Continúan las “3eras Jornadas de lucha contra el Grooming” en Bahía Blanca

El Concejo Deliberante, a través del Observatorio del Uso Responsable de Redes Sociales, con foco en la prevención del Grooming, el Sexting y el Ciberbullying, dio inicio ayer a las “3eras Jornadas de lucha contra el Grooming”, las que finalizarán el próximo viernes.

La apertura formal estuvo a cargo del presidente del HCD, concejal Fernando Compagnoni y de las ediles Romina Pires y Soledad Martínez.

Las Jornadas, prevén la concreción de manera virtual de una nutrida Agenda de actividades hasta el próximo viernes 13 de noviembre inclusive (Día Nacional de la Lucha contra el Grooming)

“Muchas gracias por acompañarnos en el anuncio de estas 3eras Jornadas de lucha contra el Grooming, organizadas por el Observatorio de Redes Sociales del Concejo Deliberante. En esta oportunidad, quiero agradecer a toda la gente que trabaja sobre esta problemática, y destacar también que esta lucha la comenzamos hace tres años; y si bien parecía abundante, y quizás no conocíamos estos términos de Grooming o ciberbulling sexting, hoy lamentablemente la realidad que vivimos nos da la razón a aquellos que entendíamos que debíamos ocuparnos desde el Concejo Deliberante de esta problemática”, manifestó en primer término el titular del Cuerpo deliberativo, Fernando Compagnoni.

Señaló seguidamente, “en estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, tres de cada diez chicas y chicos adolescentes de 9 a 17 años tienen relaciones de Groming con personas mayores. Y más grave aún, el 30 por ciento de este universo de 3 de cada 10, intenta algún tipo de contacto físico con estos mayores. En una franja etaria mas grande, de 14 a 17 años, un 30 por ciento tienen relaciones de sexting, y mas allá de que no es el tema específico que vamos analizar esta semana, es una cuestión que nos invita a pensar todas estas problemáticas”.

A su turno, la concejala Romina Pires resaltó, “si bien Soledad (Martínez) y yo estamos acá, detrás de nosotros hay muchas instituciones y organizaciones sociales que son las que acompañan este trabajo. Para nosotros y nosotras es muy importante poder desarrollar e instalar esta semana el Grooming".

"Siempre hablamos de que a veces parece como si fuera un tema que ya esta saldado; y todos sabemos lo que es, debemos recordar que es una problemática que nos puede pasar a todos y a todas. Siempre retomo una frase que dice Mónica (Mónica Cid – mamá de Micaela Ortega) que es ‘a mi me pasó por ignorancia’, y esa frase la recuerdo desde ese primer día y la tomo como propia, porque a mi también creo que me pasó por ignorancia, el no entender cuando hablábamos de Grooming en el 2017. Hoy sabemos lo que significa, y sobre todo armamos esta Agenda de Trabajo para seguir pensando que la sensibilización y concientización del tema, nos da herramientas para todos y todas los que estamos acá”.

Continuó la edil, “en estos tiempos de conectividad, estamos más expuestos ya que hay gente que tiene no tan lindas intenciones, decimos nosotros, y que busca a través de las pantallas poder acercarse, poder manipular y poder tener contacto muchas veces con estas niños y niñas para abusar de ellos; lo digo así también porque me parece importante que este mensaje pueda llegar. Y que esta semana, como decía el presidente del Concejo Deliberante, hablemos de Grooming, ya que el 13 de noviembre es el Día Nacional de la lucha contra el Grooming, por lo que en las casas, dos minutos en la comidas, se pueda hablar de lo que significa y que no es algo que le pasó a una sola persona, como decía el presidente del Concejo Deliberante, le pasa a muchas personas y que los niños y niñas de la franja de 9 a 12 años, son los que mas expuestos están”.

Pires describió seguidamente, “hoy a la mañana, con Soledad (Martínez) que compartimos el Observatorio, el fiscal nos contaba que en la Comisaria de la Mujer, en estos tiempos de Pandemia, hubo aproximadamente 50 denuncias de Grooming, y es un número alto si miramos los antecedentes, 35 son de Bahia Blanca. Eso también nos pone en un lugar de que la gente está denunciando y que sabe que es un delito; y por otro lado, también es un numero que nos alarma, porque nos muestra que hay muchos que no hacen la denuncia y que sufren Groming .

Concluyó Pires, “esta semana, los invitamos a que se conecten virtualmente. También armamos para los medios de comunicación un manual. La idea es poder acercárselos, para tratar de que, cuando hablemos de Groming, ustedes tengan las herramientas para saber qué poner o cómo es la definición. Si llegamos con conceptos más claros, también va a ayudar a la gente para que pueda tener mas herramientas y que sepa dónde denunciar. Es un construcción del Observatorio estas Jornadas, y la celebramos”.

Concluyendo, la concejala Soledad Martínez señaló, “nosotros venimos viendo que con el pasar de los días, y mas con esta Pandemia, hay un crecimiento, como decía Romina (Pires) en las denuncias, pero también observamos como va rotando todo. Hoy, por ejemplo, tenemos Tic Toc. Los chicos se están acercando a otras tecnologías, a otras redes, a otras posibilidades, que obviamente como adultos, tenemos que estar atentos. A veces, uno las ignora, y piensa que son videos, y realmente tienen estrecho contacto con lo que venimos viendo”.

“3eras Jornadas de lucha contra el Grooming” / Agenda de Actividades

*MARTES 10:

19hs / CONVERSATORIO: “Lo que tenes que saber de la Ley Micaela Ortega”, vía Zoom. Inscripción a través de las redes sociales del Observatorio de Redes Sociales.

*MIÉRCOLES 11:

19hs / CONVERSATORIO: “Hiperconectiviad en tiempos de pandemia”. A través del canal de youtube https://youtube.com/channel/UCc9Prb0xSKoHiJ-fvy8opHQ

*JUEVES 12:

19,30hs / CONVERSATORIO: “Justicia, Víctima y Familia: un abordaje interdisciplinario e interinstitucional”, vía Zoom. Inscripción a través de las redes sociales del Observatorio.

*VIERNES 13:

18hs / CHARLA: “Queremos hablar de Grooming ¿Qué pasa en nuestras redes? A través del canal de YouTube: https://youtube.com/channel/UCc9Prb0xSKoHiJ-fvy8opHQ



OBSERVATORIO – REDES SOCIALES:

Instagram: observatoriorrss_bahia

Facebook: Observatorio de Redes Sociales – Bahía Blanca

Twitter: @rrss_bahia

YouTube: Observatorio de Redes Sociales – Bahía Blanca