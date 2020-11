"Hasta el 15 de diciembre el Gobierno autorizó el ingreso irrestricto a los distritos turísticos bonaerenses"

Esas fueron las palabras de Bernardo Amor, Director de Turismo de Coronel Rosales, quien agregó que, a partir de mañana martes 1° de diciembre, "sólo la gente va a tramitar en el día, se le da el permiso y ya con eso es el único requisito que la provincia está exigiendo para circular". "Los protocolos que se van a cumplir dentro de los destinos obviamente que quedan bajo la jurisdicción de cada municipio", remarcó a CAFEXMEDIO.

“El viernes el gobierno de la provincia nos ha comunicado a todos los municipios que para el primero de diciembre, mañana, todo el que tramite el permiso a través de la página argentina.gob.ar/verano va a poder tramitar el permiso en el momento y quedará automáticamente validado para circular con fines turísticos en toda la provincia de Buenos Aires, es decir, que Pehuen-Có no va a tener un requisito específico o particular ya que todos vamos a poder sacar ese permiso y circular con fines turísticos", sostuvo Amor.

El funcionario rosaleño explicó que "todo lo que veníamos informando que era lo que nos proponía la aplicación y la plataforma poder hacer que era regular la cantidad de llegadas de excursionistas y regular la cantidad de las reservas, ya no puede hacerse".

"Solo la gente va a tramitar en el día, se le da y ya con eso es el único requisito que la provincia está exigiendo para circular a partir de mañana”, añadió.

ESA PRIMERA IMPRESIÓN QUE USTEDES TENÍAN RESPECTO DE LA POSIBILIDAD DE QUE LA GENTE NO PUEDA IR POR UN SOLO DÍA A PEHUEN-CÓ QUEDÓ DESECHADO. SI VOS TENÉS ESE PERMISO PODÉS IR POR UN DÍA A PEHUEN-CÓ.

“Exacto”.

LA TITULAR DEL ÁREA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES HABÍA MANIFESTADO, CREO QUE EL JUEVES, QUE CADA MUNICIPIO IBA A TENER SU PROPIO PROTOCOLO, IBA A PODER ARMAR SU PROPIO PROTOCOLO RESPECTO DE LOS INGRESOS AL LUGAR, EL DISTANCIAMIENTO, GENTE EN LA PLAYA. ¿ESTO TAMBIÉN QUEDA DESCARTADO O ESO NO, O ESO USTEDES VAN A TENER EL MANEJO?

“Los protocolos que se van a cumplir dentro de los destinos obviamente que quedan bajo la jurisdicción de cada municipio. Esto que marcás de cómo vamos a manejar las directivas de la playa, cómo será el protocolo de alojamiento específico para las reservas, cómo va a ser en el caso de la gastronomía, de las actividades culturales, eso sí lo manejamos desde los municipios".

Amor agregó que "también íbamos a manejar hasta el día viernes que nos informaron esto era la posibilidad de participar en el proceso de validación del certificado de circulación para definir si podías venir o no".

"Recién el viernes 27 el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, determinó esta nueva modalidad que en principio, sería del 1 al 15, sujeto a cualquier modificación. Entre el 1 y el 15 de diciembre la gente podría estar viajando sacando solamente este permiso”, subrayó.

¿Y DESPUÉS DEL 15 QUÉ?

“No sabemos. En teoría volveríamos a todo esto que te conté recién de cómo iba a ser hasta ahora, hasta el jueves pasado pero queda sujeto a algún cambio nos informaron durante estos días si se extiende esta nueva modalidad o volvemos a la modalidad anterior, eso todavía yo no te lo podría afirmar desde el municipio”.

ESTA MODIFICACIÓN ES SOLAMENTE PARA LOS PRIMEROS 15 DÍAS DE DICIEMBRE.

“Exacto.”

¿SI VOS CONSIDERÁS COMO MUNICIPIO DE QUE PONÉS EN RIESGO LA SITUACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN PORQUE HAY MUCHA GENTE TE PODÉS GUARDAR EL DERECHO DE DECIR, BUENO, HASTA ACÁ ENTRA Y YA NO ENTRA MÁS NADIE? ¿TIENE ESA POSIBILIDAD EL MUNICIPIO DE HACERLO?

“Esa era nuestra idea. Hacerlo hasta el jueves, con las condiciones que teníamos, a través de la aplicación íbamos a poder regular los permisos, la cantidad de gente, y esperábamos disminuir al excursionista, al que va a pasar el día, aproximadamente en un 40% menos. Nosotros estamos recibiendo en un verano normal un fin de semana, por ejemplo, un domingo de enero, con 35°, entre 25000 y 30000 personas en el día y tenemos una capacidad sanitaria para 1000 personas".

Amor dijo que "planteábamos ante una situación inédita como esta situación que vamos a vivir un verano en contexto de pandemia disminuir un poco la cantidad de llegadas a pasar el día para evitar las aglomeraciones".

"Lamentablemente, ahora, con esta nueva decisión, nosotros no vamos a tener la posibilidad de regularlo porque sería muy tedioso y casi impracticable estar en la puerta de un destino diciendo vos sí, vos no, sería imposible hacerlo, entonces, ahora, apelamos a que durante estos primeros 15 días la gente se cuide mucho, trate de salir lo menos posible y cuando venga que cumpla con los protocolos que ya están determinados hace tiempo”, enfatizó.

¿ESTÁN TENIENDO REUNIONES CON LA GENTE DE PEHUEN-CÓ RESPECTO DEL TEMA GASTRONÓMICO, HOTELERO, PARA VER CÓMO DESARROLLAR LA TEMPORADA DE VERANO? ¿QUÉ TE DICEN ELLOS? ¿CÓMO SE PUEDEN ACTIVAR Y LLEVAR ADELANTE LOS PROTOCOLOS QUE USTEDES PRETENDEN?

“Sin duda que esos protocolos no se hicieron solos, no los hicimos nosotros desde el municipio sino que los hicimos en colaboración con el mismo sector privado que es el que va a trabajar y aplicarlos día a día. En ese sentido teníamos todo listo, el de gastronomía no se va a modificar ante esta nueva novedad, tampoco se va a modificar el de playa, excepto algunos temas muy puntuales de seguridad pero, en definitiva, queda igual, sí modificaríamos o tendríamos que tener en cuenta que el protocolo de alojamiento que va atado del permiso".

El funcionario expresó que "el prestador de alojamiento estaba esperando que a partir del primero de diciembre como la página no estaba en funcionamiento iba a perder los primeros cinco días porque hasta que se empiecen a validar los primeros permisos tenía que esperar cinco días pero como ahora se van a validar automáticamente a partir de mañana".

"En teoría se ha cambiado solo eso en el alojamiento que quiere decir que ya a partir de mañana pueden empezar a tomar reservas de cinco noches y la gente puede entrar a alquilar, eso sí va a cambiar, pero, en definitiva, el resto de los puntos queda todo igual”, reiteró.

¿SE QUITA EL CONTROL EN EL INGRESO?

“Al día de hoy está evaluando la Dirección de Seguridad cómo encarar esta nueva normativa, esta nueva resolución. Entendemos que los controles van a seguir, van a ser aleatorios ahora en estos días de semana y probablemente con algún refuerzo los fines de semana, pero algún control sí va a haber y de hecho el 7 de diciembre ya está llegando el Operativo Sol con el Operativo de Vial en las rutas, por lo tanto, bueno, ahí ya los controles van a ser más estrictos aún que es simplemente pedirles este nuevo permiso de circulación para turismo", finalizó.