR UN MEDICAMENTO A UNA PERSONA POR AHÍ QUE TIENE COVID? ¿LE ENTREGÁS EL MEDICAMENTO, RECIBÍS EL DINERO E INMEDIATAMENTE TE PONÉS ALCOHOL EN GEL O ALCOHOL AL 70%?

“No por tocar a una persona que tiene Covid yo me voy a contagiar. Yo tengo que tener un contacto estrecho, la persona me tiene que salivar, estornudar, abrazar a esa persona, besar a esa persona, porque ustedes saben que hay un montón de personas asintomáticas que seguramente hemos estado conversando. En la farmacia hay mucho contacto, yo pongo inyectables y hasta ahora, vengo desde marzo trabajando el doble de lo que trabajé cualquier año".

Además, opinó que hoy en día "la farmacia tiene que dar esa contención, esa seguridad, esa tranquilidad porque la pandemia va a seguir el año que viene".

"Si viene la vacuna se tiene que vacunar por lo menos el 50% de la población, hoy vemos que se aprobó la vacuna en Inglaterra. Estuve en un congreso el fin de semana donde nos decían que si en Inglaterra vacunaban a un millón de personas por semana les iba a llevar casi un año vacunar a toda la población, no quiero saber lo que va a pasar acá", manifestó.

HACE UNA SEMANA LLAMABA LA GENTE MUY ENOJADA POR EL INCREMENTO DESMEDIDO QUE HABÍAN TENIDO PRINCIPALMENTE BARBIJO, ALCOHOL, GUANTES DE LÁTEX. ¿SE HA FRENADO ESE INCREMENTO O SIGUE?

“Lo que sí aumentó de manera desmedida los guantes".

¿AUMENTÓ LA VENTA DE VITAMINA D Y C?

“Aumentó pero eso no sería tan grave porque es un preventivo, es preocupante cuando aumentan corticoides porque la gente se está haciendo un daño, el corticoide es una hormona o cuando aumenta el uso de antibiótico porque lo leyeron por allí. El antibiótico no es para el virus Covid porque es un virus, el antibiótico es para bacterias no es para virus".