"Desde el comienzo de la pandemia, en el Distrito de Bahía Blanca hemos recibido 52 denuncias por casos de Grooming"

Esas fueron las palabras de Romina Pires, concejal del Frente de Todos y miembro del Observatorio del Uso de Redes Sociales, quien aclaró que "los casos no han aumentado sino que la gente denuncia más". "La gente comienza a entender claramente que el grooming hay que denunciarlo y que es muy importante para también ir llegando a estas personas adultas que hacen este delito y que la fiscalía pueda hacer todo el proceso desde la justicia”, indicó a CAFEXMEDIO.

“Es interesante decir no que han aumentado sino que la gente va sabiendo y se va conociendo que el grooming es un delito y se puede denunciar. Esto se ve reflejado claramente en las denuncias que el fiscal Rodolfo de Lucía y la Comisaría de la Mujer van compartiendo que es en el momento que empezó la pandemia en marzo hasta ahora estamos hablando de 52 denuncias, aproximadamente, de grooming, de las cuales 35 son de Bahía Blanca", sostuvo Pires.

La edil local comentó que "nos preocupa porque estamos hablando de muchas denuncias que llegan y muchas que nos llegan, muchas situaciones de grooming que no llegan a ser denuncia y, por el otro lado, que la gente de Bahía Blanca y la zona también comienza a entender claramente que el grooming hay que denunciarlo y que es muy importante para también ir llegando a estas personas adultas que hacen este delito y que la fiscalía pueda hacer todo el proceso desde la justicia”.

NOSOTROS DAMOS POR DESCONTADO QUE LA GENTE SABE QUÉ ES EL GROOMING PERO NUNCA ESTÁ DEMÁS RECORDARLO.

“Es cuando un adulto se pone en contacto con un niño o niña adolescente a través de cualquier plataforma con el fin de poder manipularlo. A veces decimos que no es solo con el fin de que se junte y que abuse de él sino también para sacarle algún material como un video o una foto donde los chicos o chicas estén desnudos. Así que siempre tiene que haber decimos un adulto y un niño o niña para que se dé grooming”.

¿LOS DATOS ESTADÍSTICOS QUE PRESENTA BAHÍA BLANCA SE CONDICEN CON LOS DEL RESTO DEL PAÍS O HAY DIFERENCIA EN ESO?

“Con CABA cuando estuvimos reunidos con la fiscal quizás hay un poquito más de denuncias también porque ellos tienen una Unidad de Fiscalía Especializada, la tienen ya hace varios años y eso hace que esté más instalado el tema y que la gente tenga un lugar más rápido dónde recurrir. Vos pensá que la UFIJ 20 que está a cargo del fiscal Rodolfo de Lucía se está encargando de grooming lo cual es interesante porque nos da un poco esta mirada de empezar a pensar que una fiscalía concreta se encarga de un tema y es el fiscal Rodolfo de Lucía participa activamente del observatorio".

Pires mencionó que "estamos articulando todo el tiempo distintas actividades para poder seguir estando a la altura de la realidad de Bahía Blanca y la zona porque al tener la presencia de él también nos va ayudando a pensar cuáles son las demandas".

"En el último diagnóstico que hicimos las denuncias tienen un rango de niños y niñas entre 9 y 12 años lo cual también nos pone en un lugar donde uno claramente sabe dónde quizá hay que apuntar un poco más. Eso es interesante porque estamos hablando de un diagnóstico de la realidad, a veces hacemos actividades que, sí, son interesantes pero no atacan el problema o no entendemos bien por dónde va y hablar de edades de 9 a 12 años la verdad que a mí me sigue preocupando y creo que es donde más tenemos que poner el foco".

EN ESTO ES TAN IMPORTANTE QUE LO SEPA EL NIÑO COMO QUE LO SEPA EL ADULTO. AYER RESCATÉ ALGO QUE VOS MENCIONASTE EN LA CONFERENCIA DE APERTURA DONDE CITASTE EL CASO DE MICAELA Y LAS PALABRAS DE LA MADRE DE MICAELA, MÓNICA CID, RESPECTO DEL TEMA DEL GROOMING, COMO QUE ELLA SENTÍA QUE ESO LE HABÍA SUCEDIDO POR DESCONOCIMIENTO. ¿ENTENDÍ BIEN LO QUE QUISISTE DECIR?

“Yo fui parte de la escuela donde iba Micaela cuando pasó eso y yo también siento que tuve un desconocimiento. En ese momento, no se hablaba de grooming, es una pregunta que nunca hasta ese momento había hecho que era preguntarle a un niño o una niña quiénes son sus amigos digitales, con quién hablás por la compu, por el celular. Uno siempre hasta ahí preguntaba con quién te juntabas físicamente, con qué amiguito o amiguita se veía, pero no esa pregunta de quiénes son tus amigos digitales".

La concejal bahiense opinó que "también es asumir que uno, hasta ese momento, tenía una ignorancia en el tema, desconocíamos lo que era el grooming, desconocíamos que los adultos podían hacer este delito que era contactarse con un niño o niña a través de las redes para manipularlo o ganarse su confianza para después terminar o abusando u obteniendo materiales como un video o una foto para uso personal".

"Eso implicó entender que había que capacitarse, que había que estudiar, que había que estar en la realidad de los jóvenes, de los niños y las niñas. Me parece que hoy esta agenda que presentamos que ayer arrancó y la verdad que fue muy movilizante, más de 80 personas conectadas, Mónica hablando nos emocionó mucho a los que estábamos participando de la jornada".

Pires dijo que "el senador que promovió la Ley Mica Ortega y Roxana de Mamá en Línea que es la ONG que también viene trabajando hace mucho en la temática es conectarnos un rato".

"Ayer veía gente grande conectada, me encantó, abuelas como preocupadas para poder acompañar a sus nietos o a sus nietas y, bueno, esa agenda que armamos que me encanta que la podamos compartir tiene que ver con dar herramientas, con concientizar, con saber lo que es el grooming”.

ESTO VA A SER HASTA EL VIERNES DE MANERA VIRTUAL.

“Canal de YouTube, lo vamos a pasar en vivo, la charla de hoy va a estar en vivo a las 19hs, buscás en YouTube Observatorio Redes Sociales Bahía Blanca y te va a aparecer un link y lo vas a poder ver en vivo. Es una charla que se llama queremos hablar de grooming qué pasa en nuestras redes, porque la idea del viernes es hacer un mano a mano, o sea, que los chicos pregunten”.