"Lentamente, la actividad gastronómica se va recuperando"

Esas fueron las palabras de Horacio Levantesi, vicepresidente de la Asociación de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca y Región SO (AHRBCyA), al referirse a la situación que viven los locales de nuestra ciudad en el marco de la pandemia. "Todo el mundo está endeudado y fueron muchos meses donde no se pudo trabajar. Eso no se resuelve en una semana ni en un mes, o sea, se resuelve en la medida que podamos trabajar", indicó a CAFEXMEDIO.

“No queríamos dejar pasar la Semana de la Gastronomía debido a las dificultades que ya todos estamos viviendo este momento. Teníamos preparada una semana muy importante ya que coincidía con los 100 años de nuestra institución y décima edición pero todo el cronograma que teníamos obedecía a tener gente en forma presencial cosa que es imposible. Así que, lo dejamos para el año que viene", sostuvo Levantesi.

El dirigente local mencionó que "hemos hecho una semana de la gastronomía más acotada desarrollada solamente adentro de los establecimientos, con los protocolos correspondientes y con algunas ofertas y descuentos".

ESTA SITUACIÓN QUE HA GENERADO LO VENIMOS HABLANDO DESDE SIEMPRE, DESDE EL COMIENZO, QUE FUE UNO DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS. ¿LA REAPERTURA CONDICIONADA CON PROTOCOLO LES HA DADO AIRE O SIGUEN EN UNA SITUACIÓN MUY PREOCUPANTE?

“Lentamente se va recuperando. Esto tiene dos públicos bien marcados que es un problema natural y lógico: aquellos establecimientos que trabajan con gente joven se recuperaron más rápidamente y los restoranes que trabajan con gente de edad intermedia hacia arriba son a los que más les cuesta recuperarse. Lentamente la gente vuelve a los establecimientos fundamentalmente a aquellos que tienen mesas al aire libre".

LA GENTE MAYOR ES MÁS REACIA A SALIR LÓGICAMENTE PORQUE ES POBLACIÓN DE RIESGO, LOS QUE MÁS SALEN SON LOS JÓVENES Y ESTO TIENE QUE VER CON EL TIPO DE TRABAJO QUE PLANTEA CADA LOCAL, UNA CERVECERÍA QUIZÁ TRABAJE MÁS PORQUE HAY MAYOR CANTIDAD DE JÓVENES. ¿HAY UN CONTROL POR PARTE DEL MUNICIPIO RESPECTO DE LA CANTIDAD DE GENTE QUE HAY?

“Nosotros lo hemos observado de forma permanente. Los controles por lo menos en los establecimientos nuestros, los están haciendo. Vamos a ir viendo día a día que se vaya la gente tomando confianza y, por sobre todas las cosas, lo que necesitamos el mundo está hablando de la vacuna porque este no es un problema ni de Bahía Blanca ni de la Argentina. Estamos viendo lo que hoy pasa en Europa y eso para nosotros es una alerta permanente".

ESTA ES LA DÉCIMA SEMANA DE LA GASTRONOMÍA QUE SE INAUGURÓ AYER PERO QUE VA A TENER ALGUNOS BENEFICIOS PARA AQUELLAS PERSONAS QUE PUEDAN CONCURRIR EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA EN ALGUNOS ÁMBITOS DE LA CIUDAD, VIERNES 27 Y SÁBADO 28.

“Exacto".

ADEMÁS VA A HABER DISTINTAS ACTIVIDADES DE MANERA VIRTUAL.

“Y también unas pequeñas expresiones artísticas con algunos números pero siempre al aire libre, en las veredas de los establecimientos, sobre todo, el fin de semana”.

¿HOY CÓMO ESTÁ EL SISTEMA GASTRONÓMICO EN LA CIUDAD? ¿TENÉS QUE DIVIDIRLO POR GRUPO ETARIO, POR TIPO DE ACTIVIDAD?

“El grupo etario es claro. Todos sabemos que cuando vos tenés 20 años tenés una actitud y una manera de vivir distinta que cuando tenés 40 o 50, eso es natural, es lógico, es comprensible y eso lo vemos en la calle, en los parques, lo vemos en todos los lugares o espacios verdes donde hay concentración de gente”.

DESDE EL PUNTO DE VISTA QUE HACE A LA GASTRONOMÍA, DIGO, CUANDO COMENZÓ ESTA PANDEMIA A LOS DOS O TRES MESES YA SABÍAMOS QUE EN BAHÍA BLANCA HABÍAN CERRADO ALGUNOS LOCALES COMERCIALES, ALGUNOS TRADICIONALES, ESTO SE HA EQUILIBRADO Y HOY NO SE PIENSA EN ESO SINO EN RECUPERARSE.

“Hoy toda la fuerza está puesta en recuperarse. Indudablemente todos los establecimientos, todo el mundo está endeudado y fueron muchos meses donde no se pudo trabajar y sí hubo un endeudamiento paulatino. Eso no se resuelve en una semana ni en un mes, o sea, se resuelve en la medida que podamos trabajar. Más allá de los cierres que hubo lo que quedó de pie quedó muy golpeado, imaginate vos que fueron muchos meses donde no se pudo facturar y donde sí las cuentas hubo que pagarlas y si no se pagaron uno se fue endeudando, así que lo que requiere ahora todo este sector es poder trabajar muchos meses para poder equilibrar y poder estar como estábamos a principios de la pandemia”.

TODOS SABEMOS QUE POR LO MENOS POR UN TIEMPO NO VA A VOLVER A SER COMO ANTES LA SITUACIÓN EN LOS RESTORANES Y EN LAS CAFETERÍAS DE LA CIUDAD.

“No, seguro, porque además la gente también cambió los hábitos, o sea, esto es un dato real y lo vemos, la gente por ahí sale menos, prioriza el gasto en otras cosas. Nosotros vemos lo nuestro pero también sabemos que hubo sectores de la economía que no los perjudicó para nada esto, al contrario, algunos sectores se vieron beneficiados”, finalizó.