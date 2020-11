"Desde el comienzo de la pandemia, siguen creciendo las denuncias por violencia de género"

Esas fueron las palabras del Dr. Juan Manuel Ortíz, integrante del equipo de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca, quien aclaró "cuando hay más cantidad de denuncias, no significa que haya más violencia sino que hay más gente que se anima a venir a contar lo que le está pasando". "Recibimos entre 25 y 30 denuncias por mes de abusos sexuales, de las cuales el 80 % son menores", añadió a CAFEXMEDIO.

“La situación es como si la pandemia no existiera, como si no existiera aislamiento, ya es la de la habitualidad del corriente diario, la de la normalidad de antes de marzo del 2020 e incluso siguen creciendo en números, más presencia de denuncias, habiendo más situaciones que se están denunciando", indicó Ortíz.

El abogado local explicó que "nosotros siempre decimos que haya más denuncia no significa que haya más violencia, muchas veces significa que hay mayor información, que se animan a venir a contar una situación que antes no se animaban a contar, es decir, que hoy los números son los de siempre pero nosotros siempre creemos que el número va a ir en aumento porque hay más gente que se anima a venir a contar cosas que le han pasado no en este último tiempo".

"Estos números siempre andan en la misma cantidad de denuncias habitualmente en todos los meses", agregó.

¿ESOS CASOS INICIALES QUE CON USTED HABÍAMOS HABLADO QUE SE HABÍAN DADO EN LOS PRIMEROS MESES DE INCREMENTO HOY SE HA VUELTO A LA NORMALIDAD?

“Ya estamos en la normalidad de nuestro trabajo diario que se va dando ese aumento de denuncias diarias pero que tiene que ver con esto de la mayor información, de tener acceso, de que hay más vecinos que por ahí se comprometen o hacen una denuncia o un llamado al 911 y se inician causas de oficio porque la víctima no quiere hacer la denuncia y nadie la puede obligar y nadie puede instar la acción por ella".

Ortíz remarcó que "el sistema, policía, justicia, toma conocimiento de un hecho de violencia y tiene la obligación de iniciar la causa".

"Hay mucho de esto no solo de personas que vienen a denunciar sino también de compromiso de instituciones, de médicos, del hospital, de gente que tiene una función que toma conocimiento y hace una denuncia o pone en conocimiento, en este caso, a la Comisaría de la Mujer o a la fiscalía y se inician actuaciones de oficio, muchas veces la víctima no quiere hacer nada pero también se las cuenta como denuncias", sostuvo.

Además, reiteró que "por eso siempre sabemos que va a haber más denuncias para hacer porque mucha gente no viene a denunciar".

"Cuando hay más cantidad de denuncias siempre decimos lo mismo, no significa que haya más violencia, significa que hay más gente que se anima a venir a contar lo que le está pasando. Este aumento de denuncia que siempre viene dándose tiene que ver ya con esa información, con esa posibilidad de acceso, hoy te lo dan las redes, te lo da la posibilidad de hacer hasta denuncias por mail, por un teléfono para fiscalía", subrayó.

LA CONVIVENCIA, EL OTRO DÍA LO HABLÁBAMOS CON ALGUNOS PSICÓLOGOS Y TERAPISTAS OCUPACIONALES, LLEVA A TENER POR ALLÍ UN ROCE MÁS AMPLIO EN TODO SENTIDO POR ESTAR PERMANENTEMENTE JUNTOS CUANDO EN REALIDAD ANTES ESO NO OCURRÍA. ¿USTED VE QUE HAY COMO MAYOR VIOLENCIA EN ESTA SITUACIÓN, EN ESTOS MOMENTOS?

“Lo que nos está pasando con el tema de las convivencias en estos tiempos de aislamiento y que hay muchas familias que, al no poder salir o al estar todo el tiempo juntos, les ha hecho notar que lo que estaban viviendo no era una pareja feliz y, probablemente, no vienen a contar solo lo que les está pasando en cuarentena sino que ya les venía pasando de antemano pero ahora se empeora porque estamos todo el día en casa, no necesariamente porque existan golpes sino que ahora realmente la convivencia se les vuelve insostenible".

Ortíz mencionó que "el problema que se encuentra en la mayoría de la gente que sus miedos suelen ser a veces una fundamentación de la propia víctima de la que no se acerca a denunciar es ¿y a dónde voy? ¿y a dónde voy a ir?".

"Sigue resistiendo y aguantando. En eso, el aislamiento, la pandemia, el estar en casa, complicó y mucho porque antes lo venían pateando, porque una trabajaba a la noche, el otro de día, no se ven en todo el día, con el aislamiento se ven todo el día y, literalmente, estaban separados viviendo bajo el mismo techo. Ahora, están separados viviendo bajo el mismo techo y compartiendo", enfatizó.

EL TEMA ABUSO MENORES ¿QUÉ DATO NOS PUEDE SUMINISTRAR? NOSOTROS ESTAMOS VIENDO DESDE EL ÁMBITO DE FISCALÍA HAY COMO UNA ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE EN CUANTO A ESTAS SITUACIONES, DE HECHO HOY MISMO HUBO UNA DETENCIÓN POR ABUSO DE UN PADRE HACIA SUS HIJAS, DE ABUSO SEXUAL, REALMENTE ESCALOFRIANTE, OCURRIDO TIEMPO ATRÁS. ¿CUÁL ES LA REALIDAD DENTRO DEL ÁMBITO DE LA COMISARÍA DE LA MUJER?

“Ese uno o dos años es lo que la justicia tarda en comprobar de que el hecho efectivamente sucedió y que tal persona lo realizó conforme a todas las pericias y el periodo de prueba. Nosotros siempre apelamos a la tranquilidad de estas personas que hacen denuncias por abuso sexual y que enseguida tienen esa necesidad de meterlo preso ya y en esa necesidad de meterlo preso ya van y te hacen una pueblada en frente de la casa y te queman la casa y, en realidad, al único que ayudan es al imputado".

El profesional local argumnetó que "si fue el lugar del hecho ya después la menor se refiere, sí yo iba a la piecita blanca que tenía una ventanita de tal color y ya después eso no se puede probar".

"La gente no se conforma con el que hizo la denuncia, se cree en lo que dice el menor y quiere que vaya preso ya. El 10% de denuncias que tomamos nosotros, son de abuso y el 90% son intrafamiliares. 20 o 25 denuncias por mes, de ese tipo, de esa calidad de denuncia como ese señor que terminó condenado. Te puedo decir que en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, terminan como este señor condenado y en el 90% de los casos la denuncia es el menor dijo que fulanito de tal le hizo tal cosa en tal lado tal día", manifestó.

"A partir de ahí, Fiscalía arranca con pericia médica, a ver si tiene alguna lesión; luego, pericia psicológica que es una entrevista con un especializado en la temática; y, después, en base a lo que dice el menor, como lo relate y demás, se analiza si presenta signos o no de haber sido abusado. Si presenta signos de ser abusado, la fiscalía empieza a recolectar pruebas en base a lo que dijo y es ahí donde empiezan las circunstancias de hecho, de lugar, a ver, el menor dijo que había estado en tal casa, en este lado y se empieza a probar que todo lo que dijo el menor es cierto y así es como se llega a juicio y así es como se lo termina condenando", aseveró.

Ortíz dijo que "todo no se puede realizar en 10 días" y aseguró que el sistema es lerdo".

"¿Qué se hace en el medio? Cuando son convivientes o cuando es alguien muy cercano, se pide una medida cautelar, es decir, queda por lo menos victimario, no se puede acercar a la víctima, que no viva en la misma casa, que no tenga contacto ni acercamiento, mientras tanto la justicia va juntando todas esas pruebas para poder condenarlo. Nosotros cuando vemos todas estas condenas nos satisfacen, sabemos que son denuncias que tomamos hace dos años”, remarcó.

¿25, 30, DENUNCIAS POR MES RECIBEN?

“Sí, de ese tipo de cosas, sí.”

¿SON ABUSOS SEXUALES A MENORES?

“Sí. El 80% son a menores, no todos son con acceso carnal. Acá el abuso es simple cuando son tocamientos, gravemente ultrajante cuando tiene que ver con comportamientos reiterados en el tiempo, por circunstancia de lugar o de algún hecho en particular, con acceso carnal cuando ya hubo acceso de algún miembro en algunas partes del cuerpo del menor".

LA SITUACIÓN QUE VIVE LA VÍCTIMA, LOS MENORES EN ESTE CASO, ES UNA SITUACIÓN DESESPERANTE. ¿HAY UN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA COMISARÍA DE LA MUJER TAMBIÉN O UNA VEZ QUE TOMA LA DENUNCIA ESO YA QUEDA EN MANOS DE FISCALÍA?

“Está todo pensado de que debería haber un seguimiento sobre la víctima para acompañar y demás. La realidad, es que los profesionales no existen porque un profesional de este tipo qué sería un psicólogo, no lo tenemos, entonces, ¿qué se empieza a hacer?, a trabajar con la ONG, a darle derivación para que vayan haciendo esos seguimientos y mucho depende de la víctima que se acerque a la ONG, de que la fiscalía ordene alguna en especial de que tome intervención más que nada para este acompañamiento".

Para finalizar, comentó que "la realidad es que a la víctima se la entrevista una o dos veces y después ya no hay más entrevistas".

"Después está el tema de cómo lo va sobrellevando el menor o la familia y ahí es donde empieza la contención psicológica principalmente. Nosotros siempre derivamos a la ONG Creer Sí, que ya tiene un montón de años en Bahía Blanca y se trabaja de forma desinteresada y es una ONG especializada en abuso sexual infantil, trabajamos con la Dirección de Políticas de Género cuando la víctima suele ser mayor, pero Creer Sí suele ser la que principalmente derivamos y es la que hace los seguimientos, digamos, en la contención posterior a la denuncia, a menos que la persona ya tenga su psicólogo particular”, sentenció.