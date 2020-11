No le informaron que su papá tenía Covid y se enteró de su fallecimiento por la radio

Alicia Flea, es vecina de Punta Alta, que se informó del deceso de su padre mediante el parte epidemiológico transmitido en Radio Rosales. Su papá, quién residía en el Geriátrico “Nonos”, dio positivo en Covid 19 y fue internado en el Hospital Naval de Puerto Belgrano.

“En Radio Rosales dijeron ‘El Covid se cobró la vida de otro abuelo de Geriátrico Nonos, de 85 años de edad’ y ahí dije: es mi papá. Agarré el auto y me fui al Hospital Naval” expresó Alicia.

La vecina, quien no había recibido ningún tipo de notificación por parte de las autoridades del Hospital, imaginó que podía tratarse de su papá debido a la información del medio. Además, expreso que, desde el inicio de la enfermedad, el Geriátrico no brindó la información correspondiente a los médicos.

“Llegue y me abrió un enfermero, le pregunté qué abuelo había fallecido del Geriátrico, como no me habían llamado tenía la esperanza que no sea él. Me quedó mirando y me dijo que sí, que era mi papá” manifestó.

Si bien Alicia destacó la labor de las doctoras que la atendieron, explicó que no sabe porque nadie se comunicó para notificarle sobre el fallecimiento. “No saben cómo se puso esa médica. La Doctora García me había permitido hacer una video llamada con mi papá. Es el último recuerdo qué tengo. Paz y García, excelentes profesionales. No entiendo por qué nadie me avisó” compartió.

Además, no pudo acercarse al cuerpo de su padre, recibir alguna pertenencia, ni realizar ninguna ceremonia de despedida. “Me dijeron que no podía hacer nada, que el cuerpo ya estaba en la morgue. No me entregaron ninguna pertenencia porque todos los objetos se queman. Fui al sepelio y no hay velatorio, solamente lo que podemos hacer es acompañar el coche”

Asimismo, comentó que nadie del personal del Geriátrico había comunicado ante el traslado al nosocomio, que su padre era positivo de Coronavirus. “Mi papá había dado positivo, cuando fue el servicio de emergencia al geriátrico para trasladarlo hasta el hospital, el enfermero de guardia sólo le dijo que estaba un poco agitado y le faltaba el aire. Cuando me llamó la doctora desde hospital para pasarme el parte y le comenté que era positivo, no lo podía creer, no sabían que mi papá tenia Coronavirus. Yo le dije que tenía Covid” concluyó. (El Rosalenio)