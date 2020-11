"La gente tiene que saber que no van a recibir ninguna vacuna sin los controles correspondientes"

Esas fueron las palabras del Dr. Carlos Kohler, especialista en vacunación, quien informó que "no hay ninguna vacuna que haya superado hasta ahora la Fase 3, ni haya llegado a conclusiones, por lo tanto, todo lo que se diga se está diciendo sin una base científica". "Cualquier medicamento o vacuna, tiene que tener el aval no solo de la organizaciones regulatorias en el mundo sino también de los propios. No hay manera de saltar estos pasos”, indicó a CAFEXMEDIO.

“La información viene de distintos sectores, básicamente, los medios tienen tendencias políticas, geográficas, de desinformación o malinformación a propósito pero lo que importa realmente es la efectividad de la vacuna y la decisión de las entidades regulatorias a nivel mundial y, finalmente, a nivel local. Esto de Pfizer ya estaba demostrado en la Fase 1 y en la Fase 2, justamente lo que hace la Fase 3 es confirmar o no los datos de la Fase 1 y Fase 2", sostuvo Kohler.

El profesional local expresó que "esto del 90% se había comentado y una vacuna con una efectividad del 60% ya sería aceptada por las entidades regulatorias en este caso de emergencia".

"Así que es una muy buena noticia que tiene que ser corroborada por la Organización Mundial de la Salud, la FDA en Estados Unidos y, en el caso de Argentina, tiene que pasar por la ANMAT, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Así que este mensaje debería ser de tranquilidad para la gente que no van a recibir una vacuna sin controles, es decir, es fundamental desmitificar eso”, subrayó.

EN UNA ETAPA DE URGENCIA SE VA A AUTORIZAR ANTES LA VACUNA ¿POR QUÉ HAY TANTA DISCUSIÓN, TANTO DEBATE, CON EL TEMA DE QUIÉN SE HACE RESPONSABLE SI TUVIESE EFECTOS SECUNDARIOS?

“Es cierto que algunos datos son como confusos pero hay otros que se confunden involuntariamente o se confunde adrede, por ejemplo, el tema de la confidencialidad del contrato del costo de la vacuna que generó tanta polémica, o sea, como que el Estado no puede revelar cuánto paga por la vacuna pero hacia el exterior para que el laboratorio pueda utilizar preciso diferentes, tal vez un valor más barato para un país pobre y un poco más caro para un país rico, justamente, para tener la libertad de manejar los precios.

SE HA DADO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA UN DEBATE IMPORTANTE RESPECTO AL TEMA DE LA VACUNA RUSA. LO QUE SABEMOS DE LA VACUNA RUSA ES MUY ESCUETO, LA VERDAD QUE ES POCO. LO ÚNICO QUE SE NOS DICE POR UN LADO ES QUE SE LA HAN APLICADO POCA CANTIDAD DE GENTE, QUE EN REALIDAD TODAVÍA NO HAN NI SIQUIERA HECHO LA PRIMERA OPCIÓN DE FASE 3, O PRELIMINAR DE FASE 3, COMO PARA SACAR UNA ESTADÍSTICA. ¿TENÉS ALGUNA INFORMACIÓN MÁS PUNTUAL DE ACUERDO A TU EXPERIENCIA?

“Con la vacuna rusa no nos olvidemos, te diría que incluiría a las chinas, que hay una puja de tipo política y geoestratégica en el mundo, es decir, Estados Unidos siempre intenta llegar antes que Rusia y que China y el hecho de que Trump tratara de usarla, que quería que las vacunas de Estados Unidos aparecieran antes que Rusia yo lo comparé con la carrera espacial cuando también peleaban por llegar a la Luna primeros".

Kohler explicó que "esto hizo que la desinformación y la información malintencionada hablara mal de la vacuna rusa y de las vacunas chinas".

"La vacuna rusa hizo todas las fases como corresponde, Fase 1, Fase 2 y la Fase 3 está en desarrollo al igual que las otras. No hay ninguna vacuna que haya superado hasta ahora la Fase 3, ni haya llegado a conclusiones, por lo tanto, todo lo que se diga se está diciendo sin una base científica", remarcó.

"La precalificación que se le solicita a la OMS cada vez que hay una vacuna disponible el primero en hacerlo fue la vacuna rusa y la OMS no va a aceptar ningún pedido de ese tipo si no va con todas las regulaciones que corresponde. Así que yo no le tendría miedo a eso porque también tiene que pasar por todos los filtros que corresponda. Yo creo que ha sido todo con una intención de defenestrar a la vacuna rusa”, añadió.

¿LA VACUNA RUSA UNA VEZ QUE TENGA ESTA APROBACIÓN INTERNACIONAL NECESARIAMENTE TAMBIÉN TIENE QUE TENER LA APROBACIÓN LOCAL DE LA ANMAT?

“Esto sucede prácticamente en cualquier lugar del mundo, a menos que sea una dictadura o algún gobierno de tipo totalitario que decida por su cuenta pero normalmente cualquier elemento que sale a nivel internacional, medicamento o vacuna, tiene que tener el aval no solo de la organizaciones regulatorias en el mundo sino también de los propios. No hay manera de saltar estos pasos”.

LLEGAN MAÑANA LAS VACUNAS A LA ARGENTINA, LLEGA PRIMERO LA RUSA, ¿VOS COMO ESPECIALISTA TE LA PONDRÍAS?

“A ver, un experto nacional en vacunas dijo cuando estén las vacunas disponibles, vamos a tener un caos comunicacional. Si todavía no tenemos la vacuna y estamos en estas condiciones, cuando la vacuna esté disponible va a ser tremendo. Así que la parte de comunicación oficial tiene que ser lo más estricta y lo más certera posible para que la gente empiece a entender bien qué vacuna tenemos y de qué manera hay que aplicarla”.

Kohler agregó que, "en el caso de las vacunas, también es importante de qué están constituidas, no digo porque tengo dudas de lo que tengan sino que hay distintas conformaciones de vacunas que incluso pueden ser mejor para unos que para otros".

"Supongamos, para alguien inmunodeprimido justificaría aplicar una vacuna inactivada, casualmente las vacunas inactivadas son las que más historia en vacunación tienen y han sido más efectivas, caso vacuna de la gripe, vacuna de Hepatitis A, vacuna contra la polio, y casualmente las inactivadas de las que podemos llegar a disponer son la china y la rusa. Todo va a depender un poco de cuál llegue primero, de qué disponibilidad haya", aseveró.

TE LO PREGUNTABA MÁS QUE NADA POR EL TEMA DE CONFIANZA, ES DECIR, SI LLEGA LA VACUNA RUSA Y UNA PERSONA QUE CONOCE DE VACUNACIÓN COMO VOS, SI TE LA PONDRÍAS O LE SUGERIRÍAS A TUS PACIENTES QUE SÍ, QUE LA UTILICEN.

“Históricamente, probé casi todas las vacunas apenas salieron, llevo 30 años en esto y la verdad que creo en el desarrollo de las vacunas y totalmente en lo que se ha conseguido. Hemos erradicado una enfermedad como la viruela mortal, se ha erradicado la polio prácticamente en todo el mundo, controlado el sarampión, así que yo como pediatra he tenido chicos de menos de tres meses con tos convulsa y se morían en los hospitales cuando había la posibilidad de una vacuna y ver un chico morir por tos convulsa realmente es terrible".

El pediatra bahiense manifestó que "cuando llegue la vacuna, yo ya estoy convencido de ponérmela porque además sé que va a pasar por todos los mecanismos regulatorios que corresponden y, llegado el momento y sabiendo cómo estuvo la Fase 3 de cada una, por allí puedo tener preferencia por alguna".

Hoy no lo puedo decir porque la Fase 3 no está terminada y hasta que no esté terminada y ofrecido los resultados a la OMS no va a disponerse de la vacuna en ningún lugar del mundo”, ratificó.

¿SI ME PONGO PRIMERO LA VACUNA RUSA DESPUÉS PUEDO PONERME LA OTRA? ¿ES UN IMPEDIMENTO?

“Por el momento y por las informaciones que hay de Fase 3 de todas las vacunas, no habría ningún problema en aplicarse distintas vacunas. De hecho están viendo la posibilidad de hacer una dosis con una vacuna y una segunda dosis con otra. Tenemos que conocer el resultado de Fase 3 de todas las vacunas, no importa si compramos 10.000.000 de una, 22.000.000 de la otra, lo que nos importa hoy es el resultado de Fase 3".

Kohler expresó que "el todo el resto son estrategias para disponer de la vacuna para tener a mano y, además, con ciertas finalidades políticas sin ninguna duda".

"A nosotros lo que nos tiene que interesar es si la vacuna está aprobada y si la vacuna es efectiva, o sea, dio los resultados correspondientes en Fase 3. Hay que aclarar que la Fase 3 dura 1 o 2 años mínimo, pero qué pasa, si los primeros resultados de los voluntarios que están oscilando entre 30.000 y 50.000 de cada vacuna, si esos resultados anticipadamente son buenos, la Fase 3 se puede esperar esos dos años pero aceptar la vacuna por emergencia y por urgencia, o sea, no es que se están saltando pasos, se están acelerando, nada más”, finalizó.