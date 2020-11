"La perspectiva de género del Municipio es algo declamativo pero no se concreta en políticas públicas para erradicarla"

Esas fueron las palabras de Analía López, Concejala del Frente del Todos, quien aseguró que "no hay una política clara de acompañamiento de estos proyectos por parte del bloque de concejales y concejalas de Juntos por el Cambio". En cuanto a la mesa local intersectorial, informó a CAFEXMEDIO que "de 135 municipios solamente 15 no tiene mesa local intersectorial, entre esos 15, está Bahía Blanca”.

“Porque la verdad que lo que uno observa al finalizar el año es que la perspectiva de género para ellos es algo declamativo pero no se concreta en políticas públicas que tienden a erradicarla. Nosotros a principio de año justamente para el 8M que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora presentamos una nutrida agenda con distintos proyectos, algunos que apuntan a ir deconstruyendo prácticas patriarcales de la sociedad y otros proyectos que también apuntan a generar equidad e igualdad,

por ejemplo, en el acceso al trabajo”, sostuvo Lpoez.

La edil local explicó que el "8M es un día instalado en conmemoración a mujeres de Chicago que fallecieron en una situación de reclamo por equidad laboral, por salarios y condiciones de trabajo”.

ME PARECE UNA REDUNDANCIA EL TEMA DE LA MUJER TRABAJADORA PORQUE ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. LA MUJER TRABAJA EN SU CASA, DONDE NO TIENE SALARIO TAMPOCO, ES EL DÍA DE LA MUJER Y UNO LO RESPETA COMO TAL, ME PARECE QUE ES MÁS AMPLIO.

“En realidad se ha ampliado. Lo que uno trata de hacer es de visibilizar lo que por ahí se invisibiliza. Lo que sí tenemos que visibilizar por qué se eligió esa fecha y que tiene que ver con una inequidad en aspectos laborales, después, la fecha se ha hecho carne en el centro del colectivo y se utiliza como día internacional de la mujer. Es importante destacar el origen”.

ES MÁS AMPLIO PORQUE SI NO UNO TOMARÍA SOLAMENTE LA MUJER TRABAJADORA COMO AQUELLA QUE TIENE SALARIO Y EN REALIDAD LA MUJER LABURA MÁS ALLÁ DE SU SALARIO.

“Eso es cierto pero, en este caso, a lo que yo hago referencia es a cómo nace esta fecha, como la de hoy por ejemplo que está instaurada en homenaje a las hermanas Mirabal, activistas políticas que fueron asesinadas en República Dominicana”.

López remarcó que “hay solamente dos proyectos que se concretaron, que son la conformación de la Comisión de Género Equidad y Diversidad y homenajear a María Luisa Cosentino como primera mujer concejala en Bahía Blanca".

"El resto está demorado en informes del Ejecutivo en distintas secretarías y algunos en la Comisión de Asuntos Legales del Concejo Deliberante. Ahí hay proyectos muy importantes como la creación de los centros integrales de atención de la violencia para las localidades de Cabildo, Ingeniero White y General Daniel Cerri, los programas de Erradicación Sanción y Prevención del Acoso Callejero, del acoso en bares, un proyecto de ordenanza que crea un programa de mujeres conductoras para el

transporte público de pasajeros".

La concejal expresó que, en este último caso, "estamos buscando de igualar el acceso a las oportunidades de trabajo para las mujeres porque es una política empresarial muy negativa que no se le dé la oportunidad a las mujeres de ser conductoras de micros de transporte público".

"También el hecho de declarar la emergencia social en materia de violencia de género. Uno se sorprende porque en las distintas secciones que nosotros tenemos en el Concejo Deliberante hay un concejal del bloque oficialista que suele leernos de manera compungida las cifras in crescendo de las violencias y de los femicidios, pero, por otro lado, no hay una política clara de acompañamiento de estos proyectos por parte del bloque de concejales y concejalas de Juntos por el Cambio".

López reiteró que "nos pareció oportuno en esta fecha hacer ese balance de las cosas propuestas que no se han podido concretar básicamente por desidia del ejecutivo municipal y diferentes funcionarios".

"Por otra parte, me parecería un gesto importante también poder concretar que Políticas de Género tenga mínimamente una dirección, en realidad el anhelo sería que fuera una secretaría pero ni siquiera tenemos una dirección. Bahía Blanca es una de las ciudades más importantes del interior después de La Plata y Mar del Plata y para Políticas de Género tiene una coordinación cuando, por ejemplo, para Arbolado tiene una dirección. Parece ser que los árboles son más importantes que las mujeres y la disidencia", enfatizó.

YO CREO QUE NO SE NECESITA UN CARGO NI UN TÍTULO PARA DARLE LA IMPORTANCIA QUE SE LE DEBE DAR A MUCHAS DE LAS COSAS. LLEVALO A LO DIARIO O A LO COMÚN, A LO COTIDIANO, POR AHÍ HAY MÁS GENTE QUE HACE COSAS POR LA SOCIEDAD QUE LOS PROPIOS CONCEJALES O QUE LOS PROPIOS DIRIGENTES POLÍTICOS O QUE LOS PROPIOS DIRIGENTES GREMIALES.

“Sería interesante que fuera una dirección o una secretaría para que también contara con presupuesto propio. Nunca terminamos de saber cuál es el presupuesto asignado. La coordinación tiene a su cargo, por ejemplo, las capacitaciones en perspectiva de género, eso requiere un presupuesto propio, va a haber muchos programas que van a bajar del Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad de la provincia. Lo mismo pasa con la mesa local intersectorial, de 135 municipios solamente 15 no tiene mesa local intersectorial, entre esos 15, está Bahía Blanca”.

¿EL MUNICIPIO ENTENDÉS QUE HA AVANZADO EN ALGO O EN NADA?

“Yo creo que no ha avanzado en lo que tiene que avanzar. Llegó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para requerirle perspectiva de género en los contenidos a los medios de comunicación, ese proyecto se elaboró sin la participación de la red de comunicadora pero, además de eso, el ejecutivo municipal pretende que los medios de comunicación tengan perspectiva de género en sus publicaciones, en sus programas, y demás y, por otro lado, no los aprueban ni nos devuelven el proyecto de ordenanza que crea una guía de lenguaje no sexista para las comunicaciones oficiales del municipio, del Concejo Deliberante y para la redacción de los proyectos legislativos".

López expresó que "no le podemos pedir a terceros cosas que nosotros no cumplimos, que haya un protocolo, por ejemplo, de actuación, un protocolo interno de actuación para las situaciones de denuncia de violencia de género y de discriminación en el Concejo Deliberante no requiere mucho estudio y análisis, requiere de voluntad política".

"La verdad que si el día de mañana hubiera una denuncia aquí en el HCD sobre una situación de violencia no hay un protocolo para seguir. Eso es una medida que sería protectora también de las empleadas del Concejo. Hay mucho por hacer y la verdad que yo siento que Bahía está atrasada respecto a otros municipios”, añadió.

¿HAY UN TRABAJO IMPORTANTE CON DISTINTAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS A TAL FIN?

“No, justamente para eso sería la creación de la mesa local intersectorial, para reunir a todas las organizaciones intermedias que trabajan en pos de la erradicación de la violencia de género y de las discriminaciones juntamente con los distintos organismos oficiales. Es un ámbito de participación importante y de decisión democrática que serviría para orientar la forma en que debe caminar la política pública en nuestro distrito".

López mencipnó que "es un proyecto que se presentó en el transcurso de este año, en septiembre, lo presentó el Consejo Local de las Mujeres junto con el Frente Feminista Nacional y Popular, es uno de los tantos que si bien no es de la autoridad de nuestro bloque fue a informes del Ejecutivo y estamos esperando que vuelva”.