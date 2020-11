El intendente de Coronel Suares dice desconocer una denuncia en su contra por abuso de autoridad

El intendente defendió su accionar y el de la policía durante las manifestaciones de productores agropecuarios en el 17A por las cuales fueron sobreseídos.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, dijo desconocer una denuncia en su contra por abuso de autoridad y aseguró que no le dio órdenes a la policía. "Es una sorpresa, por el momento sólo una noticia periodística porque a mí no me llegó ninguna notificación", dijo en diálogo con INFOCIELO.

La jueza federal María Gabriela Marrón lo acusa junto al jefe de la Policía Comunal, Martín Otero, y el titular de la Comisaría 1, Juan Oscar Díaz, por actitudes arbitrarias e intimidación a vecinos que se manifestaron el último 17 de agosto contra distintas medidas del gobierno nacional.

En aquella oportunidad, la fuerza notificó a un centenar de personas, mayoría productores agropecuarios, luego de tomarle sus datos en plena movilización, por considerar que incumplían las medidas establecidas por el DNU presidencial respecto a la pandemia, y violar distintos artículos del Código Penal.

"La policía actuó de oficio como corresponde, de acuerdo al decreto que prohíbe que se junten más de 10 personas en lugares abiertos y cerrados. Y eran 120", enfatizó.

Moccero asegura que a sabiendas de la marcha, los efectivos se anticiparon y advirtieron que iban a infringir la ley, pero "aún así lo hicieron, fueron hasta la rotonda (ruta Provincial 85 y 67) y allí se les pidió amablemente sus nombres y se les explicaron los motivos".

Según el intendente suarense, la policía envió las notificaciones a los domicilios y avisó a la Fiscalía Federal N° 1 "como todas las actuaciones desde que arrancó la pandemia. Incluso también lo hicieron ante el Ministerio de Seguridad". "La policía actuó de oficio, no necesita recibir órdenes de un intendente, cosa que además no hice", finalizó.

Lo cierto es que la justicia sobreseyó a los manifestantes en la causa FBB 9503-2020, caratulada “N.N S/ Averiguación de delito”, y en el fallo, la magistrada agregó que "se forma causa a los señores Otero, Díaz y Moccero por haber actuado por motu proprio sin haber consultado previamente a la fiscalía en turno o al Juzgado Federal".

Además, considera que "la actividad desplegada por la autoridad policial es arbitraria y contraria a las normas constitucionales. Se le imputó por motu proprio a los manifestantes no sólo el delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, sino el 239 por resistencia a la autoridad sin tener razón alguna para determinar tales calificaciones".

En aquella ocasión, el intendente de Suárez fue duramente criticado también por el sector político. El senador de Juntos por el Cambio, David Hirtz, consideró que su actitud “ha sido una característica que siempre tuvo" en diferentes conflictos como con los gremios municipales y otros sectores.

"Oponerse a este tipo de expresiones y la actitud de la policía de filmar, tomar datos y patentes, nos hace acordar a la dictadura”, agregó. Incluso, motivó la presentación en la Cámara de un pedido de informes para dilucidar “si hubo excesos de la la autoridades, qué facultad tiene la fuerza y quién dio la orden”. (Infocielo)