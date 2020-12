"El cambio de horario en el banco no rige, por el momento, para Villarino y Monte Hermoso"

Esas fueron las palabras de Fernando García, Secretario General La Bancaria Bahía Blanca, quien se refirió a la medida que rige desde hoy 1° de diciembre en la mayoría de los distrito de la Provincia de Buenos Aires. "En Villarino, lo está tratando el Concejo Deliberante este jueves y, en Monte Hermoso, el intendente había avisado a Jefatura de Gabinete pero no aparece en el decreto", indicó a CAFEXMEDIO.

“Va a haber un cambio de horario en la atención al público en casi toda la provincia de Buenos Aires. El decreto dice que se va a cambiar el horario en aquellos municipios que hayan aceptado tal cambio. De 135 municipios bonaerenses, hay que exceptuar los 24 del AMBA y, hasta ahora, 91 municipios han dado el ok para el cambio de horario inclusive Bahía Blanca y casi toda la región", sostuvo García.

El dirigente gremial explicó que "está faltando el partido de Villarino, que lo está tratando en el Concejo Deliberante este jueves y Monte Hermoso, que el intendente había avisado a jefatura de gabinete pero no aparece en el decreto".

¿NECESARIAMENTE TIENEN QUE PASAR POR EL ÁMBITO DEL CONCEJO DELIBERANTE O PUEDE SER POR DECRETO DEL INTENDENTE MUNICIPAL?

“Puede ser por decreto del intendente municipal o por Concejo Deliberante. Nosotros aquí en Bahía Blanca hemos visitado al Intendente, dio el visto bueno y también visitamos a los tres bloques que conforman el Concejo Deliberante y también nos dieron el conforme todos. Se trató en sesión y fue aprobado en el ámbito de Bahía Blanca y en algunos lados salió o por Concejo Deliberante o por decreto del intendente”.

¿VAN A FUNCIONAR PRESENCIALMENTE DE 8 A UNA DE LA TARDE?

“De 8 a 13 hs es el horario de atención, es decir, que no se le saca ni un solo minuto de atención a los clientes. El horario de entrada de los empleados es 7.45 y el horario de salida 15.15 y rige del 1 de diciembre al 4 de abril”.

García recordó que “hasta el año 96 se cambiaba el horario, un decreto del gobernador Duhalde a pedido de la Cámara de Comercio, para que el horario sea de 10 a 15 hs durante todo el año, es más, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eran y son los únicos distritos que estaban con este horario pero el resto del país, exceptuando Formosa y Chaco, que son provincias muy calurosas, atiende de 8 a 13".

"Así que siempre se cambió, a mí en particular me tocó un par de años hasta que hubo esta modificación y la modificación lo que pretende es que clientes, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, aquellos que vayan a cobrar alguna asignación, no sean sometidos a estas dos horas de calor que van de las 13 a las 15hs, que son tremendas", subrayó.

CREO QUE HOY ES DIFERENTE AL 96 EN CUANTO A LAS POSIBILIDADES QUE LA TECNOLOGÍA HA VERTIDO PARA LOS QUE OPERAN EL SISTEMA BANCARIO.

“Han transcurrido 24 años y los bancos han avanzado tecnológicamente muchísimo, es más, recordando un dato que hablábamos el otro día, en el año 1990 había 95 cajeros automáticos y, en este 2020, hay 25000 unidades. Hoy uno puede depositar los sueldos de sus empleados desde su oficina sentado en una silla, en su sillón, pagar impuestos, servicios, hacer presentaciones AFIP, pagarlas también, o sea, ha cambiado mucho y, obviamente, que ya no se maneja tanto el dinero físico sino que se maneja más con tarjetas de débito y crédito y la pandemia aceleró todos estos procesos”.

“Yo creo que finalmente van a terminar adhiriendo todos los municipios”, finalizó.