"No hay motivos para pensar en la privatización del servicio de recolección de residuos"

Esas fueron las palabras de Gustavo Mandará, concejal del Frente de Todos y representante del Concejo Deliberante en Bahía Ambiental Sapem, que recoró que "una de las cuestiones por las cuales se creó la Sapem fue, primero, porque el servicio no funcionaba bien de manera privada y era tremendamente caro". Con respecto a la salida de Ernesto Aguirre de la presidencia del ente, aseguró que "lo tomó por sorpresa" y dijo que el balance de la gestión es "positivo".

“Me tomó de sorpresa su salida y reconozco que alguna otra gente con la que una conversa en relación al tema de la Sapem Ambiental porque habida cuenta de lo que se vino planteando en las últimas semanas sobre una eventual privatización que ahora no va a ser tal cosa. Me enteré el viernes pasado cuando estuve en la reunión vía virtual de directorio que fue convocada con un temario en el que no se incluía esto, por supuesto y Ernesto lo comunicó iniciada la reunión", indicó a CAFEXMEDIO.

El edil local comentó que "los motivos fueron muy atendibles, incluido alguno personal que no me corresponde a mí ventilar, ni mucho menos pero uno sabe que cuando hay cuestiones personales tiene que someterse y acatarse a eso".

"Desde entonces hasta ahora es que no supe más que eso. Sí que nos hemos enterado que por supuesto designar quién va a ser presidente de la Sapem es resorte de la intendencia, para el caso de la gerencia general hay que recordar que Aguirre ocupaba tanto la presidencia como la gerencia general, para el caso de la gerencia nos explicaba el asesor letrado que hay que llamar a un concurso”, sostuvo.

¿QUÉ EXPLICACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO DIO?

“Él dijo que tuvo una reunión con el Intendente municipal y que en esa reunión se consensuó que lo mejor era la salida y una de las cosas que explicó es que habida cuenta que no se descartaba de plano sino que se postergaba la decisión de analizar una privatización de la empresa. Él como profesional pretendía tener alguna proyección futura más amplia que podría ser un año y eso por supuesto es atendible. A él le parecía bien dar un paso al costado, que sentía que su ciclo estaba cumplido y que por eso se iba. De ninguna manera refirió si le pidieron la renuncia o si la ofreció él, en todo momento habló de que era algo de común acuerdo”.

CUANDO HEMOS HABLADO CONTIGO RESPECTO DE LOS BALANCES NO SÉ SI ES LA PALABRA PERO HAS ELOGIADO EL TRABAJO QUE HABÍA HECHO AGUIRRE EN FUNCIÓN DE ACOMODAR LOS NÚMEROS INCLUSIVE DE PERMITIR UN SUPERÁVIT DENTRO DE LO QUE ES LA EMPRESA, DEL CONTACTO CON EL GREMIO, DE SER UN SERVICIO ESENCIAL QUE NO HA TENIDO GRANDES INCONVENIENTES EN LO QUE HA SIDO EL DESARROLLO. ¿EL BALANCE QUE HACÉS DE SU PASO POR LA SAPEM LO CONSIDERÁS POSITIVO?

“Sí. A partir de 2015, que es cuando conformamos nosotros el bloque, el representante nuestro de la oposición en ese momento fue Ezequiel Gimeno y con él también íbamos de alguna manera viendo lo que pasaba día a día dentro de la Sapem Ambiental y, sin desmerecer a nadie, uno tiene que decir que a partir de la llegada de Ernesto Aguirre el funcionamiento de la Sapem me parece que se encaminó bastante".

Mandará mencinó que, "en lo personal, yo tengo que decir que en diciembre pasado se me designó a mí como representante del Concejo Deliberante y desde el primer momento fui bien recibido dentro de la empresa y las veces que tuve que participar de las reuniones de directorio todo fue bastante fluido hasta el punto de que en marzo pasó lo que pasó en la ciudad, en el país y en el mundo y las reuniones se empezaron a desarrollar de manera virtual".

"Ernesto Aguirre uno no tiene más que palabras de agradecimiento por el trato personal y por la permanente disposición a explicarle a un neófito como yo con gran capacidad didáctica todo lo que concernía a la operatividad de la Sapem. Hay que convivir al lado de una empresa como esta, la conflictividad está latente y tengo que destacar la buena predisposición de Aguirre y de todos los que estaban bajo su cargo para resolver los temas", expresó.

El concejal del FDT manifestó que "la predisposición de Ernesto Aguirre siempre fue muy buena y teníamos la sensación constante de que la Sapem funcionaba de acuerdo a los objetivos que se habían planteado".

"Por eso, cuando sucedió lo que sucedió cuando el Intendente dijo la decisión de privatizar la Sapem está tomada hasta que después cambió esa decisión también uno tiene que decir que se interiorizó de muchas cuestiones y, la verdad, es que allí surgió la pregunta para qué privatizar lo que está andando bien y está cumpliendo nuestro objetivo ¿cuáles son las finalidades de hacer algo así? Y en ese sentido uno tiene que decir que con profesionalidad Aguirre siempre cumplió y se mostró predispuesto a explicar absolutamente todo lo que tuviera que ver con un manejo que no es sencillo", agregó.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL BLOQUE RESPECTO DEL TEMA SAPEM AMBIENTAL? ¿PREFIEREN PRIVATIZARLA? ¿PREFIEREN QUE SIGA FUNCIONANDO COMO SAPEM?

“Desde el primer momento, fuimos muy claros en cuanto a que no veíamos la necesidad de avanzar con una privatización en este momento, no nos parecía que fuese necesario y veíamos más posibilidades de complicaciones que de soluciones. Hay que recordar que una de las cuestiones por las cuales se creó la Sapem fue, primero, que el servicio no funcionaba bien de manera privada y, después, que era tremendamente caro y se buscó bajar los costos".

Mandará opinó que "costará encontrar la posibilidad de que el servicio a los bahienses nos cueste menos de lo que cuesta ahora prestándose en las condiciones en las que se presta".

"Primero, preguntamos porque primero se dijo el tema del Tribunal de Cuentas, no encontramos que el Tribunal de Cuentas tuviera objeciones, después se habló de la posibilidad de que la Sapem no estuviera cumpliendo bien su servicio, eso también quedó demostrado que no era así, fueron cayéndose los argumentos que apuntaban a decir hay que privatizarlo", aseveró.

"¿Por qué hay que privatizarlo si no hay motivo?, ¿cuál sería la razón?. No la encontramos y, hasta que llegó el anuncio del Intendente de que se desistía por el momento de lo que era una privatización, sí coincidimos y más tratándose del contrato más oneroso que tiene el municipio se puede mejorar, se puede corregir, es perfectible, pero no había necesidad ni urgencia de avanzar con algo así y convendría también explorar las posibilidades de que siempre esto le cueste lo menos posible

a los bahienses porque es mucha plata que ponemos todos para que se nos preste este servicio", finalizó.