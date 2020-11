"Llegue o no llegue la vacuna, vamos a tener un segundo pico de contagios como en Europa"

Esas fueron las palabras del Dr. Horacio Romano, coordinador del sistema de triage telefónico y seguimiento con telemedicina, quien explicó que, "primero, se va a vacunar a los grupos más vulnerables y, además, no sé cuánta gente va a queres vacunarse voluntariamente". "Hemos atendido alrededor de 4000 llamadas y hemos seguido más de 2700 pacientes, por 5, multiplique la cantidad de llamadas que se han hecho y de pacientes que se han seguido", expresó a CAFEXMEDIO.

“El 147 sigue funcionando en una modalidad distinta. Nosotros ya desde el principio teníamos pensado en algún momento que cuando empiece a bajar la curva de contagios pasar a otra modalidad que no fuera la telefónica sino la vía web, donde el paciente ingresa sus datos y se va automonitoreando, se va autoevolucionando día a día pero, del otro lado, nosotros estamos mirando eso y donde vemos que no cumple algunos de los pasos el paciente es llamado", expresó Romano.

El profesional local dijo que "es un sistema donde ingresamos desde los síntomas, damos los consejos necesarios, es decir, de acuerdo a la clasificación en colores se le dice, mire, usted tiene que ir al hospital o usted se puede quedar en su casa y en 24hs evoluciona nuevamente, donde nosotros detectamos que no hay una evolución adecuada o no hay autoevolución, no se está cumpliendo o no se fue a hisopar porque nosotros ya le mandamos un cartel donde dice, mire, usted está en condiciones de tener que ir a hisoparse".

"En ese caso lo llamamos. Nosotros llevamos desde el mes de marzo trabajando en la programación y desde junio ya con el triage telefónico y todo lo hemos hecho con voluntarios, con estudiantes, se acerca fin de año. Muchos de ellos ya están por recibirse por lo tanto muchos de ellos ya empiezan a cursar, hoy ya empezaba a cursar una parte importante de esos voluntarios operadores por lo tanto tenemos un límite humano donde la gente que ya está trabajando en esto está agotada", agregó.

El Jefe de la Unidad de Informática en Salud del Hospital Municipal mencionó que, "de acá a fin de diciembre, vamos a tener muy mermada la cantidad de voluntarios pero, independientemente de eso, nosotros ya habíamos pensado meses atrás que el autotriage iba a ser un complemento telefónico pero pensamos la verdad que iba a durar menos".

¿HOY POR HOY PARA USTED YA PASÓ EL PICO MÁXIMO DE CASOS EN BAHÍA BLANCA?

“El pico pasó entre septiembre y octubre, hasta el 12 de octubre, más o menos. Ahora tuvimos un coletazo que yo lo relaciono con el Día de la Madre porque nos costó que la semana pasada venía en un descenso poco más de un 20%, un 30% y se estabilizó ahí. Ya en las llamadas de los últimos días, que fue el viernes pasado al 147, había bajado de 80, 90, 78 a 55, 50 y la gravedad también sino sólo para consultas".

NO ES UNA SENSACIÓN PERSONAL SINO ES DE LA GENTE QUE SE COMUNICA CON NOSOTROS Y NOS DICE, PRIMERO, QUE MUCHA GENTE DEJÓ DE LLAMAR AL 147 PORQUE NO ATENDÍAN Y NO ERA MALA VOLUNTAD SINO QUE NO DABAN ABASTO POR ESTA SITUACIÓN. AHORA ESOS DATOS QUE USTED DA DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTADÍSTICO NO SE CONDICEN CON LOS DATOS QUE NOSOTROS RECIBIMOS A DIARIO POR PARTE DEL COMITÉ DE CONTINGENCIA PRINCIPALMENTE LO QUE HACE A LA GRAVEDAD, FÍJESE QUE NOSOTROS EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS RECIÉN CONTABILIZÁBAMOS 74 PERSONAS FALLECIDAS, PARECE SER QUE LA SITUACIÓN ES MUCHO MÁS GRAVE DE LO QUE PASABA AL PRINCIPIO, Y MUCHAS PERSONAS MÁS JÓVENES.

“Tenés que diferenciar dos cosas: el tema de los pacientes fallecidos va con lo que pasó hace 15 o 20 días atrás, es decir, el pico del 10 de octubre en pacientes graves se ve 20 días después. Lo que nosotros estamos viviendo ahora en tema mortalidad, camas y demás, probablemente lo empieces a medir para el 20 O 25 de noviembre. El impacto sobre la internación grave probablemente se vea para el 20 de noviembre, más o menos".

Romano comentó que "cuando uno ve las curvas, el sistema de rastreo que tenemos nos permite ver estas cosas se ve el pico y se ve el descenso importante lo cual no quita que en ese descenso por más que haya cuatro uno de los cuatro puede estar en estado grave pero no es lo que teníamos allá para fin de septiembre".

"Nosotros tenemos una ventaja también al ver lo que pasa en otras regiones de nuestro país con lo que ha pasado en otros países, en Europa, por ejemplo y parece ser que en este caso la curva es bastante clara una vez que empieza a descender", subrayó.

Además, añadió que "hay otras muchas medidas más para implementarse como para que la curva no se tendría que haber amesetado tanto".

"Nosotros empezamos con muchos casos allá por primeros días de julio y, realmente, no hemos parado hasta ahora y, es más, en seguimiento tenemos una buena cantidad de pacientes porque el triage, el 147, forma parte de todo un sistema que es el primer contacto es el contacto al 147 pero después se hace seguimiento durante 15 días más", ratificó.

"Hemos atendido alrededor de 4000 llamadas y hemos seguido más de 2700 pacientes, por 5, multiplique la cantidad de llamadas que se han hecho y de pacientes que se han seguido. Lo que sí tenemos estadísticamente es que la mayoría, es decir, muy graves es menos del 1% ya de movida, después el 10% se pudo haber agravado, pero la mayoría de los pacientes, es decir, la media estadística está alrededor de 30, 32 años", aseveró.

"Nos animamos a ir hacia otra forma de comunicación porque nos va a permitir sortear toda la parte del verano que es la parte más baja de la curva y enfrentar en marzo o abril el segundo pico esté o no esté la vacuna. Creo que el segundo pico va a estar, tal cual como está pasando en Europa hoy”, opinó.

¿AUN CON VACUNA IGUAL VAMOS A TENER UN SEGUNDO PICO?

“A mí me da la sensación que sí porque la vacuna primero va a ser para los grupos vulnerables, primero por la capacidad de vacunar y, segundo, va a ser sobre los grupos vulnerables y aparte no sé cuánta gente también voluntariamente va a querer vacunarse.”

EL 147 NO FUNCIONA MÁS. AQUELLA PERSONA QUE TENÍA SÍNTOMAS ANTES LLAMABA AL 147 EN UN CONVENIO QUE HABÍA CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, ESE CONVENIO NO EXISTE MÁS BAJO ESA CIRCUNSTANCIA Y HOY SE HACE DE MANERA VIRTUAL. ¿CÓMO TIENE QUE HACER AQUELLA PERSONA QUE TIENE SÍNTOMAS? ¿QUÉ TIENE QUE HACER HOY?

“Dos cosas. El 147 está funcionando y le dice que tiene que entrar a la página del Hospital Municipal de Bahía Blanca y ahí aparece autotriage, en dos lugares, aparece muy clarito, en la página de la municipalidad debería estar también y va a estar a partir de mañana en la página de la Asociación Médica que dice autotriage y autoseguimiento, ahí tiene que picar y es muy sencillito, es poner los datos de uno, los datos personales, y después lo que uno va sintiendo, con lo cual guarda eso y nosotros lo estamos viendo. Esto no es un sistema como en otros lugares, por ejemplo, creo tener entendido, en capital federal que hay un robot que va contestando, esto lo hacemos nosotros porque es un sistema que hemos trabajado y lo hemos hecho desde el área de informática del hospital, informática de salud, lo estamos incluso perfeccionando", finalizó.