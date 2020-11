"La reelección de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires", por el constitucionalista Carlos Baeza

Tal como es dable apreciar en los medios, se está gestando una campaña tendiente a derogar la ley provincial n° 14.836 que limitara la reelección indefinida de intendentes; concejales municipales; consejeros escolares; diputados y senadores provinciales.

Al momento de su sanción, la norma no fue acompañada por los legisladores del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista quienes votaron en contra. Precisamente, son estos sectores con el visto bueno del presidente Alberto Fernández los que han planteado la cuestión que tiene implicancia, fundamentalmente, en el caso de los “barones del conurbano” quienes ejercen su cargo desde hace décadas y que ahora no podrían presentarse en el 2023.



1° A diferencia de lo que ocurre con la Constitución Nacional, en la cual la posibilidad de reelección de los legisladores se encuentra regulada en su propio texto, la Constitución de Buenos Aires, respecto a diputados y senadores, se limita a fijar el periodo del cargo, pero guarda silencio en torno a la posibilidad de reelección; en tanto que para autoridades municipales, no obstante estar la provincia facultada para adoptar la autonomía municipal en su territorio por expreso reconocimiento del art. 123 C.N, no lo hizo al tiempo de sancionar el texto vigente desde 1994, por lo cual los municipios bonaerenses, a diferencia de los de otras provincias, no son autónomos. Por ello, el régimen municipal se rige por la Ley Orgánica de las Municipalidades la cual establecía que tanto el intendente como los concejales y consejeros escolares podrían ser reelectos sin fijar límites.



2° En el año 2016, la Legislatura bonaerense sancionó la ley 14.836 (B.O 22/9/16)modificatoria de la Ley Orgánica de las Municipalidades, mediante la cual se establecieron normas específicas en materia de reelecciones. En tal sentido el art. 3 dispuso que el Intendente y los concejales con mandato por 4 años podrán ser reelectos por un nuevo periodo, pero que si ya han sido reelectos no podrán nuevamente ser elegidos, sino con el intervalo de un periodo de igual duración. E igual directiva se estableció para los consejeros escolares según el nuevo art. 178 de la LOM. Finalmente, y respecto a los legisladores provinciales -diputados y senadores- el art. 13 bis. consagró idéntico principio al facultar la reelección por dos periodos, pero requiriendo un intervalo de igual periodo de 4 años para pretender una nueva reelección. Y para no dejar dudas en cuanto al alcance de las modificaciones, el art. 7° estableció que el periodo de todos los funcionarios citados que se encontraran cumpliendo funciones al momento de la entrada en vigencia de la ley, sería considerado como primer periodo a los fines de la reelección.



3° Y el mismo espíritu es el que inspiró el decreto 265/19 reglamentario de la ley 14.836, el cual en su art. 1 dispone que la prohibición de reelección para un tercer periodo de todos los funcionarios comprendidos en dicha ley, abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo periodo, hayan asumido y ejercido el mismo por más de dos años, continuos o alternados. En tanto que según el art. 8° quienes hayan sido reelectos por dos periodos consecutivos, deberán esperar cuatro años a fin de postularse nuevamente para ser designados en el mismo cargo.



4° En este marco se pretende sostener que a quienes se encontraban en el ejercicio de sus cargos en septiembre de 2016 no se les podía aplicar retroactivamente esa normativa por lo cual, el primer periodo a computar debería ser el siguiente a dicho mandato, criterio que no resulta atendible. En efecto: esta cuestión ya había sido intentada a nivel nacional para permitir un nuevo mandato del ex presidente Carlos Menem. Ello por cuanto el texto sancionado en 1853 posibilitaba la reelección de presidente y vice pero no en forma inmediata sino dejando transcurrir un plazo igual al de sus respectivos mandatos (en ese entonces, 6 años), mecanismo que de tal forma facultaba la indefinida reelección de dichos cargos. Pero en cambio, el actual art.90 según la reforma producida en 1994 posibilita que ambos funcionarios puedan ser reelegidos o sucederse recíprocamente en forma inmediata por un solo periodo; mientras que si ya hubiesen sido reelectos o se hubieran sucedido uno a otro, no podrán aspirar a dichos cargos sino con el intervalo de un periodo. Y la misma reforma dejó claramente explicitado en las Disposiciones Transitorias 9ª y 10ª sancionadas por la misma Convención, que el mandato del presidente en ejercicio al tiempo de dicha reforma, debía ser considerado como “primer periodo” a los fines del art.90 y por ende, el presidente que asumiera el 8 de julio de 1995 cesaría el 10 de diciembre de 1999.

5° Cabe recordar que en 1989, dado que el presidente Alfonsín renunciara antes de concluir su ciclo y teniendo en cuenta que ya había sido electa la nueva fórmula Menem-Duhalde, la misma asumió anticipadamente el 8 de julio de 1989 debiendo concluir su periodo de seis años el 8 de julio de 1995. Pero vigente este mandato, tuvo lugar la Convención Constituyente de 1994 la cual acortó el periodo del Ejecutivo a 4 años, posibilitando la inmediata reelección por un solo periodo (art.90), disponiéndose que el mandato del presidente que se encontraba en ejercicio en ese momento –Menem- debería computarse como primer periodo (Disposición Transitoria Novena). Finalmente y teniendo en cuenta que mientras el mandato presidencial había comenzado un 8 de julio, en tanto que el resto de los cargos finalizaban el 10 de diciembre, la Convención resolvió que quien asumiera el Ejecutivo el 8 de julio de 1995 gobernaría hasta el 10 de diciembre de 1999, con el sólo objetivo de unificar la extensión y renovación de todos los cargos. (Disposición Transitoria Décima). No obstante el marco constitucional analizado, se pretendió -igual que ahora- que las citadas Disposiciones Transitorias al haber sido sancionadas en 1994, esto es, pendiente el mandato de Menem (1989-1995) no podían alcanzar al presidente en ejercicio y por ello, la nueva presidencia por el periodo 1995-1999 debería ser considerada como primer período lo cual posibilitaría un segundo mandato para el ciclo 1999-2003. Que ello fuera sostenido por algunos de los ya conocidos seguidores del ex presidente, se podría justificar por su manifiesta ignorancia en materia constitucional; pero lo curioso fue que esa interpretación fue lanzada por un ex convencional y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, quien debió estar ausente en la sesión del 27 de julio de 1994 cuando el convencional García Lema sostuvo respecto a la Disposición Transitoria Novena que “Este es el sentido de la cláusula transitoria que permite computar como primer mandato al actual periodo del presidente en ejercicio”. Ante la obvia respuesta que podría llegar a dar la Corte Suprema de Justicia, el tema quedó archivado en el arcón de las cosas perdidas.

6° Siendo así, todos quienes como los legisladores provinciales, intendentes municipales, concejales y consejeros escolares fueron electos por 4 años a partir de 2015, cumplieron el primer mandato hasta 2019 y los que fueran reelectos a partir de entonces desempeñarán su segundo mandato hasta 2023, no pudiendo al concluir ese periodo aspirar a una tercera reelección sin dejar transcurrir un periodo de 4 años. Es que no existe en la materia una expectativa frustrada de poder ejercer un tercer período sino que se trata de una cuestión abstracta que dependerá de muchos factores, tales como ser propuestos por sus respectivos espacios políticos; alcanzar el mínimo caudal requerido para las P.A.S.O; y triunfar en las generales, nada de lo cual representa hoy un perjuicio mensurable en términos de sufragio frente a una clara normativa que ha limitado las reelecciones, lo cual debería ser imitado a nivel nacional para permitir una mayor transparencia electoral, la cual podrá alcanzarse si se adoptan otras medidas como son la boleta única de papel en reemplazo de las “sábanas” y un sistema de mayor representatividad.

Carlos Baeza

Abogado constitucionalista