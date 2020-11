"En las últimas semanas, tenemos menos internaciones tanto en clínica médica como en terapia intensiva en el sector Covid"

Esas fueron las palabras de la Dra. Graciela González Prieto, Directora Adjunta del Hospital Municipal, quien aseguró que "estamos empezando a ver la curva descendente del famoso pico". En cuanto a los tratamientos, la infectóloga local indicó que "no hay novedades sobre nuevos medicamentos para el Covid y remarcó que "no tenemos nada solo la esperanza de la vacuna que llegue cuanto antes luego de haber sido aprobada, testeada adecuadamente”.

“Nosotros venimos trabajando desde el inicio de la cuarentena, del aislamiento, solamente sin atender las especialidades quirúrgicas programadas, aquellas cirugías que no son de urgencia que se pueden postergar por una cuestión técnica de disponibilidad de quirófano están siendo reprogramadas para cuando la situación por esta enfermedad nos permita trabajar en forma mayor", sostuvo González Prieto a CAFEXMEDIO.

La profesional local explicó que, "de acuerdo a lo que venimos haciendo, todas las especialidades restantes son atendidas en forma ambulatoria".

"Los pacientes vienen con una derivación de las unidades sanitarias o de los médicos de cabecera de PAMI o algunas derivaciones internas que hacemos nosotros entre una especialidad u otra", agregó.

ESTO ES EN REALIDAD SOLAMENTE PARA INTERVENCIONES. NO ESTÁN POSPONIENDO TURNOS QUE TENGAN QUE VER CON CONTROLES.

“Las enfermedades que tienen que ser atendidas, ya sean controles por enfermedades crónicas o algunas otras que son agudas y que justifican una atención de urgencia, sí".

¿Y ESTO SE PIENSA HACER CUANDO BAJEN LOS CASOS? ¿CUÁL ES LA IDEA QUE TIENEN USTEDES DESDE EL HOSPITAL?

“Desde el hospital esperamos poder ampliar la atención en los próximos días en tanto nos lo permita la situación epidemiológica de la ciudad. Si nosotros vemos que, como está sucediendo, la internación disminuye y también las consultas en ambulatorio, que los casos sospechosos bajaran, probablemente podamos volver a reestructurar al hospital de forma tal que podamos abrir algunas otras especialidades de atención".

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN DEL COVID? HA BAJADO LA CANTIDAD DE UTILIZACIÓN DE CAMAS UTI. ¿ESTO BAJÓ PORQUE SE BAJÓ NATURALMENTE EN FUNCIÓN DE LA MENOR CANTIDAD DE CASOS O BAJÓ PORQUE HAY UN TRATAMIENTO MEJOR QUE ESTÁ DANDO EFECTIVIDAD EN BAHÍA BLANCA?

“No. Nosotros creemos que estamos empezando a ver la curva descendente del famoso pico. Tenemos menor número de internaciones tanto en clínica médica en el área Covid como en terapia intensiva afortunadamente. Estamos empezando a ver la parte descendente del pico y esperamos que también disminuya en los días que vienen las consultas ambulatorias".

EN EL ÚLTIMO MES EN BAHÍA BLANCA HUBO 133 FALLECIDOS A ESTO HAY QUE SUMARLE 12 MÁS QUE SE DIERON ENTRE AYER Y HOY, ESTARÍAMOS EN 145 CASOS EN UN MES Y DOS DÍAS. ESTO ES PREOCUPANTE PORQUE ESTÁ RELACIONADO CON EL INCREMENTO DE CASOS. ¿NO HEMOS TENIDO NINGÚN CAMBIO NOTORIO DESDE MARZO, ABRIL, MAYO, PARA ACÁ, EN CUANTO A LOS TRATAMIENTOS DE CASOS QUE EVITEN UN MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS?

“La verdad, no. Los tratamientos que se dan son los mismos que han ido comprobándose en efectividad que ustedes bien saben son en los casos muy graves la asistencia respiratoria mecánica, los corticoides, el resto del tratamiento de sostén y los antibióticos que nosotros siempre damos en ocasión de neumonías virales que se pueden complicar por el uso del respirador con alguna bacteria y también algún otro tratamiento que está probado que sirve en las neumonías virales en general".

González Prieto mencionó que "tratamientos nuevos no se han comprobado y nosotros en protocolos solamente participamos en el de plasma que deciden los infectólogos cuándo usarlo y son en los casos leves".

"Se puede usar en algunos moderados pero ya en los graves no porque se ha demostrado que no es efectivo. El resto de los tratamientos son protocolos en investigación”, subrayó.

“Solamente se da la medicación que es oportuna según el caso clínico y la consideración del médico tratante pero en forma preventiva no tenemos nada solo la esperanza de la vacuna que llegue cuanto antes luego de haber sido aprobada, testeada adecuadamente", ratificó.

¿TIENE UN CONCEPTO FORMADO DE CUÁL VACUNA O SI ESTO TIENE QUE VER CON EL LUGAR, SI ESTO TIENE QUE VER CON EL LUGAR DE ORIGEN DE LA VACUNA?

“Tiene que ver con que esas vacunas en Fase 3 demuestren la eficacia y la seguridad. Eso lo tendrán que determinar los estudios y también las autoridades nacionales y luego sí habrá que evaluar la posibilidad de traslado y almacenamiento de esas vacunas en la ciudad. Ustedes saben que hay algunas de ellas que tienen algunos requisitos de transporte y almacenamiento que son muy puntuales entonces hay que ver si esa vacuna en particular se puede traer a Bahía Blanca”.

¿CÓMO ESTÁ EL TEMA PERSONAL SANITARIO DENTRO DEL HOSPITAL MUNICIPAL? ¿QUÉ PORCENTAJE DEL PERSONAL SANITARIO SE HA CONTAGIADO Y HA SUPERADO LA ENFERMEDAD? PARA MÍ EN LO PERSONAL SON LAS PERSONAS QUE LE PUSIERON EL PECHO PERMANENTEMENTE EN PLENA SITUACIÓN Y PARA MÍ SON HÉROES.

“Nosotros agradecemos esa consideración, es algo que nosotros elegimos por vocación y así lo hacemos. Sabemos que nos puede pasar. No tengo los últimos porcentajes porque los estamos actualizando pero afortunadamente en este momento no tenemos una cantidad importante del personal afectado. Deben ser menos de 10 personas las que en este momento están en seguimiento y en control. Gracias a Dios y al cuidado que ellos mismos tienen en los lugares de trabajo no tenemos aquella situación crítica que vivimos algunos meses atrás”.

¿SE PUEDE CONSIDERAR QUE EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PRIMERA LÍNEA HA HABIDO UNA ESPECIE DE INMUNIDAD DE REBAÑO?

“La verdad es muy difícil de decirlo porque nuestro personal se cuida muy bien, utiliza todas las medidas de protección como corresponde y también aquellas otras medidas internas que se han tomado para evitar los lugares de contagio. Es afuera del hospital donde tenemos que cuidarnos inclusive más que en el hospital porque aquí nos dan todo para cuidarnos, áreas restringidas de circulación, lugares para tener los refrigerios adecuados, todos los equipos de protección, y tal vez debamos ser más responsables que la población en general cuando salimos del hospital y evitar los contagios que sabemos que se deben evitar y ser el ejemplo del cumplimiento de las normas para que no nos pase", finalizó.